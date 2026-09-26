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நடப்பாண்டில் வடகிழக்கு பருவமழை அதிகமாக இருக்க வாய்ப்பு - ககன்தீப் சிங் பேடி

பக்கிங்காம், கூவம், ஓட்டேரி கால்வாய், வளசரவாக்கம் கால்வாய் என அனைத்து இடங்களிலும் தூர்வாரும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாக ககன்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்துள்ளார்.

ஐஏஎஸ் அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி பேட்டி
ஐஏஎஸ் அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி பேட்டி (TN DIPR)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 26, 2026 at 5:59 PM IST

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சென்னை: நடப்பாண்டில் வடகிழக்கு பருவமழை அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளதாக நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி தெரிவித்துள்ளார்.

வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு, சென்னை நேப்பியர் பாலம் பகுதியில் உள்ள கூவம் ஆறு கடலில் சேரும் முகத்துவாரப் பகுதியில் மணல் திட்டுகள் அகற்றும் பணிகளை தமிழ்நாடு அரசின் நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல்துறையின் கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் ககன்தீப் சிங் பேடி, இன்று (செப்.26) நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த ககன்தீப் சிங் பேடி, "முதலமைச்சர் விஜய்யின் அறிவுறுத்தலின்படி, மாவட்ட ஆட்சியர்கள், ஆணையாளர்கள் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மழைநீர் வடிகால் பணிகளில் கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருகிறது. வரும் அக்.10-ஆம் தேதிக்குள் பணிகளை முடிக்கத் திட்டமிட்டுள்ளோம். கூவம் ஆற்றுப் பகுதியில் 14 இடங்களில் தூர்வாரும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

ஐஏஎஸ் அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி பேட்டி
ஐஏஎஸ் அதிகாரி ககன்தீப் சிங் பேடி பேட்டி (TN DIPR)

வரும் செப்.29- ஆம் தேதி அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்கள் பங்கேற்கும் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. கூவம் ஆற்று முகத்துவாரம் தூர்வாரும் பணிகள் ரூபாய் 42 கோடி செலவில் நடைபெற்று வருகின்றது. வடசென்னை பகுதியிலும் தூர்வாரும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. குறிப்பாக, பக்கிங்காம், கூவம், ஓட்டேரி கால்வாய், வளசரவாக்கம் கால்வாய் என அனைத்து இடங்களிலும் தூர்வாரும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

சென்னைக்கு மட்டும் ஏழு பொறுப்பு அமைச்சர்களும், அதிகாரிகளும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மழைநீர் வடிகால் பணிகள் பெரும்பாலும் சென்னையில் முடிவடைந்துவிட்டது. நிறைவடைந்த பணிகளைப் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர அதிகாரிகளை அறிவுறுத்தயுள்ளோம். ஆற்காடு சாலையில் பணிகள் வேகமாக நடக்கின்றன. கொசஸ்தலை ஆற்றின் முகத்துவாரத்திலும் தூர்வாரும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. தொடர்ந்து கால்வாய்கள் தூர்வாரும் பணிகளை ஆய்வுச் செய்து வருகிறோம்.

புள்ளி விவரங்களை அடிப்படையாகக் கொண்டு பணிகளைச் செய்து வருகிறோம். நடப்பாண்டில் வடகிழக்கு பருவமழை அதிகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளது. எல் நினோ குழுவின் பரிந்துரைகளையும் அரசு ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. எங்களால் முடிந்த அளவிற்கு சிறப்பான பணிகளைச் செய்வோம். மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படாத அளவிற்கு நடவடிக்கைகள் இருக்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

ககன்தீப் சிங் பேடி பேட்டி
வடகிழக்கு பருவமழை
மழைநீர் வடிகால் பணிகள்
கூவம் ஆறு தூர்வாரும் பணி
IAS OFFICER GAGANDEEP SINGH BEDI

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