செங்கோட்டையன் ராஜிநாமா பின்னணியில் பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் இருக்கலாம் - சந்தேகம் கிளப்பும் திருமாவளவன்
பாஜகவினர் டெல்லிக்கு அழைத்தார்கள் என்று செங்கோட்டையன் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார். அதிமுகவை பலவீனப்படுத்துவதை ஒரு திட்டமாகவே பாஜக செயல்படுத்தி வருகிறது. அது அதிமுகவிற்கும் நல்லதல்ல. தமிழ்நாட்டுக்கும் நல்லதல்ல.
Published : November 26, 2025 at 8:19 PM IST
மதுரை: செங்கோட்டையன் ராஜிநாமா பின்னணியில் பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் கைகள் நீண்டிருக்கலாம் என்று விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் திருமாவளவன் சந்தேகம் எழுப்பியுள்ளார்.
சென்னையில் இருந்து மதுரை வந்த விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் திருமாவளவன் விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "நவம்பர் 26 இந்திய அரசமைப்புச் சட்ட நாள். இந்த நன்னாளில் புரட்சியாளர் அம்பேத்கரை நினைவில் கொண்டு நன்றி செலுத்துகிறோம். அம்பேத்கர் அல்லும் பகலும் உழைத்து உருவாக்கிய சட்டம் சுரண்டல் இல்லாத ஒரு சமூகத்தை கட்டமைக்க வேண்டும் என்பதையே அவருடைய கனவாகக் கொண்டிருந்தது. இதுதொடர்பாக மதுரையில் நடக்கும் மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள வந்துள்ளேன்.
எஸ்ஐஆர் என்ற நடைமுறை தமிழ்நாடு உள்பட 12 மாநிலங்களில் நடைபெறுகிறது. தேர்தல் ஆணையம் அதை தீவிரப்படுத்தி வருகிறது. கடந்த காலங்களில் இருந்து எஸ்ஐஆர் பணி நடைபெற்று வருகிறது என்று தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்தாலும், அது பேசுபொருளாக இல்லை. ஆனால் தற்போது தமிழகத்தில் நடைபெறும் எஸ்ஐஆர் நடைமுறை தான் பேசு பொருளாகி வருகிறது. தேர்தல் ஆணையத்தை பயன்படுத்தி பாஜக அரசு ஒவ்வொரு குடிமகனின் குடியுரிமையையும் சோதனைக்கு உள்ளாக்கி இருக்கிறது. ஆகவே, இது கோடிக்கணக்கான மக்களின் குடியுரிமையைப் பறிக்கும்.
செங்கோட்டையன் அதிமுகவின் மூத்த தலைவர். அவருக்கு நெடிய அனுபவம் உள்ளது. அவரை அதிமுகவில் இருந்து வெளியேற்றியது எடப்பாடி பழனிசாமிக்கும், அதிமுகவிற்கும் பின்னடைவாக இருக்கும். தனிப்பட்ட முறையில் தன்னிச்சையாக செங்கோட்டையன் எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்த முடிவினை எடுத்திருந்தால் எந்த கருத்தையும் சொல்வதற்கு இல்லை. ஆனால், இதன் பின்னணியில் பாஜக, ஆர்எஸ்எஸ் ஆகிய அமைப்புகளின் கைகளும் நீண்டிருக்குமா? என்ற கேள்வி எழுகிறது. ஏற்கனவே அவர் பாஜகவினர் தன்னை டெல்லிக்கு அழைத்தார்கள் என்று ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்திருக்கிறார்.
அதிமுகவை பலவீனப்படுத்துவதை ஒரு திட்டமாக பாஜக செயல்படுத்தி வருகிறது. இது அதிமுகவிற்கும் நல்லதல்ல; தமிழ்நாட்டுக்கும் நல்லதல்ல. அதிமுக அதைப் பற்றி சிந்தித்து ஒரு நல்ல முடிவு எடுக்க வேண்டும். ஆளுநர் திரும்பத் திரும்ப தமிழகத்திற்கு எதிராகவும் திராவிட அரசியலுக்கு எதிராகவும் கருத்துகளை பதிவிட்டு வருகிறார். முரண்பாடுகளையும் தமிழக மக்களுக்கு இடையில் இருக்கும் பாகுபாடுகளையும் வைத்து அரசியல் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்.
ஆளுநரை திரும்ப பெற வேண்டும் என மத்திய அரசிடம் பலமுறை வலியுறுத்தி வருகிறோம். ஆனால் இந்திய ஆட்சியாளர்கள் அவரை வைத்து தமிழக அரசியலில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி வருவது கவலை அளிக்கிறது. ஆளுநரின் கருத்தை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கண்டித்திருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. அதை வழிமொழிகிறோம். தியாகி பொன்னான் நினைவு மணிமண்டபத்தை திறந்து வைத்த முதல்வருக்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொள்கின்றோம்'' என்று திருமாவளவன் கூறினார்.