திருவெறும்பூர் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்...

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026: திருவெறும்பூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் அன்பில் மகேஷ், அதிமுக சார்பில் குமார், நாதக சார்பில் ராஜேஷ் காளை, தவெக இருந்து நவல்பட்டு விஜி உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

Published : May 4, 2026 at 12:17 AM IST

திருச்சி: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய தொகுதிகளில் திருவெறும்பூர் தொகுதி அதிக எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பாக மூன்றாவது முறையாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் மகேஷ் போட்டியிடுவது இதற்கு முக்கிய காரணம். இதனிடையே, கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் திருவெறும்பூர் தொகுதி வாக்காளர்கள் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் ஆர்வமுடன் வாக்களித்தனர்.

திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள் - 1,36,301

பெண்கள் - 1,43,352

மூன்றாம் பாலினம் - 68

மொத்தம் - 2,79,721

ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், திருவெறும்பூர் தொகுதியில் 81.21% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. அனைத்து சமூக மக்களும் கணிசமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பாக அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் குமார், தவெக சார்பில் நவல்பட்டு விஜி, நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் ராஜேஷ் காளை போட்டியிடுகிறார்.

திருவெறும்பூர் தொகுதியை பொறுத்தவரை திமுக மற்றும் அதிமுக இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. மீண்டும் தொகுதியை கைப்பற்ற வேண்டும் என திமுகவும், அன்பில் மகேஷை வீழ்த்த வேண்டும் என்ற நோக்கில் அதிமுக வேட்பாளர் குமாரும் கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிரமாக களப்பணி ஆற்றிவருகிறார். இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகளுக்கு பெரிய அளவில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாத நிலையில், திமுக-அதிமுக வேட்பாளர்களில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

திருவெறும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி இதுவரை 13 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 6, அதிமுக 4, தேமுதிக 1 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை அதிமுக-திமுக நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. தற்போதைய திமுக எம்எல்ஏ அன்பில் மகேஷ் கடந்த முறை அதிமுக வேட்பாளர் குமாரை சுமார் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

