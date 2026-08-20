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திராவிடக் கட்சிகள் கடந்த தேர்தலில் தோற்றது எதனால் தெரியுமா? காரணங்களை அடுக்கிய காங்கிரஸ்

2029 மக்களவைத் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் அனைத்துத் தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் இடம்பெறும் கூட்டணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற ஒரே இலக்குடன் பணியாற்ற வேண்டும் என்று கூட்டத்தில் தீர்மானிக்கப்பட்டது.

ராஜீவ் காந்தி பிறந்த நாள் விழாவில் பங்கேற்ற காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள்
ராஜீவ் காந்தி பிறந்த நாள் விழாவில் பங்கேற்ற காங்கிரஸ் நிர்வாகிகள் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 3:55 PM IST

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சென்னை: திராவிட கட்சிகளிடம் ஜனநாயக உணர்வோ, வெளிப்படைத் தன்மையோ இல்லாமல் இருந்ததுதான் கடந்த தேர்தலில் அவை தோல்வி அடைந்ததற்கு காரணம் என்று தமிழக காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் 82-வது பிறந்தநாள் விழாவை முன்னிட்டு, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பில் சிறப்புப் பொதுக்குழு கூட்டம், சென்னை தேனாம்பேட்டையில் காமராஜர் அரங்கத்தில் நடைபெற்றது.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் தமிழக பொறுப்பாளர் குலாம் அகமது மிர், அகில இந்திய காங்கிரஸ் செயலாளர் நிவேதித் ஆல்வா, அகில இந்திய காங்கிரஸ் காரியக் கமிட்டி உறுப்பினர் செல்லக்குமார், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி முன்னாள் தலைவர்கள், சட்டமன்ற காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் தாரகை கத்பர்ட் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

நிறைவேற்றப்பட்ட அரசியல் தீர்மானங்கள்

2014 மக்களவைத் தேர்தல் பரப்புரையின்போது, நரேந்திர மோடி பல வாக்குறுதிகளை வழங்கினார். பாஜக தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியில் அமர்ந்து, நரேந்திர மோடி பிரதமராகப் பொறுப்பேற்று 12 ஆண்டுகள் உருண்டோடி விட்டன. ஆனால், அவர்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகள் எதையும் நிறைவேற்றவில்லை.

தொகுதி மறுவரையறை

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நடைபெறும் போதெல்லாம் மக்களவைத் தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை உயர்த்த வேண்டும் என்பது தென்மாநில மக்களின் உரிமைகளைப் பறிப்பதற்குத்தான் பயன்படும்.

2011 மக்கள்தொகை அடிப்படையில் மக்களவைத் தொகுதிகளை உயர்த்த வேண்டும் என்று பாஜக முயற்சி செய்வது, குடும்பக் கட்டுப்பாட்டின் மூலம் மக்கள்தொகையை கட்டுப்படுத்திய தென்மாநில மக்களை தண்டிக்கின்ற செயலாகும்.

எனவே, 1971 மக்கள் தொகை அடிப்படையில் இறுதி செய்யப்பட்ட 543 மக்களவைத் தொகுதிகளையும், அதில் மகளிருக்கான இடஒதுக்கீடு 33 சதவிகிதத்தையும் வழங்க வேண்டும்.

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கறுப்புப் பணம் ஒழிப்பு

தேர்தல் பரப்புரையின்போது கறுப்புப் பணம் ஒழிக்கப்படும் என்று அளித்த வாக்குறுதியை பாஜக நிறைவேற்றவில்லை. அதற்கு மாறாக, பொருளாதாரப் பேரழிவுக்கு மிக முக்கியக் காரணமாக அமைந்த பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கையை பிரதமர் மோடி மேற்கொண்டார்.

கறுப்புப் பணத்தை கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் வெள்ளைப் பணமாக மாற்றிக் கொள்வதற்குத்தான் நரேந்திர மோடியின் பண மதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை உதவியது. பண மதிப்பிழப்பால், ஆயிரக்கணக்கான சிறு, குறு தொழிற்சாலைகள் மூடப்பட்டு 35 லட்சம் பேர் வேலையிழந்தனர். மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ரூபாய் 2.25 லட்சம் கோடி இழப்பு ஏற்பட்டது. இது நரேந்திர மோடியால் நாட்டுக்கு ஏற்பட்ட பேரழிவுகளில் ஒன்றாகும்.

மேகதாது பிரச்சனை

2007-இல் வெளிவந்த காவிரி நடுவர்மன்ற இறுதித் தீர்ப்பு, 2018-இல் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு ஆகியவற்றின்படி, காவிரி நீர் பகிர்வு நடைபெற வேண்டும். ஆனால், இவற்றை மீறுகின்ற வகையில் காவிரி நீரை வழங்க கர்நாடக அரசு தொடர்ந்து மறுத்து வருகிறது.

தமிழகம் பெற்ற உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி, காவிரிப் படுகை மாநிலங்களை பாதிக்கும் வகையில் எந்தவிதமான கட்டுமானப் பணிகளையும் கர்நாடக அரசு மேற்கொள்ளக் கூடாது என்று தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், மேகதாதுவில் கர்நாடக அரசு, அணை கட்ட விரிவான திட்ட அறிக்கையை தயாரிக்க ஒன்றிய நீர்வளத்துறை அமைச்சகம் அனுமதியளித்தது. இது பாஜக அரசின் தமிழக விரோதப் போக்கை உறுதிப்படுத்துகிறது.

