ஹாட்ரிக் கனவில் அமைச்சர்; டிக்கெட் ரேஸில் தம்பி! பரபரக்கும் தூத்துக்குடி அரசியல்

தூத்துக்குடி தொகுதியில் ‘அமைச்சருக்கு எதிராக தம்பி?’ என்ற பேச்சு அரசியல் வட்டாரங்களில் புகைச்சலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

கீதா ஜீவன் நேர்காணல்
கீதா ஜீவன் நேர்காணல் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : March 19, 2026 at 7:38 PM IST

தூத்துக்குடி: சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026 நெருங்க நெருங்க, தமிழ்நாடு அரசியல் களம் நாளுக்கு நாள் சூடுபிடித்து வருகிறது. இதில் தூத்துக்குடி அரசியல் களம் வேறு ரகமாக சூடு பிடித்திருக்கிறது.

ஆம், 30 ஆண்டுகள் தூத்துக்குடி தி.மு.க மாவட்டச் செயலாளராக இருந்த என். பெரியசாமி மகளும், தற்போதைய சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சருமான பி. கீதா ஜீவன் மீண்டும் களம் காணத் தயாராகியுள்ளார்.

எம்.காம்., பி.எட்., படித்த கீதா ஜீவன், கீதா மெட்ரிக்குலேஷன், கீதா நர்ஸரி, தங்கம்மாள் பள்ளிகளில் தலைமை ஆசிரியராக பணியாற்றியவர்.

1996-இல் தி.மு.க மாவட்ட மகளிரணி பதவியிலிருந்து தொடங்கிய அவரது அரசியல் பயணம், 2011-இல் மாநில மகளிரணி துணைச் செயலாளர், தலைமை செயற்குழு உறுப்பினர், 2017 முதல் மாவட்ட பொறுப்பாளர் என ‘கிடு கிடு’ வளர்ச்சியை கண்டது.

கீதா ஜீவனின் தந்தை பெரியசாமி அவரது சீட்டை 2006-இல் மகளுக்கு ஒப்படைத்தார். அப்போது சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக வெற்றி பெற்ற அவர், 2006–2011 காலகட்டத்தில் அமைச்சராக பணியாற்றினார். 2016, 2021-இல் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று மூன்றாம் முறையாக ‘ஹெட்ரிக்’ வெற்றியை நோக்கி கீதாஜீவன் காய்நகர்த்தி வருகிறார்.

இது ஒரு புறம் இருக்க, கீதா ஜீவனுக்கு போட்டியாக உடன் பிறந்த தம்பி மேயர் ஜெகன் விருப்ப மனு அளித்து, நேற்று நடைபெற்ற தி.மு.க விருப்பமனு அளித்தவர்கள் நேர்காணலில் கலந்து கொண்டுள்ளார். தூத்துக்குடி மாநகராட்சி மேயரான ஜெகன் பெரியசாமி, ‘இம்முறை தனக்கு வாய்ப்பு நிச்சயம்” என்கிற நம்பிக்கையில் விருப்பமனு கொடுத்துள்ளார்.

கடந்த 2021-இல் முயன்றும் அவருக்கு போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கவில்லை. ஆனால், இப்போது மீண்டும் ஒரு முயற்சியை நம்பிக்கையுடன் எடுத்துள்ளார். 2021 தேர்தலுக்காக நடந்த நேர் காணலின் போது, கீதா ஜீவன் “இந்த ஒரு முறை எனக்கு வாய்ப்பு கொடுங்கள், அடுத்த முறை வேண்டுமானால் ஜெகனுக்கு கொடுங்கள்” என்று கூறி போட்டியிட அனுமதி பெற்றுள்ளார்.

அதனால், இம்முறை தி.மு.க தலைமை யாருக்கு வாய்ப்பு கொடுக்க போகிறது என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. மேலும், தூத்துக்குடி தொகுதியில் ‘அமைச்சருக்கு எதிராக தம்பி?’ என்ற பேச்சு அரசியல் வட்டாரங்களில் புகைச்சலை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

இதையும் படிங்க: விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை வழக்கு: சிசிடிவியில் சிக்கிய இளைஞர் கைது

இந்த சூழலில், ஹாட்ரிக் வெற்றியை தனதாக்க கீதா ஜீவன் திட்டம் வகுத்து வருவதாக அவருக்கு நெருங்கியவர்கள் கூறுகின்றனர். எனவே, தூத்துக்குடியில் திமுக சார்பாக ‘யாருக்கு இடம்’ வழங்கப்படும் என்பது குறித்து தொண்டர்கள் மத்தியில் குழப்பம் நீடித்து வருகிறது.

பெறப்பட்ட விருப்பமனுக்கள் மீதான நேர்காணல் முடிந்த பிறகே, தி.மு.க இறுதி வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிடும் என்பதால், தொண்டர்கள் பொறுமையாக காத்திருக்கின்றனர்.

