தென் மாவட்டங்களுக்கு 'ஷாக்' - வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் உற்பத்தியை நிறுத்திய பாரத் பெட்ரோலியம்
தூத்துக்குடியில் இயங்கி வரும் பாரத் கியாஸ் நிறுவனம், வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் உற்பத்தியை முற்றிலுமாக நிறுத்தியுள்ளது.
Published : March 11, 2026 at 5:18 PM IST
தூத்துக்குடி: வணிக பயன்பாட்டுக்கான கியாஸ் சிலிண்டர்கள் நிரப்பும் பணிகளை பாரத் பெட்ரோலியம் முற்றிலுமாக நிறுத்தியுள்ளதால் டீக்கடை, உணவகங்கள் உள்ளிட்ட தொழில் நிறுவனங்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.
தூத்துக்குடியில் மதுரை பைபாஸ் சாலையில் பாரத் பெட்ரோலியம் நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது. இங்கிருந்து வீட்டு உபயோக மற்றும் வணிக பயன்பாட்டுக்கான கியாஸ் சிலிண்டர்கள் நிரப்பட்டு, தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, தென்காசி மற்றும் விருதுநகர் ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்கும், அண்டை மாநிலமான கேரளாவுக்கும் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், மத்திய கிழக்கு போர்ச் சூழலால், உலக நாடுகளில் கியாஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இது இந்தியாவிலும் பரவலாக எதிரொலிக்க தொடங்கியுள்ளது. இந்த நிலையில், வீட்டு உபயோக சிலிண்டருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
அதன்படி, வீட்டு உபயோக சிலிண்டருக்கு முன்னுரிமை வழங்கவும், எல்பிஜி சிலிண்டர் உற்பத்தியை மேம்படுத்தவும் நிறுவனங்கள் முடிவு செய்துள்ளன. இந்நிலையில், தூத்துக்குடியில் இயங்கி வரும் பாரத் கியாஸ் நிறுவனம், வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் உற்பத்தியை முற்றிலுமாக நிறுத்தியுள்ளது. வழக்கமாக இந்த நிறுவனத்தில் இருந்து கேரளாவிற்கு நாள் ஒன்றுக்கு வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர்கள் 20 வண்டிகளில் கொண்டு செல்லப்படும். அந்த விநியோகம் இன்று முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.
அதே போல தூத்துக்குடி, கன்னியாகுமரி, தென்காசி, விருதுநகர், திருநெல்வேலி ஆகிய 5 மாவட்டங்களுக்கும் வணிக பயன்பாட்டிற்கான கியாஸ் நிரப்பும் பணிகளும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
இந்த தட்டுப்பாட்டை காரணம் காட்டி 2,300 ரூபாய் வரை விற்க கூடிய வணிக பயன்பாட்டுக்கான சிலிண்டர்களை முகவர்கள் 3,000 ரூபாய் வரை விற்பனை செய்வதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. மேலும், இந்த தட்டுப்பாட்டால் உணவக உரிமையாளர்கள் முதல் சிறு சிறு டீக்கடை உரிமையாளர்கள் வரை கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும், வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான எரிவாயு சிலிண்டருக்கு தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ள சூழலில் கடைகளில் டீ, காபி விலை உயருமா? என அச்சமும் எழுந்துள்ளது.
தவிர, தமிழ்நாட்டில் வணிக பயன்பாட்டிற்கான சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு இரண்டு அல்லது மூன்று நாள்களில் சீராகவில்லை என்றால், உணவகங்களின் நிலைமை சிரமம் தான் என்று தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கமும் அச்சம் அடைந்துள்ளது.
