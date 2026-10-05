பயிற்சியின்போது மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த அக்னிபாத் வீரர் - இளம்வயதில் கணவனை இழந்த தாய் ஒரே மகனையும் இழந்த துயரம்
ராணுவ வீரர்கள், கொம்பு ராஜாவின் உடலுக்கு மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செய்தனர். விளாத்திகுளம் எம்.எல்.ஏ, கயத்தார் தாசில்தார் அப்பன ராஜ், வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் உடலுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர்.
Published : October 5, 2026 at 9:15 PM IST
தூத்துக்குடி: பயிற்சியின்போது உயிரிழந்த அக்னிபாத் ராணுவ வீரரின் உடலானது ஓட்டப்பிடாரம் அருகே அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது. வீரரின் உடலுக்கு விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜி.வி மார்க்கண்டேயன் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகள் இறுதி மரியாதை செலுத்தினர்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள நாகம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கந்தசாமி - வீரலட்சுமி தம்பதி. இவர்களின் மகன் கொம்பு ராஜா (வயது 21). சுமார் 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வீரலட்சுமி 8 மாத கர்ப்பிணியாக இருந்தபோது, கந்தசாமி உடல்நல குறைவால் இறந்துவிட்டார்.
அதன்பிறகு தனக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறக்கவே அவருக்கு கொம்பு ராஜா என பெயர் சூட்டி வீரலட்சுமி அவரை பாசமாக வளர்ந்துள்ளார். இளம் வயதிலேயே கணவனை இழந்த போதிலும் மகனுக்காக வீரலட்சுமி மறுமணம் செய்து கொள்ளாமல் தனி ஆளாக கஷ்டப்பட்டு வளர்த்துள்ளார்.
மகன் கொம்பு ராஜா பொறியியல் கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு படித்துக் கொண்டிருந்தபோதே, இந்திய ராணுவத்தால் நடத்தப்பட்ட அக்னிபாத் தேர்வில் தேர்வாகி இந்த ஆண்டு ஜூன் 26ஆம் தேதி முதல் பெங்களூருவில் உள்ள மெட்ராஸ் இன்ஜினியர் குரூப் மையத்தில் பயிற்சியில் இருந்து வந்துள்ளார்.
இந்நிலையில் கடந்த மூன்றாம் தேதி பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது மைதானத்திலேயே கொம்பு ராஜா திடீரென மயங்கி கீழே விழுந்துள்ளார். அவரை அங்குள்ளவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றனர். ஆனால் அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் கொம்பு ராஜா வரும் வழியிலேயே உயிரிழந்துவிட்டதாக தெரிவித்துவிட்டனர்.
இதனையடுத்து பெங்களூருவிலுள்ள அரசு மருத்துவமனையில் அவருடைய உடல் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டு, அங்கிருந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சொந்த ஊரான நாகம்பட்டிக்கு இன்று கொண்டுவரப்பட்டது. அங்கு அவரது வீட்டில் வைத்து இறுதிச் சடங்குகள் செய்து முடித்த பின்னர், உடலானது அங்கிருந்து மயானத்திற்கு கொண்டு சொல்லப்பட்டது.
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அங்கு ராணுவ வீரர்கள் கொம்பு ராஜாவின் உடலுக்கு மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செய்தனர். விளாத்திகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஜி.வி மார்க்கண்டேயன், கயத்தார் தாசில்தார் அப்பன ராஜ், வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோர் உடலுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இதனைத் தொடர்ந்து அவரது உடல் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது.
இளம்வயதிலேயே தனது கணவரை இழந்தபோதும் மறுமணம் செய்து கொள்ளாமல் ஒற்றை மகனுக்காக வாழ்ந்த தாய், இன்று அவரையும் இழந்த சம்பவம் அக்கிராமத்தினரை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.