திருவாரூர் தொகுதியில் சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திருவாரூரில் திமுக சார்பாக பூண்டி கே. கலைவாணன், பாஜக சார்பாக சந்திரசேகரன் கோவி, நாதக சார்பாக அஸ்விணி மற்றும் தவெக சார்பாக வி.வீரமணி ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 12:31 AM IST
திருவாரூர்: தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், திருவாரூர் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
திருவாரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி அரசியல் வரலாற்றில் முக்கிய தொகுதியாகும். தனித்தொகுதியாக இருந்த நிலையில், 2011 தொகுதி சீரமைப்பிற்குப் பின்பு பொதுத் தொகுதியாக மாறியது. இத்தொகுதியில் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளார். இத்தொகுதியில் திமுக 9 முறையும், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் 4 முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதுவரை அதிமுக வெற்றி பெற்றது கிடையாது. 1996 முதல் 2026 வரை தொடர்ந்து இத்தொகுதி திமுகவின் வசமுள்ளது.
இத்தொகுதியில் ஆண்கள் 1,27,300, பெண்கள் 1,32,977 மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 20 என மொத்தம் 2,60,027 வேட்பாளர்கள் உள்ளனர்.
2021 கள நிலவரம்
2021 சட்டமன்றத் தேர்தலில் 13 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். மொத்தம் 2,08,290 (73.68%) வாக்குகள் பதிவாகின. இத்தேர்தலில் திமுக வேட்பாளர் பூண்டி கே. கலைவாணன் 1,08,906 (52.29%) வாக்குகள் பெற்று, இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் ஏ.என்.ஆர். பன்னீர்செல்வம் காட்டிலும் 51,174 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார். பூண்டி கே. கலைவாணன் ஏற்கனவே முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் மறைவிற்குப் பின்னர் 2019 இடைத்தேர்தலில் இத்தொகுதியில் வெற்றி பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ஏ.என்.ஆர். பன்னீர்செல்வம் 57,732 (27.72%) வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் இருந்தார். நாம் தமிழர் கட்சி வேட்பாளர் ஆர். வினோதினி 26,300 (12.63%) வாக்குகள் பெற்றிருந்தார். மேலும், நோட்டாவில் 1653 (0.79%) வாக்குகள் பதிவாகின.
2026 கள நிலவரம்
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் மொத்தம் 8 வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். இத்தேர்தலில் 83.04 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகின. திமுக சார்பாக மூன்றாம் முறை பூண்டி கே. கலைவாணன் போட்டியிடுகிறார். இவரை எதிர்த்து அதிமுக கூட்டணியில் பாஜக சார்பாகச் சந்திரசேகரன் கோவி போட்டியிடுகிறார். நாம் தமிழர் சார்பாக அஸ்விணி மற்றும் தவெக சார்பாக வி.வீரமணி ஆகியவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள்.
|திருவாரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2021
|பூண்டி கே. கலைவாணன்
|திமுக
|2019 இடைத்தேர்தல்
|பூண்டி கே. கலைவாணன்
|திமுக
|2016
|மு.கருணாநிதி
|திமுக
|2011
|மு.கருணாநிதி
|திமுக