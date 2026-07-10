மனைவி பிரிந்து சென்ற சோகத்தில் ஆசை ஆசையாய் பெற்று வளர்த்த பிள்ளைகளை கொலை செய்த தந்தை
இந்த கொடூர சம்பவம் குறித்து புதுக்கோட்டை காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Published : July 10, 2026 at 8:50 PM IST
தூத்துக்குடி: மனைவி பிரிந்து சென்ற சோகத்தில், தான் ஆசை ஆசையாய் பெற்று வளர்த்த பிள்ளைகளை கொடூரமான முறையில் கொலை செய்த நபர், தானும் தற்கொலை செய்து கொண்ட துயரச் சம்பவம் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் நிகழ்ந்துள்ளது.
தூத்துக்குடி அருகே உள்ள புதுக்கோட்டை, சிறுபாடு சவேரியார்புரத்தில் வசித்து வந்தவர் மரிய மிக்கேல். இவரது மனைவி சபிதா ரோனிகம். இந்த தம்பதிக்கு மரிய நிரோஷா என்ற மகளும், மரிய கெனிஸ்டன் என்ற மகனும் இருந்தனர். புதுக்கோட்டை பகுதியில் அமைந்துள்ள பள்ளியில் மரிய நிரோஷா, ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். மற்றொரு மகனான மரிய கெனிஸ்டன் ஏழாம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இவர்களுடன் மரிய மிக்கேலின் 75 வயதான தந்தை அந்தோணி முத்துவும் வசித்து வருகிறார்.
மரிய மிக்கேல் லாரி ஓட்டுநராக பணிபுரிந்து வந்தார். இந்நிலையில், மரிய மிக்கேலின் மனைவி சபிதாவுக்கு, கடந்த ஒரு வருடங்களுக்கு முன்பு வேறுவொருவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் தனது கணவன், மகன், மகளை விட்டு அவர் பிரிந்துள்ளார். இதன் காரணமாக மனமுடைந்த மரிய மிக்கேல், லாரி ஓட்டுநர் பணிக்கு செல்லாமல் பெயிண்ட் அடிக்கும் வேலைக்குச் சென்று வந்துள்ளார்.
இருப்பினும், மனைவியை பிரிந்துச் சென்ற வேதனையில் இருந்த மீளமுடியாமல் இருந்த மரிய மிக்கேல் தானும், தனது மகன், மகளுடன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முடிவுச் செய்தார். இதையடுத்து மகன், மகளுக்கு நேற்றிரவு சிக்கன் உள்ளிட்ட உணவுகளை வாங்கிக் கொடுத்துள்ளார். பின்னர் மரிய மிக்கேலின் மகன், மகள் ஆகியோர் உறங்கச் சென்றுவிட்டனர். இந்த நிலையில், மின்சார வயரை மகன், மகளின் கை, கால்களில் கட்டி மின்சாரத்தைப் பாய்ச்சி உளளார். இதில் பிள்ளைகள் இருவரும் துடிதுடித்து உயிரிழந்தனர்.
தான் ஆசை ஆசையாய் பெற்ற குழந்தைகளையே கொடூரமாக கொலை செய்த மரிய மிக்கேல், தானும் தற்கொலை செய்துக் கொண்டார்.
வீட்டின் வெளியே உறங்கிக் கொண்டிருந்த அந்தோணி முத்து, மறுநாள் நண்பகல் வரை வீட்டின் கதவு திறக்கப்படாததால் சந்தேகமடைந்து அக்கம்பக்கத்தினருக்கு தகவல் கூறியுள்ளார். இதைத் தொடர்ந்து, புதுக்கோட்டை காவல் நிலைய போலீசாருக்கு பொதுமக்கள் தகவல் கொடுத்துள்ளனர்.
விரைந்து வந்த காவல்துறையினர், பூட்டப்பட்டிருந்த கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்துள்ளனர். அப்போது, மரிய மிக்கேல், மரிய நிரோஷா, மரிய கெனிஸ்டன் ஆகியோர் வாயில் இரத்தம் மற்றும் நுரை தள்ளியபடி உயிரிழந்த நிலையில் கிடந்துள்ளனர்.
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மூவரின் சடலத்தையும் கைப்பற்றிய காவல்துறையினர், பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இந்த சம்பவம் குறித்து காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த சம்பவம் தூத்துக்குடி மக்களிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.