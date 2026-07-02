'இது விஜய் சர்க்கார் அல்ல; குதிரை பேர சர்க்கார்'- திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன் விமர்சனம்
அதிமுகவில் இருந்து ஒவ்வொருவராக பதவி விலகி தவெகவில் இணைவது தான் குதிரை பேரம் என்று திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன் காட்டமாக விமர்சித்துள்ளார்.
Published : July 2, 2026 at 7:03 PM IST
சென்னை: இது விஜய் சர்க்கார் அல்ல; குதிரை பேர சர்க்கார் என்பதையே காட்டுகிறது என்று தவெக அரசை திமுக முன்னாள் எம்எல்ஏ பரந்தாமன் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவிடம் ரூபாய் 35 கோடி பேரம் பேசப்பட்டதாக தொடரப்பட்ட வழக்கில் முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய எம்எல்ஏவுமான செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரரை காவல்துறையினர் தேடிவரும் நிலையில் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள திமுக தலைமை அலுவலகமான அண்ணா அறிவாலயத்தில் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பரந்தாமன் இன்று (ஜூலை 02) செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "விஜய் அரசு என்பது 150 அல்லது 160 தொகுதிகளில் வென்ற இமாலய சாதனை படைத்தது அல்ல. அது வெறும் 108 இடங்களில் மட்டுமே வென்ற ஒரு மைனாரிட்டி அரசு. அதில் ஒரு தொகுதி ராஜிநாமாவால் 107 ஆக குறைந்து, நீதிமன்றத் தடையால் மற்றுமொரு எம்எல்ஏ வாக்குரிமையை இழந்ததால் தற்பொழுது 106 ஆக மாறியுள்ளது.
சபாநாயகரின் ஒரு வாக்கையும் கழித்தால் வெறும் 105 இடங்களை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டுள்ள இந்த அரசு, ஏதோ கோட்டையில் இருப்பது போலவும், அதைத் திமுக கவிழ்க்க சதி செய்வது போலவும் நகைச்சுவைச் செய்து வருகிறது.
விஜய் அரசு என்பது தற்பொழுது ஒரு சீட்டுக்கட்டு போல தான் இருக்கிறது. பலமான காற்று அடித்தால் கூடத் தாங்காமல் சரிந்துவிடும் நிலையில் இருக்கும் இந்த அரசைத் திமுக கவிழ்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அரசியல் புரிதல் உள்ள பாமர மக்களுக்குக் கூட இந்த ஆட்சி எப்போது வேண்டுமானாலும் கவிழலாம் என்பது நன்றாகவே தெரியும்.
உண்மையான குதிரை பேரத்தில் ஈடுபடுவது தவெக தான். கடந்த மே 4-ம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளியானதில் இருந்து மே 10- ஆம் தேதி பதவி ஏற்கும் வரை தங்களின் பலத்தை அதிகரிக்க அவர்கள் எத்தனையோ பேரங்களை நடத்தினார்கள் என்பது தான் உண்மை.
திமுக மீது பழி சுமத்துவதை தவெக உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும், கடந்த மே 7-ம் தேதி அமமுக கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினரை முகம் மூடிய நிலையில் சொகுசு காரில் அழைத்துச் சென்று பேரம் நடத்திய உண்மை குறித்து முதலமைச்சர் விஜய் இதுவரை ஏன் வாய் திறக்கவில்லை? தங்களது கட்சியின் எம்எல்ஏ கடத்தப்பட்டதாகவும், கையெழுத்து போலியாகப் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் டிடிவி தினகரன் காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரை இதுவரை தவெக அரசு பதிவுச் செய்யவில்லை.
தங்களின் உட்கட்சி அச்சத்தை மறைக்க திமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜிக்கு தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறி மேலும் ஆறு பேரை கைது செய்து தவெகவினர் நாடகமாடுகின்றனர்.
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எடப்பாடியை சந்திக்காமல் அதிமுக அதிருப்தி அணியை விஜய் சந்தித்தது தான் குதிரை பேரம். அதிமுகவில் ஒவ்வொருவராக பதவி விலகி தவெகவில் இணைவதுதான் குதிரை பேரம். விஜய்யின் குதிரை பேர அரசியலை மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றனர். திமுக அளித்த குதிரை பேர புகாரின் அடிப்படையில் விஜய் தான் நம்பர் ஒன் குற்றவாளி. தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்க சதி என்று ஒரு நகைச்சுவையை அரங்கேற்றுகின்றனர்.
நிர்வாகத் திறனற்ற ஆட்சி அவலங்களை மறைக்க திமுக மீது பழி சுமத்துகின்றனர். பிளாக் டிக்கெட் விற்றவர்கள் எல்லாம் இன்று அமைச்சர்களாக வந்துள்ளனர். இது விஜய் சர்க்கார் அல்ல, குதிரை பேர சர்க்கார் என்பதையே காட்டுகிறது. திமுக புகாரில் நடவடிக்கை எடுக்காவிடில் உயர்நீதிமன்றம் சென்று சட்டரீதியாகச் சந்திப்போம்" என தெரிவித்துள்ளார்.