“திருவொற்றியூர் இன்ஸ்பெக்டர் என்னை மிரட்டுகிறார்” - பேட்டியளித்த மறுநாளே இளைஞர் வெட்டிக்கொலை
தன் உயிருக்கு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக இளைஞர் பேட்டியளித்த மறுநாளே அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : September 10, 2026 at 1:24 PM IST
சென்னை: இன்ஸ்பெக்டர் தன்னை மிரட்டுவதாக திருவொற்றியூரைச் சேர்ந்த இளைஞர் பேட்டியளித்த நிலையில், மறுநாளே அவர் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவொற்றியூர் மேற்கு மாட வீதியைச் சேர்ந்தவர் டில்லிபாபு. இவருடைய மகன் பிரதீப் ராஜ் என்பவர் ஆர்பர் வேலை செய்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இவரது தாயார் ராணி, நவநீதம் என்பவரிடம் ரூ.9 லட்சம் கடனாக பெற்றதாகவும், அந்த பணத்தை திருப்பிக் கொடுக்காததால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பிரச்சினை இருந்து வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
கடந்த ஜூலை 26-ஆம் தேதி கடனை திருப்பிக் கேட்டபோது ஏற்பட்ட தகராறில், பிரதீப் ராஜ் உள்ளிட்டோர் தன்னை மிரட்டியதாக நவநீதம் புகார் அளித்ததாக கூறப்படுகிறது. இதன்பேரில் H8 திருவொற்றியூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, பிரதீப் ராஜ் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டதாகவும், பின்னர் சொந்த ஜாமீனில் அவர் வெளியே வந்ததாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதனால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே தொடர்ந்து முன்விரோதம் இருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில் நேற்று இரவு (செப்டம்பர் 9) பிரதீப் ராஜ் திருவொற்றியூர் மேற்கு வட வீதியில் நடந்து சென்றபோது, இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த மர்ம நபர்கள் அவரை கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டியதாக கூறப்படுகிறது.
இதில் தலை மற்றும் முகத்தில் பலத்த காயமடைந்த பிரதீப் ராஜ் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்குச் சென்ற H8 திருவொற்றியூர் போலீசார், உடலை கைப்பற்றி பிரேதப் பரிசோதனைக்காக சென்னை அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் சம்பவ இடத்தில் தடயங்களை சேகரித்ததோடு, அப்பகுதியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள கண்காணிப்பு கேமரா காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருகின்றனர். தொடர்ந்து, கொலை சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப்பதிவு செய்து, நவீன் குமார் உள்ளிட்டவர்களை தேடி வருகின்றனர்.
விநாயகர் சிலை வைப்பது தொடர்பாகவும் முன்விரோதம்
நவநீதம் நடத்தி வரும் டிபன் கடைக்கு எதிரே பிரதீப் ராஜ் தரப்பினர் ஆண்டுதோறும் விநாயகர் சிலை வைப்பதை வழக்கமாக கொண்டிருந்துள்ளனர். இதனால் ஏற்கனவே இரு தரப்பினருக்கும் இடையே முன்விரோதம் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு விநாயகர் சிலை வைப்பது தொடர்பாக பிரச்சினை ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாக கருதி, H8 திருவொற்றியூர் காவல் நிலைய இன்ஸ்பெக்டர் நேற்று (செப்டம்பர் 9) இரு தரப்பினரையும் அழைத்து விசாரணை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.
அப்போது, தன்னைப் பற்றி புகாரளித்த நவநீதம் குடும்பத்தை விடமாட்டேன் என பிரதீப் ராஜ் தெரிவித்ததாகவும், நவநீதத்தின் உறவினரான சத்யா என்பவர் ரேஷன் அரிசி கடத்தலில் ஈடுபடுவதாக கூறி அவர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என புகாரளித்ததாகவும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இன்ஸ்பெக்டரே என்னை மிரட்டுகிறார்
இதனிடையே இன்ஸ்பெக்டரை பார்த்துவிட்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்த பிரதீப் ராஜ், “எனது அம்மாவுக்கு தெரிந்த ஒருவர் பணம் பெற்றுத் தருமாறு கேட்டுக்கொண்டதால், அவருக்கு பணம் பெற்றுத் தருவதற்கு எனது அம்மா உதவி செய்தார். ஆனால் அந்த நபர் பணத்தை திருப்பிச் செலுத்தவில்லை. இதனால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் எனது அம்மாவிடம் பணத்தை கேட்டு தொடர்ந்து தொந்தரவு செய்து வருகின்றனர்.
