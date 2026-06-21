ETV Bharat / state

அமோனியா வாயு கசிவால் தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு - பிரதமர், ஆளுநர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல்

தொழிலாளர் பாதுகாப்பில் சமரசம் கூடாது என்று உதயநிதி ஸ்டாலினும், தொழிற்சாலை பாதுகாப்பை தொடர் ஆய்வு மூலம் அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமியும் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்படும் பெண்
மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்படும் பெண் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 21, 2026 at 10:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அம்மோனியா வாயு கசிவால் இருவர் உயிரிழந்த நிலையில் பிரதமர் மோடி, தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து பிரதமர் மோடி தனது எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "தமிழ்நாட்டின் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நேரிட்ட விபத்து குறித்து அறிந்து மிகுந்த வேதனையடைந்தேன். இந்தச் சம்பவத்தில் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்தவர்களுக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கல்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஆளுநர் இரங்கல்

தமிழ்நாடு ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "திருவள்ளூர் மாவட்டம், பெரியபாளையம் அருகே உள்ள கன்னிகைப்பேர் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் நிகழ்ந்த அம்மோனியா வாயுக் கசிவு விபத்தில், விலைமதிக்க முடியாத உயிர்கள் பறிபோனதும், பல தொழிலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டதும் எனக்கு ஆழ்ந்த வேதனையை அளிக்கிறது.

இந்தத் துயரச் சம்பவத்தில் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை இழந்த குடும்பத்தினருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இக்கடினமான சூழலில் அவர்களுக்குத் தேவையான மனவலிமையும் தைரியமும் கிடைக்க நான் பிரார்த்திக்கிறேன். சிகிச்சையில் உள்ள அனைவரும் விரைவில் குணமடைந்து முழு உடல்நலம் பெறவும் நான் பிரார்த்திக்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தொழிலாளர் பாதுகாப்பில் சமரசம் கூடாது - உதயநிதி ஸ்டாலின்

எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "தனியார் இறால் ஏற்றுமதி தொழிற்சாலையில் அமோனியா வாயுக் கசிவால் 7 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ள நிலையில், பலர் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது மிகுந்த அதிர்ச்சியைத் தருகிறது. இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தாருக்கு என்னுடைய ஆழ்ந்த இரங்கலையும், ஆறுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

மருத்துவமனையில் உள்ள தொழிலாளர்களுக்கு உரிய சிகிச்சை வழங்கப்படுவதை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும். பாதிக்கப்பட்டவர்கள் விரைந்து நலம்பெற விழைகிறேன். இதுபோன்ற துயரச் சம்பவங்கள், இனியும் ஏற்படாமல் இருக்க, தொழிற்சாலைகளில் உரிய பாதுகாப்பு வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் (SoP) முறையாக பின்பற்றப்படுகிறதா என்று ஆய்வுகளை நடத்துவதோடு, தேவை ஏற்படின், புதிய வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை வெளியிட அரசு முன்வர வேண்டும். தொழிலாளர் நலனிலும் பாதுகாப்பிலும், எந்தவொரு சமரசத்திற்கும் இந்த அரசு இடம் கொடுக்கக் கூடாது என்று வலியுறுத்துகிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தொடர் ஆய்வுகள் அவசியம் - எடப்பாடி பழனிசாமி

அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "பெரியபாளையம் பகுதியில் உள்ள தனியார் இறால் தொழிற்சாலையில் அமோனியா வாயுக் கசிவு ஏற்பட்டு 7 பேர் பரிதாபமாக உயிரிழந்ததாக வரும் செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சியும் வேதனையும் அளிக்கிறது. உயிரிழந்தோர் குடும்பத்தாருக்கு எனது ஆழ்ந்த இரங்கலைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

வாயுக் கசிவால் பாதிக்கப்பட்ட பலர் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில், அவர்களைக் காக்க உரிய மருத்துவ சிகிச்சைகள் அளிப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் என தமிழக அரசை வலியுறுத்துகிறேன். தொழிற்சாலைகளுக்கான பாதுகாப்பு நெறிமுறைகள் முறையாக பின்பற்றப்படுவதை இந்த அரசு தொடர் ஆய்வுகள் மூலம் உறுதிசெய்திட வேண்டுமெனக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இதையும் படிங்க.. அமோனியா வாயு கசிவு சம்பவத்தில் தவறான தகவல்களை நம்ப வேண்டாம்: அமைச்சர் அருண் ராஜ் வேண்டுகோள்

இதேபோல், திமுக துணை பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி கருணாநிதி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் மூ.வீரபாண்டியன், அனைத்திந்திய புரட்சித் தலைவர் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் தலைவர் சசிகலா உள்ளிட்ட தலைவர்களும் அமோனியா வாயுக் கசிவால் உயிரிழப்புகள் ஏற்பட்ட சம்பவத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர்.

TAGGED:

THIRUVALLUR AMMONIA GAS LEAK
PRIME MINISTER
அமோனியா கசிவால் உயிரிழப்பு
பிரதமர் மோடி இரங்கல்
AMMONIA GAS LEAK LEADERS CONDOLANCE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.