வீட்டைவிட்டு வெளியேறிய மனைவி: விரக்தியில் சகோதரர்களை கொலை செய்த முதியவர்

டாஸ்மாக் கடையில் நடைபெற்ற இந்த கொலை சம்பவம் அப்பகுதியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 26, 2025 at 2:29 PM IST

1 Min Read
தூத்துக்குடி: மனைவி கோபித்துக்கொண்டு சென்ற விரக்தியில் இருந்த முதியவர், மனைவியின் உறவினர்களை கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோவில்பட்டி அருகே உள்ள கயத்தாறு காவல் சரகத்திற்குட்பட்ட காப்புலிங்கம்பட்டி மேலத்தெருவை சேர்ந்தவர்கள் கோமு (58) - தங்கத்தாய் தம்பதியர். கோமுவுக்கு இரவு நேரங்களில் மது அருந்தும் பழக்கம் இருந்து வந்ததாக தெரிகிறது. இதனால், தங்கத்தாய்க்கும், கோமுவுக்கும் இடையே அடிக்கடி சண்டை ஏற்பட்டு வந்ததாக கூறப்படுகிறது.

இந்நிலையில், கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தங்கத்தாய், கோமுவுடன் கோபித்துக் கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறியுள்ளார். நீண்ட நாட்களாகியும் அவர் வீடு திரும்பவில்லை. இதனால், கோமு செய்வதறியாமல் தவித்து வந்துள்ளார். இந்த நிலையில் தங்கத்தாயை அவரது சகோதர முறை உறவினர்களான காப்புலிங்கம்பட்டி கீழத்தெருவைச் சேர்ந்த மந்திரம் (40) மற்றும் முருகன் (50) ஆகியோர் தனது மனைவியை மறைத்து வைத்துள்ளதாக சந்தேகமடைந்து பலமுறை அவர்களிடம் இதுகுறித்து கேட்டுள்ளார். ஆனால், அவர்கள் இல்லை என மறுத்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் நேற்று இரவு மனைவி எங்கே சென்றார் என தெரியாமல் விரக்தியில் இருந்த கோமு, இரவு 9 மணி அளவில் கயத்தாறு அருகே உள்ள தளவாய்புரம் டாஸ்மாக் கடைக்கு சென்று மது அருந்தியுள்ளார். அப்போது அங்கு மந்திரம் மற்றும் முருகன் ஒன்றாக மது அருந்தியதாக கூறப்படுகிறது.

அவர்களை பார்த்து ஆத்திரமடைந்த கோமு, எனது மனைவியை என்னிடம் விட்டுவிடும்படி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டுள்ளார். அந்த வாக்குவாதம் கைகலப்பாக மாறியது. அப்போது கோமு தான் மறைத்து வைத்திருந்த அரிவாளை எடுத்து இருவரையும் சரமாரியாக தாக்கியுள்ளார். தாக்குதலுக்குள்ளான இருவரும் படுகாயங்களுடன் சரிந்தனர்.

இதுகுறித்து கோவில்பட்டி காவல்நிலையத்துக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில், விரைந்து வந்த போலீசார் பலத்த காயங்களுடன் ரத்த வெள்ளத்தில் இருந்த இருவரையும் மீட்டு, கோவில்பட்டி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி முருகன் பரிதாபமாக உயிரிழந்த நிலையில் மந்திரம் உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் மேல் சிகிச்சைக்காக திருநெல்வேலி அரசு மருத்துவமனைக்கு செல்லப்பட்டார். இந்நிலையில் அவரும் இன்று காலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் குறித்து கோவில்பட்டி போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ள நிலையில், உதவி கண்காணிப்பாளர் ஜெகநாதன், கயத்தாறு காவல் நிலைய ஆய்வாளர் சுகாதேவி தலைமையிலான போலீசார் சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு செய்தனர்.

இருப்பினும் சம்பவத்தில் தொடர்புடைய கோமு தலைமறைவாக உள்ள நிலையில் அவரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். முதற்கட்டமாக டாஸ்மாக்கில் வைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர். இந்த வீடியோ தற்போது வெளியாகி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

