திருவிடைமருதூரில் வெற்றி யாருக்கு
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திருவிடைமருதூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் கோவி.செழியன், அதிமுக தரப்பில் இளமதி சுப்பிரமணியன், நாதக-வின் வித்யா பாரதி, தவெக சார்பில் எஸ்.பிரபாகரன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:40 AM IST
திருவிடைமருதூர்
தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள திருவிடைமருதூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் 2011-க்குப் பிறகு தொடர்ந்து 3 முறை திமுக வெற்றி பெற்றுள்ளது.
2001, 2006இல், அதிமுக வேட்பாளர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர். 2001-இல் அதிமுக வேட்பாளர் க.தவமணியும், 2006-இல் அதிமுக வேட்பாளர் ஆர்.கே.பாரதி மோகனும் வெற்றி பெற்றனர்.
2011 சட்டமன்ற தேர்தலில், அதிமுக வசமிருந்த திருவிடைமருதூர் சட்டமன்ற தொகுதியை திமுக கைப்பற்றியது. அந்த தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் கோவி.செழியன், அதிமுக வேட்பாளர் பாண்டியராஜனை 394 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2016 சட்டமன்ற தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிட்ட திமுக எம்எல்ஏ கோவி.செழியன், அதிமுக வேட்பாளர் யு. சேட்டுவை 532 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2021-இல் மீண்டும் போட்டியிட்ட கோவி.செழியன், அதிமுக வேட்பாளர் வீரமணியை 10,680 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2026 தேர்தல் நிலவரம்
திருவிடைமருதூர் தொகுதியில் 4வது வெற்றியை நோக்கி திமுக எம்எல்ஏவும் அமைச்சருமான கோவி.செழியன் மீண்டும் போட்டியிடுள்ளார்.
அவரை எதிர்த்து, அதிமுக சார்பில் இளமதி சுப்பிரமணியன் போட்டியிடுகிறார். தவெக சார்பில் எஸ்.பிரபாகரன் என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வித்யா பாரதி என்பவரும் போட்டியிடுகிறார்கள்.
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,56,930 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.