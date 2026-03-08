தமிழகத்தில் பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாகி உள்ளது - சௌமியா அன்புமணி பேட்டி
பெண்கள், குழந்தைகள் மீது அத்துமீறல் என பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகள் 15,000ஆக உள்ளதாக சௌமியா அன்புமணி தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி: படிப்பதற்கும் பணியாற்றுவதற்கும் வெளியே வந்த பெண்களை, இன்று பூட்டிவைக்கும் நிலைதான் தமிழகத்தில் உள்ளது என பெண்களின் பாதுகாப்பு குறித்து சௌமியா அன்புமணி கடுமையாக சாடியுள்ளார்.
'சிங்கப்பெண்ணே எழுந்து வா' என்ற முழக்கத்துடன் 'தமிழக மகளிர் உரிமை மீட்பு' என்ற பெயரில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சித் தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் மனைவியும், பசுமை தாயகம் அமைப்பின் தலைவருமான சௌமியா அன்புமணி தமிழகம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார்.
அதன் ஒருபகுதியாக நெல்லை மாவட்டம், ராதாபுரம் பகுதியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக சௌமியா அன்புமணி வருகைத் தந்தார். அவருக்கு பாமக நிர்வாகிகள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அதைத் தொடர்ந்து தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த அவர், "உலக மகளிர் தின விழாவோடு இணைத்து 'சிங்கப் பெண்ணே எழுந்து வா' நிகழ்ச்சியை நடத்துவதில் மகிழ்ச்சியடைகிறேன். அனைவருக்கும் மகளிர் தினம் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
தமிழ்நாட்டைப் பொறுத்தவரை கல்வி, வேலைவாய்ப்பு, சுகாதாரம் என அனைத்துக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து, மகளிர் மிகப்பெரிய போராட்டத்தை நடத்தி இன்று நல்ல நிலைக்கு வந்திருக்கிறோம்.
இவ்வளவு பெரிய போராட்டம் நடத்தியபிறகும் பெண்கள் மீண்டும் அச்சத்தோடு வாழவேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். தமிழகத்தில் பெண்கள் பாதுகாப்பு என்பது முற்றிலுமாக இல்லை. இங்கு பெண்களுக்கான பாதுகாப்பு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்கிறது. 2 வயது குழந்தை முதல் 70 வயது மூதாட்டி வரை பாதுகாப்பு இல்லை. 10, 12 வயது சிறுவர்கள் கூட பெண் குழந்தைகளைத் துன்புறுத்தக்கூடிய ஒரு அவலநிலை உள்ளது.
இதற்கு முக்கிய காரணம் மது, கஞ்சா போன்ற போதைப்பழக்கங்கள் தான். பள்ளி, கல்லூரிகள் என எங்கு பார்த்தாலும் கட்டுபாடில்லாமல் போதைப்பழக்கம் தலை விரித்தாடுகிறது. இளைஞர்களுக்கு எந்த வேலையும் கிடைப்பதில்லை. ஆகவே, அவர்கள் வாழ்க்கையைத் தொலைத்துக் கொண்டிருக்கிறனர். மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தல் பெண்கள் பாதுகாப்புக்கு தான். பெண்கள் படிக்கவும், பணியாற்றவும் வெளியில் வந்தோம். ஆனால் இன்று மறுபடியும் பெண்களை வீட்டுக்குள் வைத்து பூட்டிவைக்கும் நிலைதான் நிலவுகிறது.
பயமில்லாமல் பெண்கள் என்றைக்கு தனியாக நடமாட முடிகிறதோ அன்றைக்கு தான் உண்மையான மகளிர் தினம். அந்த தினம் வரும்வரைக்கும் நாங்கள் எல்லோரும் ஒற்றுமையாக இணைந்து போராடுவோம். பெண்கள், குழந்தைகள் மீது அத்துமீறல் தொடர்பான பாலியல் வன்கொடுமை வழக்குகள் 15,000ஆக உள்ளன. அவற்றை விசாரித்து விரைந்து தீர்ப்பு வழங்க 54 நீதிமன்றங்கள் வேண்டும். தற்போது 20 நீதிமன்றங்கள் தான் உள்ளன. இதில் பாதி வழக்குகளைக் கூட விசாரணைக்கு எடுக்க முடியாத சூழல் உள்ளது. ஆறு மாதம் தொடர்ந்து ஒரு வழக்கை நடத்துவதற்கான கட்டமைப்பு இங்கு இல்லை. அதனால் தான் வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.