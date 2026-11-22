திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழா: 120 சிறப்பு மருத்துவ முகாம்களுக்கு ஏற்பாடு
திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவில் அவசரக்கால மருத்துவ சிகிச்சைக்காக 5 சிறப்பு மருத்துவ முகாம்களில் இதயவியல் மருத்துவர்கள் பணியமர்த்தப்படுவர் என்றும், அதற்கான உபகரணங்கள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 22, 2026 at 6:03 PM IST
சென்னை: திருவண்ணாமலை கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை முன்னிட்டு, 120 சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.
திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் வரும் 23, 24-ஆம் தேதிகளில் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா மற்றும் மகா தீபத் திருவிழா கொண்டாடப்படவுள்ளது. இதனையடுத்து, பக்தர்களின் வசதிக்காக பல்வேறு சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
அதன் ஒரு பகுதியாக பக்தர்களின் வசதிக்காக மருத்துவ முகாம், அன்னதானத்தின் தரத்தை சோதிக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக மருத்துவத்துறை சார்பாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், 'மருத்துவம், மருத்துவக் கல்வி மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் தலைமையில் 21 -ம் தேதி அன்று திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் தீப திருவிழாவிற்கான மருத்துவத் துறையின் ஏற்பாடுகள் குறித்து காணொலி மூலம் ஆய்வுக் கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.
இதனையடுத்து, தமிழ்நாடு அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் பக்தர்களுக்குத் தேவையான மருத்துவ வசதிகள் மற்றும் பொது சுகாதாரப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் விரிவாக மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
120 சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள்
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வுகளான பரணி தீபம் மற்றும் மகா தீபம் நடைபெறும் 23, 24 மற்றும் 25 ஆகிய தேதிகளில், பக்தர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு மொத்தம் 120 சிறப்பு மருத்துவ முகாம்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
கிரிவலப் பாதையில் – 63 மருத்துவ முகாம்கள், முக்கிய பிரிவுச் சாலைகளில் – 25 மருத்துவ முகாம்கள், தற்காலிகப் பேருந்து நிலையங்களில் – 26 மருத்துவ முகாம்கள், வெளிவட்டச் சாலையில் – 6 மருத்துவ முகாம்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
ஒவ்வொரு மருத்துவ முகாமிலும் மருத்துவர், செவிலியர், மருந்தாளுநர் மற்றும் பல்நோக்கு சுகாதாரப் பணியாளர் ஆகியோர் 24 மணி நேரமும் சுழற்சி முறையில் பணியமர்த்தப்பட உள்ளனர்.
அவசரகால மருத்துவ வசதிகள்
கோயில் வளாகத்தில் 5 சிறப்பு மருத்துவ முகாம்களில் இதயவியல் மருத்துவர்கள் பணியமர்த்தப்பட உள்ளனர். 45 அவசரகால 108 ஆம்புலன்ஸ், 5 முதல் நிலை மருத்துவ உதவி உபகரணத் தொகுப்புகள் (Jump Kits), 1 ERC and 1 ECC ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
கிரிவலப் பாதையில் உள்ள மருத்துவ முகாம்களில் அவசர சிகிச்சைக்கான உபகரணங்கள் மற்றும் மடக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெச்சர்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட உள்ளன.
மருத்துவக் குழுக்கள் மற்றும் கண்காணிப்பு அருகிலுள்ள 12 மாவட்டங்களிலிருந்து மருத்துவக் குழுக்கள் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, மருத்துவ முகாம்கள் ஐந்து மண்டலங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட உள்ளன. ஒவ்வொரு மண்டலத்திற்கும் மேற்பார்வை அலுவலர்கள் மற்றும் பொறுப்பு அலுவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
காய்ச்சல், மயக்கம், நீர்ச்சத்துக் குறைபாடு, வெப்பத் தாக்கம் , விபத்துகள் மற்றும் இதர அவசர மருத்துவத் தேவைகளுக்கு உடனடி சிகிச்சை அளிக்கும் வகையில் அத்தியாவசிய மருந்துகள், முதலுதவி உபகரணங்கள் மற்றும் உயிர்காக்கும் மருத்துவ வசதிகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் அன்னதானக் கண்காணிப்பு
பக்தர்களுக்கு வழங்கப்படும் உணவின் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய 297 அன்னதானம் வழங்கும் இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டு அன்னதானம் வழங்குவோருக்கு உணவு பாதுகாப்பு குறித்து முறையான பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
20 உணவு நியமன அலுவலர்கள், 27 உணவுப் பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் 7 குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு கண்காணிப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர். 3 நடமாடும் உணவுப் பரிசோதனை ஆய்வகங்கள் மூலம் உணவுப் பொருட்களின் தரம் பரிசோதிக்க ஏற்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அன்னதானம் நடைபெறும் இடங்களில் 570 தூய்மைப் பணியாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட உள்ளனர்.
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குடிநீர், சுகாதாரம் மற்றும் தொற்றுநோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள்
பக்தர்களின் நலனைக் கருத்தில் கொண்டு குடிநீரின் தரத்தை உறுதி செய்தல், குடிநீரில் குளோரினேஷன் செய்தல், கழிவுநீர் மற்றும் குப்பைகளை முறையாக அகற்றுதல், கொசு மற்றும் ஈக்கள் ஒழிப்பு, கொசு உற்பத்தியாகும் இடங்களை கண்டறிந்து அழித்தல், புகை மருந்து தெளித்தல் உள்ளிட்ட ஒருங்கிணைந்த பொது சுகாதார நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
மேலும், காய்ச்சல் மற்றும் தொற்றுநோய் கண்காணிப்புப் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு, தேவையான மருத்துவப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
கட்டுப்பாட்டு அறை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த கண்காணிப்பு
திருவிழா நாட்களில் மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்தில் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டு, மருத்துவ முகாம்களின் செயல்பாடுகள், அவசரகால மருத்துவ உதவிகள் மற்றும் களப்பணிகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட உள்ளன.
மேலும், காவல்துறை, மாவட்ட நிர்வாகம், மாநகராட்சி மற்றும் தொடர்புடைய துறைகளுடன் ஒருங்கிணைந்து அவசரகால மருத்துவ சேவைகள் வழங்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
பக்தர்களுக்கான வேண்டுகோள்
கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவிற்கு வருகை தரும் பக்தர்கள் குடிநீரை போதிய அளவில் அருந்தவும், உடல்நலக் குறைவு ஏற்பட்டால் அருகிலுள்ள மருத்துவ முகாம்களை அணுகவும், கூட்ட நெரிசலில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மருத்துவ உதவி தேவைப்படும் பக்தர்கள் அருகிலுள்ள மருத்துவ முகாம்களை அடையாளம் காண்பதற்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள QR குறியீட்டைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.
பக்தர்களின் பாதுகாப்பு, நல்வாழ்வு மற்றும் நலனை உறுதி செய்வதே தமிழ்நாடு அரசின் முதன்மையான நோக்கமாகும். கார்த்திகை தீபத் திருவிழாவை அனைவரும் பாதுகாப்பாகவும் நலமுடனும் கொண்டாடிட மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அனைத்து முன்னேற்பாடுகளையும் மேற்கொண்டுள்ளது' என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.