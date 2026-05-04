ETV Bharat / state

திருப்போரூர் தொகுதியில் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில்

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: திருப்போரூர் தொகுதியில் விசிகவின் பன்னீர் தாஸ், பாமகவின் வழக்கறிஞர் பாலு, நாதக-வின் அம்பேத் ராஜன், தவெக-வின் விஜயராஜ் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Govt Website)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 2:25 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

திருப்போரூர் (செங்கல்பட்டு): தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், திருப்போரூர் தொகுதியின் வாக்கு எண்ணிக்கை இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடங்கவுள்ளது.

கடந்த 2019-ல் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருந்து பிரிந்த செங்கல்பட்டு 'குட்டி சென்னை' என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த மாவட்டம் செங்கல்பட்டு, மதுராந்தகம் (தனி), செய்யூர் (தனி), திருப்போரூர், தாம்பரம், பல்லாவரம் சோழிங்கநல்லூர் ஆகிய 7 சட்டமன்றத் தொகுதிகளை கொண்டுள்ளது.

அதில் சென்னையை அடுத்த பழைய மகாபலிபுரம் சாலையில் அமைந்துள்ள மிக வேகமாக வளர்ந்து வரும் நகரமாக உள்ளது திருப்போரூர் தொகுதி. இது ஆன்மீகம், வரலாறு மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி என பல்வேறு சிறப்புகளை கொண்டது. அதுமட்டுமின்றி முன்னணி தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள், கல்லூரிகள் மற்றும் பள்ளிகள் உள்ளது. ஓஎம்ஆர் மற்றும் ஈசிஆர் சாலைகளை இணைக்கும் முக்கிய புள்ளியாகவும் திகழ்கிறது.

இந்த தொகுதியில் விரிவடைந்து வரும் நகர்ப்புறங்களுக்கு ஏற்ப சாலை வசதிகள் இல்லை என்றும், போதிய அளவுக்குப் பேருந்து வசதிகளும் இல்லை என்று மக்கள் புலம்புகின்றனர். அதேபோல, தனியார் நிறுவனங்களில் உள்ளூர் வாசிகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து வேலைவாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை வைக்கின்றனர்.

இத்தொகுதியில் எஸ்.ஐ.ஆர்-க்கு பிறகு 1,43,244 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,51,112 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 54 பேரும் என மொத்தமாக 2,94,410 பேர் உள்ளனர். நடந்து முடிந்த 2026 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 85.40% வாக்குகள் பதிவான நிலையில், திருப்போரூர் தொகுதியில் மட்டும் 88.58% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

2026 தேர்தலில் முக்கிய வேட்பாளர்களாக திமுக கூட்டணி சார்பில் விசிக வேட்பாளர் ஆர்.பன்னீர் தாஸ், அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள பாமக சார்பில் வழக்கறிஞர் பாலு, தவெக சார்பில் விஜயராஜ் மற்றும் நாதக சார்பில் அம்பேத் ராஜன் மற்றும் சுயேட்சை வேட்பாளர்கள் உள்ளிட்ட 11 பேர் போட்டியிட்டுள்ளனர்.

கடந்த 2021 தேர்தலில் விசிக வேட்பாளர் எஸ்.எஸ்.பாலாஜி 93,954 வாக்குகள் பெற்று, அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் திருக்கச்சூர் ஆறுமுகத்தை (92,007) வெறும் 1,927 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி வாகை சூடினார். அதேசமயம் நாதக வேட்பாளர் மோகனசுந்தரி 20,428 வாக்குகளும், மநீம லாவண்யா 8,194 வாக்குகளும், அமமுக கோதண்டபாணி 7,662 வாக்குகளும் வாங்கிய நிலையில், நோட்டாவிற்கு 1,982 வாக்குகள் போடப்பட்டிருந்தது.

அதேபோன்று 2019 இடைத்தேர்தலில் திமுகவும், 2016 மற்றும் 2011 தேர்தலில் அதிமுகவும் வெற்றி பெற்றது. வழக்கமாக இடைத்தேர்தலில் ஆளுங்கட்சியே வெற்றி பெறும் என்று கூறப்படும் சூழலில், அதிமுகவை தோற்கடித்து திமுக வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது.

திருப்போரூர் சட்டமன்றத் தொகுதி - ஒரு பார்வை
தேர்தல்வெற்றி பெற்றவர்கட்சி
2026
2021எஸ்.எஸ்.பாலாஜிவிசிக
2019இதயவர்மன் (இடைத்தேர்தல்)திமுக
2016கோதண்டபாணிஅதிமுக
2011மனோகரன்அதிமுக


TAGGED:

திருப்போரூர் தொகுதி
சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள்
TAMIL NADU ELECTION RESULTS 2026
TAMIL NADU ASSEMBLY ELECTION 2026
THIRUPORUR ASSEMBLY CONSTITUENCY

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.