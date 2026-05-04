திருவொற்றியூரில் வெற்றி யாருக்கு?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
திருவொற்றியூர் தொகுதியில் அதிமுக, சிபிஎம், நாம் தமிழர் கட்சி, தவெக உள்ளிட்ட வேட்பாளர்கள் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:46 AM IST
திருவொற்றியூர் (திருவள்ளூர்): தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் திருவொற்றியூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் முக்கிய தொகுதிகளில் ஒன்றான திருவொற்றியூர் சட்டமன்ற தொகுதி அமைந்துள்ளது. சென்னை கடற்கரையை ஒட்டிய தொகுதியாக திருவொற்றியூர் தொகுதி அமைந்துள்ளது. இங்கு கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தனர்.
திருவொற்றியூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
ஆண்கள் -1,17,181
பெண்கள் -1,23,289
மூன்றாம் பாலினம் - 116
மொத்தம் - 2,40,586
ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், திருவொற்றியூர் தொகுதியில் 84.41% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், திருவொற்றியூர் தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. மீனவர், வன்னியர், பட்டியல் சமூக மக்கள் அதிகம் இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக கூட்டணியில் சிபிஎம் சார்பாக சுந்தரராஜ் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் குப்பன், தவெக சார்பில் செந்தில் குமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சத்யா போட்டியிடுகின்றனர்.
திருவொற்றியூர் தொகுதியை பொறுத்தவரை திமுக பலமாக இருக்கும் தொகுதிகளில் முக்கிய இடம் வகிக்கிறது. கடந்த முறை இந்த தொகுதியை திமுக கைப்பற்றிய நிலையில் தற்போது சிபிஎம் கட்சி இந்த தொகுதியில் களமிறங்குகிறது. கடந்த முறை திமுக இங்கு வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், மீண்டும் தொகுதியை தங்கள் கூட்டணி வசப்படுத்த வேண்டும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் சிபிஎம் நிர்வாகிகளுடன் இணைந்து கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அதிமுக தரப்பிலும் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் பரப்புரை முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில் சிபிஎம், அதிமுக வேட்பாளர்களிடையே கடும் போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
1967-க்கு பிறகு இந்த தொகுதி இதுவரை 13 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 7, அதிமுக 4 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை அதிமுக, சிபிஎம் நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட கே.பி.சங்கர், அதிமுக வேட்பாளர்குப்பனை சுமார் 38 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். திமுகவுக்கு சற்று சாதகமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியை இந்த முறை சிபிஎம் கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.