இதுதொடர்பாக எங்களது குடும்பத்தினர் வட்டி உள்ளிட்ட தொகையாக இதுவரை சுமார் ரூ.18 லட்சம் வரை செலுத்தியுள்ளோம். அதன்பிறகும் தொடர்ந்து பணம் கேட்டு எங்களை நச்சரித்து வருகின்றனர். இதனால் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே பிரச்சினை ஏற்பட்டது. ஒரு கட்டத்தில் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டபோது எங்களது குடும்பத்தினர் தாக்கப்பட்டனர். இதுகுறித்து சென்னை பெருநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திலும் புகார் அளித்துள்ளோம்.
ஆனால் எதிர்தரப்பினர் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் திருவொற்றியூர் காவல் நிலையத்தில் என்மீது வழக்குப்பதிவு செய்து என்னை கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர். நான் செய்யாத குற்றத்திற்காக என் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால் எனது வாழ்க்கையே தலைகீழாக மாறிவிட்டது. மீண்டும் என்னை காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்த போலீசார் சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுடன் சமாதானமாக செல்ல வேண்டும் என்றும், இல்லையென்றால் அந்தப் பகுதியை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்றும் தெரிவித்தனர்.
இதனால் எதிர்தரப்பினருடன் தொடர்ந்து முன்விரோதம் ஏற்படும் சூழல் உள்ளது. எனது உயிருக்கும் அச்சுறுத்தல் உள்ளது. சிலர் செல்போன் மூலம் என்னை தொடர்ந்து மிரட்டி வருகின்றனர். இதுகுறித்து காவல்துறையிடம் புகார் அளித்தும் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை.
குறிப்பாக, திருவொற்றியூர் இன்ஸ்பெக்டர், என்னை அழைத்து இரு தரப்பினரும் மாறி மாறி வெட்டிக்கொள்ள போவதாக எனக்கு தகவல் வந்திருக்கிறது என்று சொன்னார். அதற்கு ஏதேனும் ஆதாரம் இருக்கிறதா? என்று நான் கேட்டேன். அதற்கு அவர் என் கை, கால்களை உடைத்து விடுவேன், சுட்டு விடுவேன் என்று கொலை மிரட்டல் விடுத்தார். மேலும் வெளியே போனாலும் பொய் வழக்கு போட்டு உன்னை ரிமாண்ட் பண்ணுவேன் என்கிறார்.
நான் எந்த தவறும் பண்ணவில்லை என்று சொன்னதற்கு ரவுடி ராதாகிருஷ்ணன் என்கிற ராதாவிடம் நீ போய் பேசு; அப்போது தான் நான் உன்னை விடுவேன். நீ முதலமைச்சரிடம் கூட இதுபற்றி புகார் கொடு. இது என்னுடைய ஸ்டேஷன். நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுத்தாலும் அங்கு வந்து பேசிக்கொள்கிறேன் என்று சொல்லி என்னை அடித்து கீழே தள்ளினார். வெளியே நின்ற போலீஸை அழைத்து என் கை, காலை உடைக்கும்படி கூறினார்” என்று தெரிவித்திருந்தார்.
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இந்நிலையில், மறுநாளே பிரதீப் ராஜ் வெட்டிக் கொலை செய்யப்பட்டிருப்பது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கொலைக்கான முழுமையான காரணம் மற்றும் இதில் தொடர்புடைய நபர்கள் குறித்து திருவொற்றியூர் போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.