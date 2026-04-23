பச்சை கம்பள வரவேற்பு, செல்ஃபி பூத்; வாக்காளர்களை கவர்ந்த பசுமை வாக்குச்சாவடி மையம்
"நான் என்னுடைய வாக்கைப் பதிவு செய்துவிட்டேன். 100 சதவீத வாக்குப்பதிவு திருவள்ளூரில் நடந்துவிட்டது என்ற செய்தியை கேட்க நான் விரும்புகிறேன்" என மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப் கூறினார்.
Published : April 23, 2026 at 3:23 PM IST
திருவள்ளூர்: வாக்காளர்களை கவர திருவள்ளூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பசுமை வாக்குச்சாவடி மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு, வெயிலின் தாக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு வாக்களிக்க வந்த வாக்காளர்களுக்கு நீர், மோர் கொடுக்கப்பட்டது.
2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் மிக விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றது. வாக்காளர்கள் காலை முதலே ஆர்வத்துடன் வாக்களித்து வருகின்றனர். இந்த மாவட்டத்தில் வாக்குப்பதிவை அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, வாக்காளர்களை ஈர்க்கும் நோக்கில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு இடங்களில் பசுமை வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
இந்த மையங்கள் வழக்கமான வாக்குச் சாவடிகளைக் காட்டிலும் முற்றிலும் மாறுபட்டதாகக் காட்சியளிக்கின்றன. தோரணம், ஷாமியானா பந்தல், பச்சை கம்பள வரவேற்பு மற்றும் செல்ஃபி எடுக்கும் பகுதி உள்ளிட்டவற்றை கொண்டிருக்கின்றன.
இது தவிர, மாற்றுத்திறனாளி வாக்காளர்கள் சிரமமின்றி வாக்களிக்கும் விதமான ஏற்பாடுகளும் மாவட்டத்தில் உள்ள 10 சட்டமன்ற தொகுதிகளிலும் தயார் செய்துள்ளனர். இத்துடன், வாக்காளர்களுக்கு நீர், மோர் வழங்கும் வசதி, நெகிழி இல்லா பசுமை தமிழகத்தை வலியுறுத்தும் விதமாகவும் பசுமை வாக்குச்சாவடி மையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், தன்னுடைய ஜனநாயக கடமையை ஆற்றிய திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப், பின்னர் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "100 சதவீத வாக்குப்பதிவை திருவள்ளூர் மாவட்டம் எட்டுவதற்கான அனைத்து வசதிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன. அனைத்து மின்னணு வாக்குப்பதிவு எந்திரங்களும் செவ்வாப்பேட்டையில் உள்ள அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரி, வேப்பம்பட்டிலுள்ள ஸ்ரீராம் பாலிடெக்னிக் மற்றும் ஸ்ரீராம் பள்ளி ஆகியவற்றில் பாதுகாப்பாக வைப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளன.
நமது மாவட்டத்தில் 4 ஆயிரத்து 16 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் உள்ளன. இங்கு ஓரிரு இடங்களில் எந்திரம் பழுது காரணமாக மாற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும், 260 வாக்குச்சாவடிகள் பதற்றமானவை என கண்டறிய்பபட்டு, அவை பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன.
மேலும், 100 சதவீத (4,016) வாக்குச்சாவடிகளிலும் வெப் கேமிராக்கள் பொருத்தப்பட்டு கண்காணிப்புச் செய்யப்பட்டு வருகின்றது. நான் என்னுடைய வாக்கைப் பதிவு செய்துவிட்டேன். 100 சதவீத வாக்குப்பதிவு திருவள்ளூரில் நடந்துவிட்டது என்ற செய்தியை கேட்க நான் விரும்புகிறேன்" என்றார்.
மேலும், பசுமை வாக்குச்சாவடிகளில் வாக்களிக்க வந்த வாக்காளர்கள் அங்கிருந்த செல்ஃபி பூத் மற்றும் மந்திர மரம் முன் நின்று செல்ஃபி எடுத்துக் கொண்டனர்.