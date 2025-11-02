விளையாடி கொண்டிருந்த சிறுவர்களுக்கு இப்படியா நடக்கணும்? கோயில் குளத்தில் நடந்த துயர சம்பவம்!
வீட்டுக்கு அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவர்கள் குளத்துக்கு அருகே எதற்காக சென்றனர், எப்படி உள்ளே விழுந்தனர் என்பது குறித்து திருவேற்காடு போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
November 2, 2025
சென்னை: கோயில் குளத்தில் சிறுவர்கள் இருவர் தவறி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
திருவேற்காடு அடுத்த கீழ் அயனம்பாக்கம், பொன்னியம்மன் கோயில் தெருவை சேர்ந்தவர் தமீம் அன்சாரி என்ற தமிழரசு (32). இவர் ஆன்லைனில் உணவு டெலிவரி செய்யும் வேலை செய்து வருகிறார். இவரது மனைவி வசந்தி (26). இவர் அருகில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் ஹவுஸ் கீப்பிங் வேலை செய்து வருகிறார். இவர்களுக்கு திருமணமாகி ரியாஸ் (5), ரிஸ்வான் (3) என்ற இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர்.
கணவன், மனைவி இருவரும் காலையில் வேலைக்கு செல்லும்போது, சிறுவர்களை உறவினர்களின் மேற்பார்வையிலோ அல்லது அருகில் உள்ள அங்கன்வாடியிலோ விட்டு செல்வதை வழக்கமாக வைத்திருந்துள்ளனர். இந்நிலையில் நேற்று சனிக்கிழமை என்பதால் அங்கன்வாடி இல்லை. அதனால், வீட்டுக்கு அருகே உள்ள உறவினர்களிடம் சிறுவர்களை கவனித்து கொள்ளும்படி கூறிவிட்டு இருவரும் வேலைக்கு சென்றுள்ளனர்.
இந்நிலையில் மாலையில் வீட்டுக்கு வெளியே சிறுவர்கள் விளையாடிக் கொண்டிருந்துள்ளனர். அப்போதும் இருவரும் அருகே உள்ள கோயில் குளத்துக்கு சென்றுள்ளனர். அப்போது எதிர்பாராத விதமாக கால் தவறி குளத்தில் விழுந்துள்ளனர். அவர்கள் அலறும் சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் அங்கு வந்த நிலையில், சிறுவர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி பேச்சு மூச்சின்றி கிடந்தனர். இதைப்பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த ஊர்மக்கள் உடனடியாக சிறுவர்களை மீட்டு அருகே தனியார் மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். இதற்கிடையே வேலை முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பிய வசந்தி மற்றும் தமிழரசுக்கு அதிர்ச்சி தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இருவரும் மகன்களை காண மருத்துவமனைக்கு ஓடி வந்தனர்.
அங்கு சிறுவர்களை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர்கள் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக கூறியுள்ளனர். இந்த சம்பவம் குறித்து தகலறிந்து மருத்துவமனைக்கு வந்த திருவேற்காடு போலீசார் சிறுவர்களின் உடலை மீட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீசார், சிறுவர்கள் எப்படி குளத்துக்குள் விழுந்தனர். உண்மையிலேயே தவறி தான் குளத்துக்குள் விழுந்தனர். அல்லது வேறு யாரேனும் அவர்களை குளத்துக்குள் தள்ளி விட்டனரா? கோயில் குளத்துக்கு செல்லும் பாதையை அலட்சியமாக திறந்து வைத்தது யார்? என்பது குறித்தும் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.
இந்த சம்பவம் குறித்து பேசிய ஊர்மக்கள், “குளத்துக்கு செல்லும் பாதை மாலை நேரம் ஆனாலே திறக்கப்படுகிறது. பலர் இங்கு வந்து கஞ்சா, மது அருந்துகிறார்கள். இதுகுறித்து பலமுறை கோயில் நிர்வாகத்திடம் கூறிவிட்டோம். இன்று இரண்டு சிறுவர்கள் உயிரிழக்கும் நிலை உருவாகிவிட்டது” என்று கவலை தெரிவித்தனர். கோயில் குளத்தில் விழுந்து இரண்டு சிறுவர்கள் உயிரிழந்த சம்பவம் அப்பகுதியில் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.