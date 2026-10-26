கழிவுநீர் பிரச்சினையில் கல்லூரி மாணவர் வெட்டிக்கொலை; 14 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிச் செய்யவும், குற்றச் சம்பவங்களைத் தடுக்கவும் காவல்துறையினர் தீவிர ரோந்துப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருவதாக தூத்துக்குடி எஸ்.பி.சிவப்பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : October 26, 2026 at 11:12 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கொலை வழக்குகளின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் சுமார் 9.2 சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவப்பிரசாத் தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள ஆழ்வார்கற்குளத்தில் தனது குடும்பத்துடன் வசித்து வருபவர் மாரியப்பன். இவரது குடும்பத்தினருக்கும், அதேபகுதியைச் சேர்ந்த சுந்தர்ராஜன் என்பவரின் குடும்பத்தினருக்கும் இடையே வீட்டின் முன்பு கழிவுநீர் ஓடுவது தொடர்பாக நீண்ட நாட்களாக முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேற்றிரவு (அக்.25) அப்பகுதியில் உள்ள திருக்கோயிலில் திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது. அதன்பின்னர், ஊரைச் சேர்ந்த பலர் ஒன்றாக அமர்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது, மாரியப்பன் தரப்பினருக்கும், சுந்தர்ராஜன் தரப்பினருக்கும் இடையே திடீரென வாக்குவாதம் ஏற்பட்டுள்ளது.
வாக்குவாதம் முற்றியதில் இரு தரப்பினரும் கத்தி, வாள் உள்ளிட்ட ஆயுதங்களால் ஒருவரையொருவர் தாக்கிக் கொண்டதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த மோதலில் மாரியப்பனின் மகன் இசக்கிராஜா (வயது 20) பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் இசக்கிராஜா இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வருகிறார்.
அதேபோல் எதிர் தரப்பைச் சேர்ந்த சுந்தர்ராஜன் உள்ளிட்டோர் பலத்த காயமடைந்தனர். அவர்கள் பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதுகுறித்து தகவலறிந்த ஸ்ரீவைகுண்டம் காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்று உயிரிழந்த இசக்கிராஜாவின் உடலைக் கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்தச் சம்பவம் தொடர்பாக இரு தரப்பினரும் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில், மாரியப்பன் தரப்பைச் சேர்ந்த நான்கு பேர் மீதும், எதிர் தரப்பைச் சேர்ந்த தியாகராஜன் உள்ளிட்ட 10 பேர் மீதும் காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். கல்லூரி மாணவர் வெட்டிக்கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, ஆழ்வார்கற்குளம் பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது. இதையடுத்து, அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கும் வகையில் அப்பகுதியில் காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த தூத்துக்குடி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சிவப்பிரசாத், "கடந்த நான்கு நாட்களாக தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஆறு கொலை வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளது. இந்த கொலைகளால் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சட்டம்- ஒழுங்கு சரியில்லை என்ற அச்சம் மக்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது. கொலை வழக்குகள் மீது காவல்துறை உடனடி நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. ஆறு கொலை வழக்குகளிலும் தொடர்புடைய குற்றவாளிகளின் விவரங்களைச் சேகரித்து விசாரித்தபோது இதற்கு முன்பு அவர்கள் மீது எந்த வழக்குகளும் கிடையாது.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டை ஒப்பிடும்போது, நடப்பாண்டில் கொலை, கொள்ளை உள்ளிட்ட குற்றச் சம்பவங்கள் தொடர்பான வழக்குகளின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சமீப காலமாக நடைபெற்ற கொலைச் சம்பவங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்ததில், இச்சம்பவங்கள் தனிப்பட்ட விரோதம், குடும்பம் மற்றும் சிவில் பிரச்சனைகள் காரணமாக நிகழ்ந்திருப்பது தெரிய வந்துள்ளது. இச்சம்பவங்களில் பெரும்பாலானவை ஒருவருக்கொருவர் தொடர்புடையவையாகவும், உள்ளூர் அளவிலான பிரச்சனைகள் மற்றும் திடீர் ஆத்திரம் காரணமாகவும் நிகழ்ந்துள்ளன.
ஸ்ரீவைகுண்டம் மற்றும் சாத்தான்குளம் பகுதிகளில் நடைபெற்ற கொலைகள் முறையே கழிவுநீர் வடிகால் மற்றும் பாதை தொடர்பான பிரச்சனைகளில் உருவான விரோதங்களால் நிகழ்ந்துள்ளன. நாசரேத் பகுதியில் நடைபெற்ற கொலை வழக்கில் உயிரிழந்தவரின் மூத்த சகோதரர் குற்றம்சாட்டப்பட்டவராக உள்ளார். தூத்துக்குடி வடக்கு காவல் நிலைய எல்லையில் நடைபெற்ற கொலை, மீன்பிடித்துச் செல்வதற்கு முன்பு நெருங்கிய நண்பர்களுக்கிடையே ஏற்பட்ட சிறிய தகராறை தொடர்ந்து நிகழ்ந்துள்ளது.
தட்டார்மடம் பகுதியில் நடைபெற்ற சம்பவத்தில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர், பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்தினருக்கு எதிரான முன்விரோதம் காரணமாகச் செயல்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. சம்பவம் தொடர்பாகத் தகவல் கிடைத்த ஒரு மணி நேரத்திற்குள் கடத்தப்பட்ட சிறார்கள் மீட்கப்பட்டதுடன், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரும் உடனடியாகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
மேற்கண்ட சம்பவங்கள் பெரும்பாலும் தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள் மற்றும் திடீர் ஆத்திரத்தின் காரணமாக நிகழ்ந்துள்ளன. இதுபோன்ற வழக்குகளில் காவல்துறையினர் துரிதமாகச் செயல்பட்டு குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களைக் கைது செய்துள்ளனர். ஒட்டுமொத்தமாக, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் கடந்த ஆண்டு அக்.26- ஆம் தேதி வரை பதிவான 65 கொலை வழக்குகளுடன் ஒப்பிடுகையில், நடப்பாண்டில் அக்.26- ஆம் தேதி வரை 59 கொலை வழக்குகள் பதிவாகியுள்ளன. இதன்மூலம் கொலை வழக்குகளின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் சுமார் 9.2 சதவீதம் குறைந்துள்ளது.
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதிச் செய்யவும், குற்றச் சம்பவங்களைத் தடுக்கவும் மாவட்ட காவல்துறையினர் தீவிர ரோந்துப் பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், கிராம அளவிலான நேரடிச் சந்திப்புகள் மற்றும் குற்றத் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.