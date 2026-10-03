தூத்துக்குடி: இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற ரூ.3 கோடி மதிப்புள்ள 318 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் - 3 பேர் கைது
புளியங்குளம் கிராமத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமாக வந்த கன்டெய்னர் லாரியை சோதனை செய்தபோது, அதில் 159 கிலோ எடையில் 2 மூட்டைகள் கஞ்சா போதைப்பொருள் கடத்தி வரப்படது தெரியவந்தது.
Published : October 3, 2026 at 7:35 PM IST
தூத்துக்குடி: தூத்துக்குடி அருகே, இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற 3 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 318 கிலோ கஞ்சா போதைப்பொருளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர். கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கார், கண்டெய்னர் லாரி ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீசார், கடத்தலில் ஈடுபட்ட 3 பேரை கைது செய்துள்ளனர்.
ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து மீன்கள் ஏற்றிச் செல்லும் கண்டெய்னர் லாரி மூலமாக இலங்கைக்கு கஞ்சா போதைப்பொருள் கடத்த இருப்பதாக காவல் துறையினருக்கு ரகசியத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து 'ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்ற புலனாய்வு பிரிவு (OCIU) போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் வெங்கடேஷ் தலைமையிலான போலீசார், தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திகுளம், காவல் உட்கோட்டத்திற்குட்பட்ட குளத்தூர் போலீஸ் நிலைய எல்லையில் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர்.
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அப்போது, புளியங்குளம் கிராமத்தில் சந்தேகத்திற்கிடமாக வந்த வாகனங்களை போலீசார் சோதனையிட்டனர். அதில், மீன்கள் ஏற்றி செல்லும் கன்டெய்னர் லாரியில் கஞ்சா போதைப்பொருள் கடத்தி வரப்பட்டது தெரியவந்தது. போலீசார் நடத்திய சோதனையில், அந்த கண்டெய்னர் லாரியில் இருந்து 159 கிலோ எடையுள்ள 2 மூட்டைகள் என மொத்தம் 318 கிலோ கஞ்சா போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
மேலும், கஞ்சா போதைப்பொருள் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட கார் மற்றும் கன்டெய்னர் லாரி ஆகியவற்றையும் போலீசார் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த தேவரியா மகன் டி.டி. ஜோஷ்வாகணராஜ் (47), ஆந்திர மாநிலம் காக்கிநாடாவைச் சேர்ந்த அர்ஜுனன் மகன் தன்வேல் (51), பிரகாசம் மாவட்டம், தங்குடூரைச் சேர்ந்த நாராயணசுவாமி மகன் யாதலா ஸ்ரீனிவாஸ் கல்யாண் (24) ஆகிய 3 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.
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பறிமுதல் செய்யப்பட்ட கஞ்சா போதைப்பொருள் மற்றும் வாகனங்கள், கோவில்பட்டி மதுவிலக்கு போலீசாரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இந்நிலையில் கஞ்சா போதைப்பொருள் எங்கிருந்து வாங்கப்பட்டது? இலங்கையில் யாருக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது? இதில் வேறு யாருக்கும் தொடர்பு உண்டா? என்பது குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.