திருவண்ணாமலை தீபத் திருவிழா: பாதுகாப்பு வசதிகளை கண்காணிக்க குழு அமைத்து உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் தீபத் திருவிழா வசதிகளைக் கண்காணிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கே.கண்ணன் தலைமையில் உயர்மட்டக் குழுவை அமைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : October 27, 2026 at 8:41 PM IST
சென்னை: திருவமண்ணாமலை கோயில் தீப திருவிழா வசதிகளை கண்காணிக்க ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி தலைமையில் உயர் மட்ட குழுவை அமைத்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலுக்குச் சொந்தமான அம்மணி அம்மான் மடத்தை சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமித்திருந்ததாக சங்கர் என்பவரை அந்த இடத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்தி அறநிலையத்துறை ஆணையர் உத்தரவு பிறப்பித்தார். இந்த உத்தரவை எதிர்த்து டி.எஸ்.சங்கர் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
அதேபோல, கோயிலின் அறங்காவலர் குழு தலைவராக இருந்த ஜீவானந்தம், காலசாந்தி அறக்கட்டளைக்கு சொந்தமான நிலத்தை உள்வாடகைக்கு விட்டதாகக் கூறி, அவரை தகுதிநீக்கம் செய்ய வேண்டும் என டி.எஸ்.சங்கர் உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்திருந்தார்.
டி.எஸ்.சங்கருக்கு எதிரான வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, அவரை அப்புறப்படுத்த இந்துசமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் பிறப்பித்த உத்தரவை உறுதி செய்து உத்தரவிட்டார். அதேபோல, ஜீவானந்தத்தை அறங்காவலர் குழு தலைவர் பதவியில் இருந்து தகுதிநீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டார். இந்த உத்தரவுகளை எதிர்த்து, இந்துசமய அறநிலையத்துறை மற்றும் ஜீவானந்தம் தரப்பில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
மேல்முறையீட்டு வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் ஜி.ஜெயச்சந்திரன், இ.மனோகரன் அடங்கிய அமர்வு, ஜீவானந்தம் தகுதி நீக்கத்தையும், அம்மணி அம்மான் மடத்தில் இருந்து டி.எஸ்.சங்கரை அப்புறப்படுத்த பிறப்பித்த உத்தரவையும் உறுதி செய்து உத்தரவிட்டனர்.
மேலும், திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயிலுக்கு வருகை தரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக அம்மணி அம்மான் மடத்தில் ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் இருந்தால், அவர்களை உடனடியாக அப்புறப்படுத்தி, மீண்டும் நிலத்தை ஆக்கிரிமிப்பு செய்யாமல் சுற்றுச்சுவர் எழுப்ப வேண்டும் என அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் செயல் அலுவலருக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர்.
மடத்துக்குள் அமைந்துள்ள அம்மணி அம்மான் கோயிலை புதுப்பிக்க வேண்டும். அந்தப் பகுதியில் காலியாக உள்ள 25 ஆயிரம் சதுர அடி நிலத்தில் பக்தர்களுக்கான வளாகம் கட்ட வேண்டும். இந்த கட்டுமானத்தை 2027 மார்ச் இறுதிக்குள் தொடங்க வேண்டும். இந்த பக்தர்கள் வளாகத்துக்கு அம்மணி அம்மான் பெயர் சூட்ட வேண்டும். நிரந்தர கட்டடம் கட்டும் வரை, அந்த நிலத்தில் தீப விழாவுக்கு வரும் பக்தர்கள் வசதிக்காக காத்திருப்புக் கூடம், உணவுக் கூடம், பொருள்கள் வைக்கும் அறைகள், கழிவறைகள் ஆகியவற்றை தற்காலிகமாக ஏற்படுத்த வேண்டும் என கோயிலின் செயல் அலுவலருக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
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இந்த உத்தரவுகளை அமல்படுத்த போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கைகள் எடுத்து நவம்பர் 10-ஆம் தேதிக்குள் அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள், இந்த உத்தரவுகளை அமல்படுத்துவதைக் கண்காணிக்க பஞ்சாப்-ஹரியானா உயர்நீதிமன்ற ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி கே.கண்ணன் தலைமையில் அறநிலையத்துறை ஓய்வுபெற்ற இணை ஆணையர் எஸ்.ஜெயராமன் உள்ளிட்டோர் அடங்கிய உயர்மட்டக் குழுவை அமைத்தும் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
இந்த உயர்மட்ட குழுவினர், நீதிமன்ற உத்தரவுகள் அமல்படுத்தப்படுவதைக் கண்காணித்து, திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை அமர்வு நீதிமன்றத்தின் மூலமாக, உயர் நீதிமன்றத்துக்கு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.
உயர்மட்ட குழுவுக்கு மாவட்ட நிர்வாகமும், கோயில் நிர்வாகமும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் அந்த உத்தரவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.