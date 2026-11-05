திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபம்: மலையேற பக்தர்களுக்கு இந்த ஆண்டும் அனுமதி இல்லை
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத்தை முன்னிட்டு சிறப்பு ரயில்களை அதிகரிக்க ரயில்வே துறையிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளதாக ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.
Published : November 5, 2026 at 3:51 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 3:56 PM IST
திருவண்ணாமலை: கார்த்திகை தீபத்தை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலையில் மலையேற பக்தர்களுக்கு இந்த ஆண்டும் தடை தொடரும் என மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவண்ணாமலையில் நடைபெறவுள்ள கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் இன்று (நவம்பர் 5) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், "இந்த ஆண்டு கார்த்திகை தீபத்திற்கு சுமார் 50 லட்சம் பக்தர்கள் வருவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதற்கேற்ப அனைத்து முன்னேற்பாடுகளும் தற்போது செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
கார்த்திகை தீப ஏற்பாடுகள் குறித்து ஏற்கனவே மாவட்ட அளவில் அதிகாரிகளுடன் பலமுறை கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, தலைமைச் செயலாளர் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், மாவட்டத்தில் உள்ளவர்களின் அனைத்து கருத்துகளும், தேவைகளும் தெரிவிக்கப்பட்டன.
மேலும், தலைமைச் செயலாளரின் வழிகாட்டுதலின்படி, மாவட்டத்தில் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் மற்றும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் தலைமையில் மற்றொரு கூட்டம் நடத்தப்பட்டது. அந்த கூட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட அறிவுரைகளின்படி, தற்போது மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "தற்போது பக்தர்கள் வசதிக்காக 25 தற்காலிக பேருந்து நிலையங்கள் மற்றும் 153 தற்காலிக கார் பார்க்கிங் வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. எந்தெந்த ரேடியல் சாலைகள் வழியாக பேருந்துகள், கார்கள் வருகின்றனவோ, அந்தந்த இடங்களிலேயே கூட்டத்திற்கு ஏற்ப பார்க்கிங் வசதிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த முறை சிறப்பு பேருந்துகள் கடந்த ஆண்டை விட 25 சதவீதம் அதிகமாக இயக்கப்பட இருக்கின்றன.
இதே போல், சிறப்பு ரயில்களை அதிகரிக்கவும் ரயில்வே துறையிடம் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், பக்தர்களுக்கு உதவியாக கிரிவலம் என்கிற செயலி தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது. செல்போன் வாயிலாக மாவட்ட நிர்வாகம் செய்துள்ள அனைத்து வசதிகளையும் பக்தர்களால் அறிந்து கொள்ள முடியும்.
தாங்கள் இருக்கும் இடத்தில் இருந்து எங்கு செல்ல வேண்டும், எந்த வழியில் செல்ல வேண்டும் என்பதை இந்த ஆப் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். செல்போன் சேவை தடையின்றி கிடைக்க, தொலைத்தொடர்பு துறையுடன் பல கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.
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பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பொறுத்தவரை, கோயிலுக்குள் ஏற்கனவே ஒரு மாஸ்டர் கன்ட்ரோல் ரூம் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இது தவிர, கிரிவலப் பாதையில் சிறப்பான கண்காணிப்புக்காக 5 மினி கன்ட்ரோல் ரூம்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. 1,000-க்கும் மேற்பட்ட கண்காணிப்பு கேமராக்கள் மற்றும் 12 ட்ரோன் கேமராக்கள் மூலம் கண்காணிப்பு நடைபெறும்" என கூறினார்.
மேலும், மலை ஏறுவதற்கு இந்த முறையும் தடை தொடரும் என்பதையும் ஆட்சியர் தெளிவுபடுத்தினார். வடகிழக்கு பருவமழை அதிகமாக இருப்பதால், பக்தர்களின் பாதுகாப்பு கருதி இந்த தடை தொடர்வதாக அவர் கூறினார். ஆகையால், கோயிலில் இருந்து தீபம் ஏற்ற செல்பவர்கள் மட்டுமே மலைக்கு செல்வார்கள். இந்த தடையை மீறி மலை ஏறினால் கண்டிப்பாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என அவர் எச்சரிக்கை விடுத்தார். இதேபோல், பருவத மலைக்கும் பக்தர்கள் ஏற தடை விதிக்கப்படுவதாக மாவட்ட ஆட்சியர் வந்தனா கார்க் தெரிவித்தார்.