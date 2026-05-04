திருவையாறில் வெல்வது யார்?

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திருவையாறு தொகுதியில் திமுக சார்பில் துரை சந்திரசேகரன், அதிமுக தரப்பில் வேலு கார்த்திகேயன்(அமமுக), நாதக-வின் துரை.செந்தில்நாதன் தவெக சார்பில் மதி மணிகண்டன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

Published : May 4, 2026 at 2:25 AM IST

தஞ்சாவூர்: தஞ்சாவூர் மாவட்டம், திருவையாறு சட்டமன்ற தொகுதியில், மீண்டும் போட்டியிடும் திமுக வெற்றி பெறுமா? அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள அமமுக வெற்றி பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

திருவையாறு தொகுதியில் அதிமுகவும், திமுகவும் மாறி மாறி வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2001-க்குப் பிறகு 2 முறை அதிமுகவும், 3 முறை திமுகவும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

2006-இல் திமுக வேட்பாளர் துரை சந்திசேகரன், அதிமுக வேட்பாளர் துரை கோவிந்தராஜனை 366 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். துரை சந்திரசேகரன் ஏற்கெனவே 1989, 1996-இல் நடந்த தேர்தல்களில் வெற்றி பெற்றவர்.

2011-இல், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட எம்.ரத்தினசாமி, திமுக வேட்பாளர் அரங்கநாதனை 12,962 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2016-இல் நடந்த தேர்தலில், திமுக வெற்றி பெற்றது. அந்த தேர்தலில், அதிமுக வேட்பாளர் எம்ஜிஎம்.சுப்பிரமணியனை திமுக வேட்பாளர் துரை சந்திரசேகரன் 14,343 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2021-இல் நடந்த தேர்தலிலும் திமுக வெற்றி பெற்றது. திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட துரை சந்திரசேகரன், பாஜக வேட்பாளர் எஸ்.வெங்கடேசனை 53,650 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.

2026 தேர்தல் நிலவரம்

2026 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் திமுக சார்பில் துரை சந்திரசேகரன் மீண்டும் போட்டியிடுகிறார்.

இந்த தொகுதியை அமமுகவுக்கு அதிமுக கூட்டணி ஒதுக்கியுள்ளது. அமமுக சார்பில் வேலு கார்த்திகேயன் போட்டியிடுகிறார்.

தவெக சார்பில் மதி மணிகண்டன் என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் துரை செந்தில்நாதன் என்பவரும் போட்டியிடுகிறார்கள். இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,58,374 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்த தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், தஞ்சாவூரில் உள்ள குந்தவை நாச்சியார் அரசு கலைக் கல்லூரியில் வாக்கு எண்ணிக்கை மையத்தில் எண்ணப்படுகின்றன.

