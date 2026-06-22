திருவள்ளூர் அம்மோனியா வாயுக்கசிவு: உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை 4 ஆக உயர்வு
பலர் ஆபத்தான நிலையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். இதனால் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மேலும் உயரும் என அச்சம் நிலவுகிறது.
Published : June 22, 2026 at 9:57 AM IST
திருவள்ளூர்: பெரியபாளையம் அருகே இறால் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட அம்மோனியா கசிவால் ஏற்கனவே 2 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் மேலும் இருவர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் பெரியபாளையம் அருகேயுள்ள கண்ணிகைபேர் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வருகிற 'செயின்ட் பீட்டர் அண்டு பால் சீஃபுட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்' என்ற இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த தொழிற்சாலையில் வட மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 300க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் அங்கேயே தங்கி வேலை செய்துவருகின்றனர்.
அம்மோனியா கசிவு உயிரிழப்புகள்
இந்நிலையில், நேற்று (ஜூன் 21) மதியம் திடீரென அங்கு அம்மோனியா வாயுக்கசிவு ஏற்பட்டதில் மொத்தம் 74 பேர் பாதிக்கப்பட்டதாக அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் உறுதி செய்துள்ளார். அவர்களில் 2 பெண்கள் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த நிலையில், அரசு தலா ரூ. 2 லட்சம் நிதி உதவித்தொகை அறிவித்தது.
இந்த அம்மோனியா கசிவால் பாதிக்கப்பட்ட 74 பேரில் 70 பெண்களும், 4 ஆண்களும் அடங்குவர். அவர்கள் அனைவரும் வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே, 2 பேர் உயிரிழந்த நிலையில் இன்று காலை சிகிச்சை பலனளிக்காமல் மேலும் இருவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளனர். இதில் ஒருவர் ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையிலும், ஒருவர் ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவனையில் உயிரிழந்தார் எனவும் தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அலுவலர்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.
தொடர் தீவிர சிகிச்சை
தற்போது, ராஜீவ் காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனையில் 9 பேரும், ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனையில் 6 பேரும், வேல்ஸ் மருத்துவமனையில் 27 பேரும், வெங்கடேஸ்வரா மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் 20 பேரும் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனை மற்றும் ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அனைவருக்கும் தற்போது செயற்கை சுவாச உதவியுடன் (Ventilator Support) சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அவசரகால மருத்துவ நிபுணர் மற்றும் கிரிட்டிக்கல் கேர் சிறப்பு மருத்துவர்கள் அடங்கிய தனிப்பட்ட மருத்துவக் குழு 24 மணி நேரமும் இவர்களை கண்காணித்து வருகிறது.
இந்நிலையில் அரசு ஸ்டான்லி மருத்துவமனை மற்றும் ராஜீவ் காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தலா ஒருவர் என 2 பெண்கள் சிகிச்சை பலனின்றி இன்று உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும், பலர் ஆபத்தான நிலையில் தீவிர சிகிச்சை பெற்று வருவதால், இறப்பு எண்ணிக்கை மேலும் உயர வாய்ப்புள்ளதாக அச்சம் நிலவுகிறது.
அம்மோனியா வாயுக்கசிவால் உயிரிழந்தோர் குடும்பத்துக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, ஆளுநர் அர்லேகர் உள்ளிட்ட அனைவரும் சமூக வலைத்தளம் வாயிலாக இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர். அதே நேரத்தில், அம்மோனியா கசிவுக்கு காரணமானவர்கள் மீது சட்டபூர்வ நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.