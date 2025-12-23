ETV Bharat / state

''பள்ளி சமையலர் மீது சாதிய பாகுபாடு'' - தலைமையாசிரியர் உள்பட இருவர் மீது வழக்குப்பதிவு

பள்ளி தலைமை ஆசிரியை பானுமதி, ''நீ சமைக்க மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர்'' என்று கூறியுள்ளார். மேலும் வேறொரு பெண்ணை சமையல் செய்ய வேலைக்கு அமர்த்தியுள்ளார்.

கரூர்: அரசுப் பள்ளியில் காலை சிற்றுண்டி சமையலர் மீது சாதிய பாகுபாடு காட்டிய தலைமையாசிரியை உள்ளிட்ட இருவர் மீது தோகமலை போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தொடக்கப் பள்ளியில் காலை சிற்றுண்டி திட்டம் துவங்கப்பட்டது. பின்னர் கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் முதல் தமிழகம் முழுவதும் உள்ள அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் காலை சிற்றுண்டி உணவு திட்டம் விரிவுபடுத்தப்பட்டது.

விரிவுபடுத்தப்பட்ட காலை சிற்றுண்டி உணவு திட்டத்தில் கரூர் மாவட்டம் தோகமலை அருகே உள்ள சின்ன ரெட்டிபட்டி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப் பள்ளியில் கடந்த நான்கு மாதங்களாக பொன்னாம்பட்டி கிராமத்தைச் சேர்ந்த நிரோஷா என்பவர் சமையல் பணி செய்து வருகிறார்.

கடந்த டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி வழக்கம் போல காலை உணவு திட்டத்தில் சமையல் வேலைக்கு சென்ற நிரோஷாவை அதேப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியை பானுமதி, ''நீ பள்ளியில் சமைக்க மாற்று சமூகத்தைச் சேர்ந்த பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர்'' என கூறியுள்ளார். மேலும் வேறொரு பெண்ணை சமையல் செய்ய வேலைக்கு அமர்த்தியுள்ளார்.

இது தொடர்பாக தோகமலை வட்டார வளர்ச்சி மகளிர் திட்ட மேலாளர் சத்யாவை தொடர்பு கொண்டு நிரோஷா விளக்கமாக கூறி இருக்கிறார். அதற்கு மகளிர் திட்ட மேலாளர் சத்யா விசாரணை என்ற பெயரில் அலுவலகத்திற்கு அழைத்து நாள் முழுவதும் காக்க வைத்து அலட்சியப்படுத்தி அனுப்பி உள்ளார்.

இதையடுத்து இந்த விவகாரம் தொடர்பாக கரூர் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகத்தில் நிரோஷா புகார் அளித்ததுடன் தோகமலை காவல் நிலையத்திலும் புகாரளித்தார். இது தொடர்பாக, ஈடிவி பாரத் செய்தி தளத்திலும் நேரடி கள ஆய்வு செய்தி வெளியிடப்பட்டது.

இதன் எதிரொலியாக குளித்தலை காவல் துறை கண்காணிப்பாளர் செந்தில் குமார் மற்றும் தோகைமலை காவல் நிலைய சிறப்பு உதவி ஆய்வாளர் ரஷ்யா ஆகியோர் பாதிக்கப்பட்ட நிரோஷா அளித்த புகார் அடிப்படையில் விசாரணை மேற்கொண்டு குற்ற எண் 521/2025 ன்படி , BNS 351(2), 3(1)(za) (E) மற்றும் 1989 தாழ்த்தப்பட்டோர் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் அரசு பள்ளியின் தலைமையாசிரியை பானுமதி மற்றும் தோகமலை வட்டார வளர்ச்சி மகளிர் திட்ட மேலாளர் சத்யா ஆகிய இருவர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

இதை தொடர்ந்து, சின்ன ரெட்டிபட்டி அரசு நடுநிலைப் பள்ளியில் காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தில் நிரோஷா தொடர்ந்து பணியாற்ற அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் கரூர் மாவட்ட நிர்வாகம் மேற்கொண்டுள்ளது. ஆனால் அரசு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை பானுமதி மற்றும் மகளிர் திட்ட மேலாளர் சத்யா இருவரையும் கைது செய்ய வேண்டும் என நிரோஷா கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

காலை உணவு திட்டத்தில் பணியாற்றும் பலருக்கு இது போன்ற சம்பவம் நடந்துள்ளதாக குற்றம்சாட்டும் நிரோஷா, தான் மட்டும் தான் பொது வெளியில் வந்து புகார் அளித்து இருப்பதால் இதுபோன்ற சம்பவங்கள் நடக்காமல் தடுப்பதற்கு காவல்துறை சமரசம் இல்லாமல் குற்றம் செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து கைது செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.

மேலும், கரூர் மாவட்ட கல்வி அலுவலர் சண்முகராஜ் விசாரணை மேற்கொண்டு பள்ளி தலைமை ஆசிரியை பானுமதி மற்றும் மகளிர் திட்ட மேலாளர் சத்யா ஆகியோர் மீது துறைரீதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் பரிந்துரை செய்துள்ளனர்.

