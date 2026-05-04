ETV Bharat / state

திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதியில் வெல்லப் போவது யார்? - சற்று நேரத்தில் தொடங்கும் வாக்கு எண்ணிக்கை

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதியில் சிபிஐ சார்பாக கே.மாரிமுத்து, அதிமுக சார்பாக பாலதண்டாயுதம், நாதக சார்பாக ஆர்.வினோதினி, தவெக சார்பாக எஸ். பாண்டியன் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

திருத்துறைப்பூண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி
திருத்துறைப்பூண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 12:50 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருத்துறைப்பூண்டி (திருவாரூர்): தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கப்படுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் திருவாரூர் மாவட்டம் அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் பெற்ற இடமாகும். மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியின் சொந்த ஊராகும். திமுகவின் கோட்டை எனக் கருதப்படும் திருவாரூரில் திருத்துறைப்பூண்டி (தனி), மன்னார்குடி, திருவாரூர், நன்னிலம் என 4 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. அதில் தனி தொகுதியான திருத்துறைப்பூண்டி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் (சிபிஐ) தொகுதியாக விளங்குகிறது. 1962 முதல் 2021 வரை நடைபெற்ற சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் சிபிஐ 11 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது. திமுக 2 முறை வெற்றி பெற்றுள்ளது.

இத்தொகுதிகளின் மொத்த வேட்பாளர்களின் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, இதில் ஆண்கள் வாக்காளர்கள் 1,11,565, பெண் வாக்காளர்கள் 1,15,267, மற்றும் மூன்றாம் பாலினத்தவர்களின் எண்ணிக்கை 13 ஆகும்.

2021 கள நிலவரம்

2021-ம் ஆண்டு சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் 12 வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்டனர். அதில் 6 பேர் சுயயேட்சை வேட்பாளர்கள். இத்தேர்தலில் 1,85,886 வாக்குகள் (77.43%) பதிவானது. இதில் சிபிஐ வேட்பாளர் கே. மாரிமுத்து 97,092 (52.23%) வாக்குகள் வெற்றி பெற்றார். இவரை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளர் சி. சுரேஷ் குமார் 67,024 வாக்குகள் பெற்று இரண்டாம் இடம் பெற்றார். அதன்படி, 30,068 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சிபிஐ மீண்டும் தனது இடத்தைத் தக்க வைத்தது.

இந்நிலையில், நாம் தமிழர் கட்சியின் வேட்பாளர் ஆர்த்தி, 15,362 (8.26%) வாக்குகள் பெற்று மூன்றாம் இடம்பிடித்திருந்தார். அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகத்தின் வேட்பாளர் எஸ். ரஜினிகாந்த் 3,555 (1.91%) வாக்குகளைப் பெற்றார். இதர வேட்பாளர்கள் மிகக் கணிசமான அளவில் வாக்குகள் பெற்ற நிலையில், நோட்டாவில் மட்டும் 1,313 வாக்குகள் பதிவானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2026 கள நிலவரம்

2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் இத்தொகுதியில் கடந்த ஆண்டைக் காட்டிலும் சற்று அதிகரித்து வாக்குப்பதிவு சதவீதம் 83.41 ஆக பதிவானது. இந்த முறை திமுக கூட்டணியில் சிபிஐ வசம் வந்த இத்தொகுதியில் தற்போதைய எம்.எல்.ஏ கே.மாரிமுத்து மீண்டும் களம் காண்கிறார். அவரின் எதிர்த்து அதிமுகவின் பாலதண்டாயுதம் போட்டியிடுகிறார். நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக ஆர்.வினோதினி, தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பாக எஸ். பாண்டியன் ஆகியவர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள். இவை தவிர இன்னும் 5 வேட்பாளர்கள் இத்தொகுதியில் களம் காண்கிறார்கள்.

திருத்துறைப்பூண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2021கே. மாரிமுத்துசிபிஐ
2016பி.ஆடலரசன்திமுக
2011கா.உலகானந்தன்சிபிஐ

TAGGED:

TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
தமிழ்நாடு தேர்தல் முடிவுகள் 2026
சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026
THIRUTHURAIPOONDI CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.