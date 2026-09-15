‘அவர்கள் நெருங்கிவிடக்கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் நெருக்கமானோம்’ - த.வெ.க கூட்டணி குறித்து மனம் திறந்த திருமாவளவன்
இடைத்தேர்தலில் மதசார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றி கூட்டணி வேட்பாளர்களின் வெற்றிக்கு வி.சி.க பணியாற்றும் என்று திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : September 15, 2026 at 8:07 AM IST
சென்னை: த.வெ.க கூட்டணியில் இணைந்ததற்கான காரணத்தை குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல். திருமாவளவன் பதிலளித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது மதுராந்தகம், தாராபுரம் ஆகிய தொகுதிகளில் ‘மதசார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றி கூட்டணி’ வேட்பாளர்களுக்கு ஆதரவாக வி.சி.க பணியாற்றும் என்று தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “2 தொகுதிகளிலும் இந்த கூட்டணியை சேர்ந்த வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. இந்த கூட்டணி வெற்றி கூட்டணி என்பதை தேர்தல் முடிவுகள் வெளிப்படுத்தும்” என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
இடைத்தேர்தலில் கம்யூனிஸ்டுகள் தனித்து போட்டியிடுவது குறித்து கேள்வி எழுப்பியதற்கு, “த.வெ.க ஆட்சிக்கு மட்டும் தான் கம்யூனிஸ்டுகள் ஆதரவு தந்துள்ளனர். கூட்டணியில் இல்லை என்று வெளிப்படையாக பேசியுள்ளனர். பொது தேர்தல் வரும் நேரத்தில் தொகுதி உடன்பாடு குறித்து முடிவெடுப்போம். த.வெ.க அரசு 5 ஆண்டுகள் நீடிக்க ஆதரவு என கூறியுள்ளனர். இடைத்தேர்தலில் எடுத்துள்ள முடிவு அவர்களது சுதந்திரம் மற்றும் உரிமையாகும்” என்றார்.
தி.மு.க-விற்கு சுயவிமர்சனம் தேவை
தொடர்ந்து, “வி.சி.க என்றுமே விடுதலை சிறுத்தைகளாக தான் இருக்கிறோம். கருத்தியல் சார்ந்த களத்தில் உறுதியாக இருக்கிறோம். பெரியார் அரசியலை முன்னெடுக்கும் தி.க, தி.மு.க மற்றும் வி.சி.க-வுக்கு இடையே அரசியல் களத்தில் பெரிய இடைவெளி இல்லை. கருத்தியல் ரீதியாக ஒரே நேர்க்கோட்டில் பயணிக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. தேர்தல் முடிவுகள் இந்த சூழலை உருவாக்கி இருக்கிறது.
தி.மு.க-விற்கு ஆதரவாக உள்ள சில தலைவர்கள் கடந்த 4 மாதங்களாக எங்களுக்கு துரோக பட்டம் சூட்டி விமர்சித்து வருகின்றனர். தொடர்ந்து விமர்சித்து வந்ததால் தி.மு.க தன்னை சுயவிமர்சனத்திற்கு உட்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் என்ற கோணத்தில் பேசினேன்.
இது ஸ்டாலினுக்கே ஆபத்து
ஆனால், தி.மு.க-வுடன் நீண்ட காலமாக பயணம் செய்த வி.சி.க போன்ற கட்சிகள் கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறும் நிலை எப்படி உருவானது? தேர்தல் தொகுதி பங்கீடு நேரத்தில் தி.மு.க-வுக்கும் கட்சிகளுக்கும் உறவு எவ்வாறு இருந்தது? என்பது குறித்து தி.மு.க சுயவிமர்சனம் செய்துகொள்ள வேண்டிய தேவை இருப்பதாக உணர்கிறேன். அந்த அடிப்படையில் கருத்தை முன்வைத்தேன். தி.மு.க-வை குற்றச்சாட்ட வேண்டும் என்பது நோக்கமில்லை. தி.மு.க ஆதரவு சக்திகள் விமர்சிப்பதால் கருத்தை முன் வைத்தோம்.
தி.மு.க-வை உருவாக்கிய அண்ணா, கொள்கை ஆசான் பெரியார், கருணாநிதி ஆகியோர் கொள்கை பகைவர்களை நாகரீகமாக தான் எதிர்த்தார்கள். கடுமையான விமர்சனங்கள் வந்தபோது கூட, ஒருபோதும் நாகரீக வரம்பை பேச்சிலும் எழுத்திலும் மீறியதில்லை. ஆனால், தற்போது தி.மு.க-வை சார்ந்த முண்ணனித் தலைவர்கள், அக்கட்சிக்கே களங்கம் ஏற்படுத்தும் வகையிலும், அதன் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுக்கே நெருக்கடி ஏற்படும் வகையிலும் பேசி வருகின்றனர். இது அக்கட்சியின் எதிர்காலத்திற்கு நல்லதல்ல” என்று திருமாவளவன் பேசினார்.
த.வெ.க கூட்டணி ஏன்?
த.வெ.க உடனான கூட்டணி குறித்து கேட்டதற்கு, “த.வெ.க-விற்கு எதிராக சில விமர்சனங்கள் இருக்கின்றன. தேர்தலுக்கு முன்பே நாங்களே விமர்சனங்களை வைத்தது உண்மை.
ஆனால், பா.ஜ.க உடனோ, மதவாத சக்திகளுடனோ த.வெ.க நெருங்கி விடக்கூடாது என்ற அடிப்படையில் நாங்கள் நெருக்கமாக இருப்பதை உறுதிப்படுத்தி இருக்கிறோம்” என்றார்.
மதசார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றி கூட்டணி பெயர் காரணம் என்ன?
தொடர்ந்து, மதசார்பற்ற சமூகநீதி வெற்றி கூட்டணி என பெயரிட்ட காரணத்தை திருமாவளவன் விளக்கினார். “கூட்டணி உருவானபோது சமூகநீதி, வெற்றி, மதசார்பற்ற ஆகிய சொற்கள் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன். தி.மு.க கூட்டணியானது மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி என்ற பெயரில் இருப்பதால் தயக்கம் தேவையில்லை. நாமும் மதசார்பற்ற கூட்டணி என்று உறுதிப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது.
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இந்த சொல்லை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் த.வெ.க-விற்கும் கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளுக்கும் மதசார்பின்மையை எதிர்ப்பதில் தயக்கம் இருக்கிறது என்று பேசுவதற்கு இடம் தரக்கூடாது என்று வேண்டுக்கோளாக வைத்தேன். முதலமைச்சர் எந்தவித தயக்கமும் காட்டாமல் அதனை ஏற்று கூட்டணியை அறிவித்தார்” என்றார்.
முதலமைச்சரின் வெளிநாடு பயணம் குறித்த ஈபிஎஸ்ஸின் விமர்சனம் குறித்து கேட்டதற்கு, “முதலமைச்சர் 5 நாள் பயணமாக வெளிநாடு சென்றுள்ளார். முதல் நாள் நிகழ்வு குறித்து எடப்பாடி பழனிசாமியின் விமர்சனம் அவரது சொந்த கருத்தாக இருக்கலாம். முதலீட்டாளர்களை சந்திக்கும் காட்சிகளும் வந்திருக்கின்றன. ரூ. 11 ஆயிரம் கோடி முதலீட்டு சம்பந்தமான படங்கள் வந்துள்ளன” என்று தொல். திருமாவளவன் பதிலளித்தார்.