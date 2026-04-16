ETV Bharat / state

மகளிர் இடஒதுக்கீடு மசோதாவால் பெண்கள் அனைவருக்கும் பொற்காலம்: டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா பெருமிதம்

பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு சட்டத்திருத்த மசோதா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்படுவதன் மூலம் பாரதத்தின் புதல்விகள் நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் கைகோர்ப்பார்கள் என்று டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 16, 2026 at 6:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

கோயம்புத்தூர்: இந்தியப் பெண்கள் அனைவருக்கும் இதுவொரு பொற்காலம். மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா அமோகப் பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேறும் என்று டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் சூறாவளி சுற்றுப் பயணம் மேற்கொண்டு தீவிர பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

அந்த வகையில், தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக கோயம்புத்தூருக்கு வந்திருந்த டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா, கோயம்புத்தூரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைப் பெற்று வரும் கோவை வடக்கு தொகுதியின் பாஜக வேட்பாளரும், கட்சியின் தேசிய மகளிரணி தலைவருமான வானதி சீனிவாசனை நேரில் சந்தித்து உடல்நலம் குறித்து விசாரித்தார்.

அதைத் தொடர்ந்து, கோயம்புத்தூர் வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதியில் பாஜக சார்பில் போட்டியிடும் வானதி சீனிவாசனை ஆதரித்து டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா, தொகுதிக்குட்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் கட்சியின் நிர்வாகிகள், கூட்டணி கட்சியினருடன் சென்று பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார். அப்போது முதலமைச்சர் ரேகா குப்தாவுக்கு பாஜக மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகள் சிறப்பான வரவேற்பு அளித்தனர்.

அதன் தொடர்ச்சியாக இந்திய தொழில் வர்த்தகச் சபை அமைப்பின் மகளிர் பிரிவான பிக்கி ப்ளோ சார்பில் கோயம்புத்தூர்- அவினாசி சாலையில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக வந்திருந்த டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா, செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார்.

அப்போது அவர், "இந்தியப் பெண்கள் அனைவருக்கும் இதுவொரு பொற்காலம். மகளிர் இட ஒதுக்கீடு மசோதா அமோகப் பெரும்பான்மையுடன் நிறைவேற்றப்படும் என்று நான் நம்புகிறேன். இதன் மூலம் பாரதத்தின் புதல்விகள் இன்னும் வேகமாக வளர்ச்சியடைந்து, நாட்டின் முன்னேற்றத்தில் கைகோர்ப்பார்கள். மசோதாவிற்கு எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பது அவர்களின் குறுகிய மனப்பான்மையை காட்டுகிறது.

நாட்டின் 70 கோடி பெண்கள் தங்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் எப்போது கிடைக்கும் என்று காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எதிர்க்கட்சியினருக்கு நற்புத்தி வழங்கி, இந்த மசோதாவை நிறைவேற்ற இறைவன் அருள் புரிய வேண்டும். இந்தியப் பெண்களே நெருப்பு தான்! அந்த நெருப்போடு விளையாட வேண்டாம் என அவர்களை கேட்டுக் கொள்கிறேன். ​இந்த மசோதா பெண்களின் அரசியல் அதிகாரத்தை உறுதிப்படுத்தும் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக இருக்கும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

TAGGED:

DELHI CHIEF MINISTER
REKHA GUPTA
COIMBATORE
VANATHI SRINIVASAN
WOMENS RESERVATION BILL

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.