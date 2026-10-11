"தங்கமான புள்ள சாமி” - அக்னிபாத் பயிற்சியின்போது உயிரிழந்த வீரரின் தாயார் கண்ணீர்
கணவரும் இல்லாமல், மகனும் இல்லாமல் பரிதவிக்கும் தாய்க்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உதவ வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
Published : October 11, 2026 at 2:21 PM IST
தூத்துக்குடி: பசுவந்தனை அருகே உள்ள கிராமத்தை சேர்ந்த கொம்பு ராஜ் என்ற இளைஞர், அக்னிபாத் பயிற்சியின்போது உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தூத்துக்குடி மாவட்டம் பசுவந்தனை அருகே உள்ள நாகம்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கந்தசாமி. இவரது மனைவி வீரலட்சுமி. இவர் 7 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தபோது, இவரது கணவர் கந்தசாமி உடல்நலகுறைவால் உயிரிழந்தார். திருமணமான சில மாதங்களில் கணவர் உயிரிழந்ததால், வீரலட்சுமியை மறுமணம் செய்து கொள்ளுமாறு உறவினர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
இருந்தபோதும், பிறக்கக்கூடிய குழந்தையை நல்லப்படியாக பெற்றெடுத்து வளர்ப்பது மட்டுமே தனது வாழ்வின் கடமை, மற்ற எதுவும் தனக்கு தேவையில்லை என்று கூறிய வீரலட்சுமி, அவருடைய மகன் கொம்பு ராஜ் பிறந்த பிறகும் மறுமணம் செய்து கொள்ளாமல் தன் மகனுக்காக வாழ்ந்து வந்துள்ளார்.
கொம்பு ராஜாவும் படிப்பிலும், கபடி விளையாட்டிலும் அதிதீவிரமாக இயங்கி வந்துள்ளார். பல கபடி போட்டிகளில் பங்கேற்று பல்வேறு பரிசுகளையும் கொம்பு ராஜா பெற்றுள்ளார். தொடர்ந்து, கொம்பு ராஜிற்கு ராணுவத்தில் சேர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும் என்பது ஒரு கனவாகவும், லட்சியமாகவும் இருந்துள்ளது.
இந்நிலையில் அவர், பொறியியல் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருந்தபோது, அக்னிபாத் திட்டத்தின் மூலமாக ராணுவத்தில் பணியாற்ற அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
இந்திய ராணுவத்தால் நடத்தப்பட்ட அக்னிபாத் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று மகிழ்ச்சியுடன் கடந்த ஜூன் 26ஆம் தேதி முதல் பெங்களூருவில் உள்ள மெட்ராஸ் இன்ஜினியர் குரூப் மையத்தில் கொம்பு ராஜா பயிற்சி பெற்று வந்துள்ளார். இந்நிலையில், கடந்த அக்டோபர் 3-ஆம் தேதி கொம்பு ராஜ் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது மைதானத்திலேயே மயங்கி விழுந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனைத் தொடர்ந்து அவரை அங்கிருந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றுள்ளனர். ஆனால் அவர் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாக, பெங்களூரு அரசு மருத்துவமனை மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர். இதையடுத்து அங்கிருந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் கொம்பு ராஜின் உடல் அவரது சொந்த ஊரான நாகம்பட்டிக்கு கடந்த அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி கொண்டுவரப்பட்டது. அங்கு அவரது உடலுக்கு ராணுவ மற்றும் அரசு மரியாதை அளிக்கப்பட்டு தகனம் செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து, கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கணவர் இறந்தபோதும், மறுமணம் செய்து கொள்ளாமல் தன் மகனை இந்த சமூகத்தில் சாதனை படைத்தவனாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் அவரை வளர்த்து, நாட்டிற்காக பணியாற்ற அனுப்பி வைத்த தாய் வீரலட்சுமி, தற்போது தன் மகன் உயிருடன் இல்லாததால் நிலைகுலைந்து உள்ளார்.
இதுகுறித்து பேசிய வீரலட்சுமி, “எல்லாரும் மகனை ராணுவத்திற்கு அனுப்ப வேண்டாம் என்றுதான் சொன்னார்கள். அவன் என்னிடம் நீ நிறைய கஷ்டங்களை பார்த்துவிட்டாய். இனி நான் வேலைக்கு போய் உன் கஷ்டத்தை நீக்குகிறேன் என்று சொன்னான். வெள்ளிக்கிழமை என்னிடம் பேசினான். சனிக்கிழமை அவன் இல்லை.
தங்கமான பிள்ளை. சாமி அவன். அனைவரிடமும் தன்மையாக நடந்துகொள்வான். என் பிள்ளையை இப்படி விடுவேன் என்று நினைக்கவில்லை” என்று கண்ணீர் மல்க கூறினார்.
கணவரும் இல்லாமல், மகனும் இல்லாமல் பரிதவிக்கும் தாய்க்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் உதவ வேண்டும் என்று கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.