கர்நாடகத்தில் யார் ஆட்சி செய்தாலும் அவர்கள் எல்லோருமே தமிழ்நாட்டின் நலனுக்கு எதிராகவேதான் கடந்த காலங்களில் செயல்பட்டிருக்கின்றனர். காவிரி நீரின் உரிமையை நிலைநாட்டவும், மேகதாதுவில் அணை கட்டுவதை தடுக்கவும் தமிழக அரசு எடுக்கின்ற அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் துணை நிற்போம்.

மாநில உரிமைகள் பறிப்பு

மாநிலங்களுக்கு கூடுதல் அதிகாரம் அளிப்போம் என்று வாக்குறுதி வழங்கிய பிரதமர் மோடி தலைமையிலான ஆட்சியில் உரிமைகள் பறிக்கப்படுவது தொடர்கதையாக நடந்து வருகிறது.

கடந்த 12 ஆண்டுகளில் வெள்ளம், வறட்சி நிவாரண நிதியாக தமிழக முதலமைச்சர்கள் ஒன்றிய அரசிடம் கேட்ட மொத்தத் தொகை ரூ.1.40 லட்சம் கோடி. ஆனால், மத்திய அரசு வழங்கியதோ ரூ.5,778 கோடி. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழகத்தை வஞ்சித்ததற்கு இதைவிட வேறு சான்று தேவையில்லை. அதனால்தான் தமிழக மக்கள் பாஜக, அதிமுக கூட்டணியை வெறுத்து ஒதுக்கினார்கள்.

கூட்டணி சகாப்தத்தை வரவேற்கிறோம்

கடந்த 60 ஆண்டுகளாக திராவிட இயக்கங்களோடு கூட்டணி வைத்து, திராவிட கட்சிகள் ஆட்சி அமைத்ததில் காங்கிரஸ் கட்சி பெரும் பங்காற்றியிருக்கிறது. ஆனால், ஆட்சி அதிகாரத்தில் எந்த வகையிலும் பங்கு கொடுப்பதற்கு திராவிட இயக்கங்கள் தயாராக இருந்ததில்லை.

இந்நிலையில், திராவிட இயக்கங்களின் ஊழல் ஆட்சிக்கு முடிவு கட்டும் வகையில் தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய் எடுத்த முயற்சிக்கு 27 மாதங்களில் பலன் கிடைத்து. திமுக ஆட்சி அகற்றப்பட்டுள்ளது. இந்த மாற்றத்தை லட்சக்கணக்கான காங்கிரஸ் கட்சியினர் சார்பாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி வரவேற்கிறது.

2029 மக்களவைத் தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்துத் தொகுதிகளிலும் காங்கிரஸ் பங்கேற்கும் கூட்டணி வெற்றி பெறும் வகையில், காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஒரே இலக்குடன் பணியாற்ற வேண்டும்.

ராகுல் காந்தியின் தலைமையை தமிழ்நாட்டில் பட்டிதொட்டியெங்கும் கொண்டு சென்று அவரது கருத்துகளைப் பரப்பி, மக்கள் ஆதரவைப் பெறுவதன் மூலமே நமது நோக்கத்தை அடைய முடியும். 2029 தேர்தலுக்குப் பிறகு தலைவர் ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்கும் முயற்சியில் தமிழ்நாடு பங்களிக்க முடியும்.

தமிழ்நாட்டில் 60 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, திராவிட இயக்கங்கள் அல்லாத ஆட்சியில் பங்கேற்க வேண்டுமென காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தவெக தலைவர் ஜோசப் விஜய் அழைப்பு விடுத்தார். அந்த அழைப்பை காங்கிரஸ் தலைமை ஏற்றுக்கொண்டு, இன்று இரு அமைச்சர்கள் ஆட்சியில் பங்கு வகித்து சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார்கள்.

கடந்த 60 ஆண்டுகளாக திராவிட இயக்கங்களோடு மாறி மாறிக் கூட்டணி வைத்து அவர்களை ஆட்சியில் அமர வைத்தபிறகும், காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எந்த பங்கையும் அவர்கள் வழங்கியதில்லை.

திராவிட இயக்கத்தைச் சார்ந்தவர்கள், தாங்கள் ஆட்சி அமைத்த பிறகு, கூட்டணிக் கட்சியினரோடு இணைந்து பணியாற்றத் தயாராக இல்லாததற்குக் காரணம், அவர்களிடம் ஜனநாயக உணர்வோ, வெளிப்படைத் தன்மையோ இல்லாமல் இருந்ததுதான். அதனால்தான் திராவிட இயக்கங்கள் கடந்த தேர்தலில் படுதோல்வி அடைகிற நிலை ஏற்பட்டது.

தமிழக அரசியலில் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு தற்போது அரிய வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது. காங்கிரஸ் கட்சி தனது கொள்கைகளைப் பறைசாற்றி தனித்தன்மையோடு இயங்கி, தனித்துவமான அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டும். இந்த நோக்கத்தை அடைவதன் மூலமே தமிழகத்தில் காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஆட்சி அமைந்திட காமராஜர், ராஜீவ்காந்தி ஆகியோர் கண்ட கனவை நனவாக்கிட சூளுரை மேற்கொண்டு கண்துஞ்சாது, அயராது பாடுபடுவோம்" என்று அந்த தீர்மானங்களில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

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DRAVIDIAN PARTIES
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