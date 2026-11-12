திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹார விழாவை முன்னிட்டு 400 சிறப்பு பேருந்துகள் - தூத்துக்குடி ஆட்சியர் பேட்டி
சூரசம்ஹார விழாவை முன்னிட்டு, சுமார் 4,000 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளதாக தூத்துக்குடி ஆட்சியர் விஷூ மகாஜன் கூறியுள்ளார்.
Published : November 12, 2026 at 5:42 PM IST
தூத்துக்குடி: திருச்செந்தூர் கோயில் சூரசம்ஹார விழாவிற்கு 10 லட்சம் பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும், 400 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் விஷூ மகாஜன் தெரிவித்துள்ளார்.
திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் நடைபெற்று வரும் கந்த சஷ்டி திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான சூரசம்ஹாரம் வரும் 15-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது.
இந்த நிகழ்விற்கு தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் சுமார் 10 லட்சம் பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் வருகை தருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனையொட்டி பக்தர்களுக்குத் தேவையான அடிப்படை வசதிகள் மற்றும் விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
இது தொடர்பாக தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சியர் விஷு மகாஜன் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது, “திருச்செந்தூர் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியைக் காண சுமார் 10 லட்சம் பேர் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், அவர்களுக்குத் தேவையான குடிநீர், கழிப்பறை, சாலை, மற்றும் போக்குவரத்து வசதிகள் குறித்து சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து ஆய்வு செய்து, அதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
பக்தர்களின் வசதிக்காக சுமார் 300 தற்காலிக கழிப்பறைகள் அமைக்கப்பட உள்ளன. மேலும், கோயில் வளாகம் மற்றும் பக்தர்கள் அதிகம் கூடும் பகுதிகளில் பந்தல்கள் அமைப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. மேலும் சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சியின் போது லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஒரே இடத்தில் கூடுவதால், அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படாமல் தடுக்க விரிவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
இதற்காக சுமார் 4,000 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். பக்தர்கள் பாதுகாப்பாக வந்து செல்வதற்கும், கூட்ட நெரிசலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும். திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து வரும் வாகனங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்கும் வகையில் 3 இடங்களில் வாகன நிறுத்துமிடங்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன” என கூறினார்.
சிறப்பு பேருந்துகள் குறித்து பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர், “மேலும் வாகனங்களை ஒழுங்குபடுத்தி நிறுத்துவதற்கும், பக்தர்கள் எளிதாக கோயிலுக்குச் சென்று வருவதற்கும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுமக்கள் மற்றும் பக்தர்கள் சிரமமின்றி திருச்செந்தூருக்கு வந்து செல்லும் வகையில் 400 பேருந்துகள் இயக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த ஆண்டை விட 10 சதவீதம் அதிகமாகும்.
திருச்செந்தூர் கோயில் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் திருவிழா காலங்களில் அதிக அளவில் மக்கள் கூடுவதால் செல்போன் நெட்வொர்க் பிரச்சனை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனைத் தவிர்க்கும் வகையில், பிஎஸ்என்எல் நிறுவனம் சார்பில் இரண்டு கூடுதல் டவர்கள் அமைப்பது தொடர்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஏர்டெல் மற்றும் ஜியோ நிறுவனங்களுடனும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டு வருகிறது.
திருவிழா ஏற்பாடுகள் தொடர்பாக பொதுமக்களின் கருத்துகள் மற்றும் ஆலோசனைகள் பெறப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, பக்தர்களுக்கு ஏதேனும் குறைகள் அல்லது உதவிகள் தேவைப்பட்டால் தெரிவிப்பதற்காக 18004252077 என்ற கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்மூலம் பொதுமக்கள் தங்களது புகார்கள் மற்றும் குறைகளைத் தெரிவிக்கலாம்.
சூரசம்ஹார நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தரும் பக்தர்களுக்குத் தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளையும் உறுதி செய்வதுடன், பாதுகாப்பான முறையில் திருவிழாவை நடத்துவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் ஒருங்கிணைந்து மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன” என தெரிவித்தார்.