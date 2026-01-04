ETV Bharat / state

அரசியலுக்காகவே தன்னை பெரியாரோடு சீமான் ஒப்பிடுகிறார் - திருமாவளவன்

சங்பரிவார் மேடையில் பெரியாரை விமர்சிப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கின்றது. பெரியாரை பேசுகிறது என்கின்ற அடிப்படையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் எதிர்வினை ஆற்றுகிறோம். பெரியார் எதிர்ப்பு கருத்தின் அடிப்படையை மீள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த திருமாவளவன்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 4, 2026 at 9:45 PM IST

1 Min Read
சென்னை: அரசியலுக்காகவே பெரியாருடன் தன்னை சீமான் ஒப்பிட்டு பேசுவதாக விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை, முகப்பேர் வேலம்மாள் பள்ளியில் வீதி விருது வழங்கும் விழா கடந்த இரண்டு நாட்களாக நடைபெற்று முடிந்தது. இதில் 5000 கலைஞர்கள் பங்கேற்ற நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாரம்பரிய நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் மூத்த கலைஞர்கள், திரைத்துறையை சேர்ந்தவர்கள், பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் அரசியல் பிரமுகர்கள் என பல்வேறு தரப்பினர் கலந்துகொண்டனர்.

இன்று நடந்த நிகழ்ச்சியில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான திருமாவளவன் கலந்து கொண்டு போட்டிகளில் சிறந்து விளங்கிய கலைஞர்களுக்கும், வயது மூப்பு கலைஞர்களுக்கும், மூத்த கலைஞர்களுக்கும் நினைவு பரிசுகளையும் ஊக்க தொகையையும் வழங்கினார்.

இதன் பின்னர் திருமாவளவன் செய்தியாளர்களை சந்தித்து கூறுகையில், ''பாஜக ஆட்சி அமைந்தவுடன் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான வெறுப்பு அரசியல் திட்டமிட்டு தீவிரமாக பரப்பப்பட்டதன் விளைவாக இப்பொழுது இஸ்லாமியர் மற்றும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு எதிராக வன்முறை வெறியாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. எனவே வெறுப்பு அரசியல் பயங்கரவாதத்தை கண்டித்தும் கிறிஸ்தவர், இஸ்லாமியர் மீதான தாக்குதலை கண்டித்தும் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் நாளை சென்னையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறுகிறது.

வீதி விருது வழங்கும் விழாவில் திருமாவளவன்
வீதி விருது வழங்கும் விழாவில் திருமாவளவன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

பெரியாரை விமர்சிக்கக் கூடாது என்பதல்ல எங்களுடைய கருத்து. கடந்த காலங்களில் பார்ப்பன, ஆரியத்தை உள்வாங்கியவர்கள் எத்தகைய விமர்சனங்களை வைத்து திராவிட அரசியலை வீழ்த்த வேண்டும் செயல்படுகிறார்களோ அதற்கு சீமானின் நடவடிக்கை துணை போவதாக அமைந்துள்ளது.

சங்பரிவார் அமைப்புகளின் மேடையில் நின்று பெரியாரை விமர்சிப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கின்றது. பெரியாரை பேசுகிறது என்கின்ற அடிப்படையில் விடுதலை சிறுத்தைகள் எதிர்வினை ஆற்றுகிறோம். பெரியார் எதிர்ப்பு கருத்தின் அடிப்படையை மீள் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என வேண்டுகோள் கொடுக்கிறேன்.

சங்பரிவார்கள் தமிழ்நாட்டில் காலூன்ற அவரது பேச்சுக்களும், நடவடிக்கைகளும் காரணமாக அமைந்து விடக்கூடாது என்ற கவலையில் ஏற்கனவே அவரோடு ஒரே களத்தில் நின்றவர்கள் என்கிற உரிமையோடு இதனை முன் வைக்கிறேன். அதற்காக பெரியாரோடு என்னை போன்றவர்களை ஒப்பிடுவது, எங்களை பெரியார் என்று சொல்லி பெரியாரை சிறுமைப்படுத்த நினைப்பது ஏற்புடையதல்ல.

எங்கள் மீது அவர் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கைக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டுள்ளோம். ஆனால் பெரியோரோடு ஒப்பிடக்கூடிய அளவிற்கு திருமாவளவனை முன்னிறுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை என அவருக்கே தெரியும். அரசியலுக்காக அப்படி பேசுகிறார் என்று தான் கருதுகிறேன்'' என்றார்.

