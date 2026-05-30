ஆளுநர் மாளிகையில் காவி நிறத்தில் திருவள்ளுவர் புகைப்படம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம்
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை முதலில் பாட டெல்லியில் அனுமதி கேட்ட தமிழக முதல்வர், இந்த விஷயத்திலும் பயந்து நடுங்க கூடாது என உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : May 30, 2026 at 10:19 PM IST
சென்னை: ஆளுநர் மாளிகையில் காவி வண்ணத்தில் திருவள்ளுவர் புகைப்படம் வைக்கப்பட்டதற்கு எதிராக முதல்வர் விஜய் ஏன் குரல் கொடுக்கவில்லை? என எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் பதிவில், "எப்போதுமே Mute-ல இருக்கவர் முதலமைச்சரா இருக்காருங்கிற தைரியத்துல ஆளுநர் மாளிகையில திருவள்ளுவருக்கு மறுபடியும் காவி Paint அடிச்சு இருக்காங்க. தமிழ்நாடு அரசு ஜனவரி மாசத்துல திருவள்ளுவர் நாளை அதிகாரப்பூர்வமா கொண்டாடுது.
ஆனா, வைகாசி அனுஷம் திருவள்ளுவர் நாள்னு புதுசா ஒரு உருட்டு எங்கே இருந்து வந்தது? தி.மு.கழக ஆட்சியில இதே மாதிரி வேலையைப் பார்த்த அப்போதைய ஆளுநரை கடுமையா கண்டிச்சோம். சங்கிகளை திருத்துனோம். இப்போ மறுபடியும் தமிழர்களோட சுயமரியாதையை உரசிப்பார்க்குறாங்க. வள்ளுவரை அவமதிக்கும் பாசிஸ்டுகளுக்கும் - அதை அனுமதிக்கும் #SofaModel அரசுக்கும் என்னுடைய கடும் கண்டனங்கள்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை முதல்ல பாட permission கொடுங்கன்னு டெல்லியில கேட்ட மாதிரி, இந்த விஷயத்துலயும் முதலமைச்சர் பயந்து நடுங்கக் கூடாது. சட்டம் ஒழுங்கு விஷயத்துல தான் முதலமைச்சர் Silent ஆ இருக்காருன்னா, கொள்கை எதிரிகள் வள்ளுவருக்கு காவி Paint அடிக்கிற அநியாயத்தை தட்டிக் கேட்கவும் தயங்குறது ஏன்?" என பதிவிட்டுள்ளார்.
இதனிடையே 'வள்ளுவர் திருநாள்' என்ற பெயரில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி தொடர்பாக ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், "மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், பாரதியார் மண்டபத்தில் இன்று (30.05.2026) நடைபெற்ற திருவள்ளுவர் திருநாள் கழகம் ஏற்பாடு செய்த திருவள்ளுவர் திருநாள் விழா (வைகாசி அனுஷம் வள்ளுவர் திருநாள்) விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
ஆளுநர் மனிதகுலத்திற்கே வழிகாட்டியாக விளங்கும் திருவள்ளுவரின் திருவுருவப்படத்திற்கு மரியாதை செலுத்தினார். அவருடைய காலத்தால் அழியாத படைப்பான ‘திருக்குறள்’, அறம், ஒழுக்கம் மற்றும் நெறிப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வு ஆகிய உயர்ந்த மனித மதிப்புகளை எடுத்துரைக்கும் உலகப் புகழ்பெற்ற நூலாக இருப்பதை அவர் குறிப்பிட்டார். திருவள்ளுவரின் போதனைகள் காலம், பண்பாடு, எல்லைகள் ஆகியவற்றை தாண்டி நிலைத்திருக்கின்றன என்றும், நல்லாட்சி, சமூக ஒற்றுமை மற்றும் ஒழுக்கப் பொறுப்புணர்வு குறித்து ஆழமான வழிகாட்டுதலை வழங்குகின்றன என்றும் ஆளுநர் வலியுறுத்தினார்.
மேலும், ‘திருக்குறள்’ எடுத்துரைக்கும் கொள்கைகள் இன்றைய காலத்திலும் மிகுந்த பொருத்தமுடையவை என்றும், நேர்மை, கருணை மற்றும் ஞானம் ஆகியவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு வாழ்வதற்கு மக்களை ஊக்குவிக்கின்றன என்றும் அவர் தெரிவித்தார். இத்தகைய விழாக்கள், நமது செழுமையான இலக்கிய மற்றும் பண்பாட்டு பாரம்பரியத்தை நினைவூட்டுவதோடு, திருவள்ளுவர் போதித்த உயரிய நெறிகளை நமது நாளந்தோறும் வாழ்வில் பின்பற்ற வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துகின்றன என்று எடுத்துரைத்தார்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.