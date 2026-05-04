திருத்தணி தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்...

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் 2026: திருத்தணி தொகுதியில் திமுக சார்பில் சந்திரன், அதிமுக சார்பில் ஹரி, நாதக சார்பில் சந்திரன், தவெக இருந்து சத்தியகுமார் உள்ளிட்டோர் போட்டியிடுகின்றனர்.

Published : May 4, 2026 at 12:40 AM IST

திருவள்ளூர்: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில் திருத்தணி சட்டமன்ற தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.

திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பொன்னேரி தொகுதியை போன்று திருத்தணி தொகுதியும் ஆந்திர எல்லையோரம் அமைந்துள்ள தொகுதியாகும். கடந்த 23-ஆம் தேதி நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் மக்கள் ஆர்வமுடன் வாக்களித்தனர்.

திருத்தணி சட்டமன்ற தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை

ஆண்கள் -128642

பெண்கள் - 131417

மூன்றாம் பாலினம் - 25

மொத்தம் - 260084

ஏப்ரல் 23-ஆம் தேதி வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்த நிலையில், பொன்னேரி தொகுதியில் 89.79% வாக்குகள் பதிவானது. இது கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலை விட மிக அதிகமான எண்ணிக்கையாகும். இந்நிலையில், திருத்தணி தொகுதியில் இந்த முறை யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகம் எழுந்துள்ளது. வன்னியர் மற்றும் பட்டியல் சமூக மக்களும் கணிசமாக இருக்கும் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் சந்திரன் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் ஹரி, தவெக சார்பில் சத்தியகுமார், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் சந்திரன் போட்டியிடுகின்றனர்.

திருத்தணி தொகுதியை பொறுத்தவரை திமுக, அதிமுக இடையே நேரடி போட்டி நிலவி வருகிறது. கடந்த முறை திமுக இங்கு வெற்றி பெற்றிருந்த நிலையில், மீண்டும் தொகுதியை வசப்படுத்த வேண்டும் என அக்கட்சி நிர்வாகிகள் கடந்த ஒரு மாதமாக தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வந்தனர். அதிமுக தரப்பிலும் அதற்கு ஈடுகொடுக்கும் வகையில் பரப்புரை முன்னெடுக்கப்பட்டது. இந்த தொகுதியில் மற்ற கட்சிகள் வெறும் பார்வையாளர்களாகவே இருக்கும் நிலையில் திமுக, அதிமுக வேட்பாளர்களிடையே கடும் போட்டி நிலவும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1957-க்கு பிறகு இந்த தொகுதியில் இதுவரை 15 பொதுத் தேர்தல்களை சந்தித்துள்ளது. இதில் திமுக 3, அதிமுக 6, காங்கிரஸ் 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளன. இந்த முறை திமுகவுடன், அதிமுக நேரடியாக மோதுவதால் கூடுதல் எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது. கடந்த 2021 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் இந்த தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட சந்திரன், அதிமுக வேட்பாளர் ஹரியை சுமார் 27 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார். இந்த முறை இந்த தொகுதியை யார் கைப்பற்றுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

