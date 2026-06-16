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பயணிகள் போக்குவரத்து 33 சதவீதம் அதிகரிப்பு - தூத்துக்குடி விமான நிலைய இயக்குநர் பெருமிதம்

தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் வர்த்தக விமானி உரிமம் பெறுவதற்குத் தேவையான ஆரம்பநிலை விமானப் தரைவழிப் பயிற்சி வாய்ப்புகள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் என விமான நிலைய இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி விமான நிலையம்
தூத்துக்குடி விமான நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 5:11 PM IST

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தூத்துக்குடி: சுற்றுலா பயணிகள், வணிகப் பயணிகள், முதலீட்டாளர்களின் பங்களிப்பால் கடந்த ஆண்டு தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் பயணிகள் போக்குவரத்து, 33 சதவீதம் அதிகரித்து வளர்ச்சி கண்டுள்ளது என விமான நிலைய இயக்குனர் தெரிவித்துள்ளார்.

தூத்துக்குடி விமான நிலைய உள்கட்டமைப்பு மேம்பாடு மற்றும் சிறந்த பயணிகள் சேவைகள் குறித்து, மக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த, ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 15ஆம் தேதி 'யாத்ரி சுவிதா திவாஸ்' (பயணிகள் வசதி தினம்) கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது.

அதன்படி, துாத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் நேற்று 'யாத்ரி சுவிதா திவாஸ்' கொண்டாட்டத்தின் சிறப்பம்சங்களாக பாரம்பரிய வரவேற்பு, பயணிகளுக்கு பூக்கள், திலகம் இட்டு கலாசார முறைப்படி வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. மேலும் பயணிகளுக்கு அடிப்படை மருத்துவ பரிசோதனைகள் மற்றும் ஆலோசனைகள், இலவசமாக வழங்கப்பட்டன.

அதனைத்தொடர்ந்து, விமான நிலைய வளாகத்தில் சிறப்பு கலை நிகழ்ச்சிகள், பயணிகளின் சேவை மேம்பாட்டிற்காக புதிய டிஜிட்டல் வசதிகள், உள்கட்டமைப்பு திட்டங்கள், மற்றும் பயணிகளின் அனுபவத்தை மேம்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்வுகள் நடத்தப்பட்டன.

தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் பயணிகள் வசதி தினம் கொண்டாடப்பட்டது
தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் பயணிகள் வசதி தினம் கொண்டாடப்பட்டது (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதுகுறித்து, விமான நிலைய இயக்குநர் ஜே.ஆர்.அனுப் கூறுகையில், ”தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில், சரக்கு முனையம் அமைக்கத் திட்டமிட்டு, அதன் செயல்பாடுகள் மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் அடிப்படையில் விமானங்கள் தரையிறங்கும் அமைப்பு (ஐ.எல்.எஸ்.,) அமைக்கும் பணிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன.

இப்பணிகள் செப். 2026க்குள் நிறைவடையும். துாத்துக்குடி விமான நிலையம், தனது உள்கட்டமைப்பு விரிவாக்கத்தின் அடுத்த கட்டத்திற்குத் தயாராகி வருகிறது. இங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முன்னெடுப்புகள் குறித்து விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நோக்கில், 'யாத்ரி சுவிதா திவாஸ்' எனும் பயணிகள் வசதி தினம் கொண்டாடப்பட்டது.

சுற்றுலா பயணிகள், வணிகப் பயணிகள், முதலீட்டாளர்களின் பங்களிப்பால், கடந்த ஆண்டு தூத்துக்குடி விமான நிலையத்தில் பயணிகள் போக்குவரத்து 33 சதவீதம் அதிகரித்து வளர்ச்சி கண்டுள்ளது.

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பழைய முனையக் கட்டடத்தை சரக்கு வளாகமாக மாற்றி, அதன் மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்கான ஒப்பந்தம் வழங்கப்பட்டு, பணிகள் விரைவில் துவங்கப்பட உள்ளது. சிவில் விமானப் பாதுகாப்புப் பணியகம் (பி.சி.ஏ.எஸ்.,) இந்த வடிவமைப்பு வசதிக்கான ஒப்புதலை வழங்கியுள்ளது.

வர்த்தக விமானி உரிமம் பெறுவதற்குத் தேவையான ஆரம்பநிலை விமானப் தரைவழிப் பயிற்சி வாய்ப்புகள் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அதற்கான செயல்பாடுகள் விமான நிலையத்தில் விமானப் பயிற்சி நிறுவனத்தில் (எப்.டி.ஓ ) விரைவில் தொடங்கப்படும். அதேபோல் 300 கிலோ வோல்ட் ஆம்பியர் திறன் கொண்ட சூரிய மின்நிலையத்தை இயக்கும் பணியும் நிறைவடைந்துள்ளது" என்றார்.

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THOOTHUKUDI AIRPORT TRAFFIC
தூத்துக்குடி விமான நிலையம்
யாத்ரி சுவிதா திவாஸ்
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