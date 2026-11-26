திருப்பரங்குன்றம் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயிலில் தீபம் ஏற்றும் நடைமுறை - ஸ்தானிக பட்டர்கள் விளக்கம்
1996 முதல் கோவில் நிர்வாகத்தின் ஒத்துழைப்புடன், சைவ சமய வழிபாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி உச்சிப் பிள்ளையார் கோவில் தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருவதாக ஸ்தானிக பட்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
Published : November 26, 2026 at 9:15 PM IST
மதுரை: மதுரை திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில், உச்சிப் பிள்ளையார் கோவில் தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது தொடர்பாக, ஸ்தானிக பட்டர்கள் கோவில் நிர்வாகத்திற்கு விளக்கக் கடிதம் அளித்துள்ளனர்.
கடந்த நவம்பர் 24-ஆம் தேதி நடைபெற்ற கார்த்திகை தீபத் திருவிழா தொடர்பாக கோவில் நிர்வாகம் கேட்ட விளக்கத்திற்கு, திருக்கோயில் அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் மற்றும் அறங்காவலர்களிடம் ஸ்தானிக பட்டர்கள் சார்பில் இந்தக் கடிதம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
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அதில், கடந்த 1996-ஆம் ஆண்டு முதல் கோவில் நிர்வாகத்தின் ஒத்துழைப்புடன், சைவ சமய வழிபாட்டு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி உச்சிப் பிள்ளையார் கோவில் தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டு வருவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும், உச்சிப் பிள்ளையார் கோவில், ராஜகோபுரம் மற்றும் சொக்கப்பன் ஏற்றப்படும் இடம் ஆகியவை ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்துள்ளன என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது.
எனவே, உச்சிப் பிள்ளையார் கோவில் தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது நீண்டகாலமாகப் பின்பற்றப்படும் வழக்கமான நடைமுறை என்றும், சைவ சமய வழிபாட்டு நெறிமுறைகளின்படி அது சரியானதே என்றும் ஸ்தானிக பட்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பின்னணி
கார்த்திகை தீபத்தை ஒட்டி, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா அருகே அமைந்துள்ள பழமையான கல்தூணில் இந்த ஆண்டு ஒரு முறை மட்டும் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்ற உச்சநீதிமன்றம் அண்மையில் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
மலையில் உள்ள கல் தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவை செயல்படுத்துமாறு தமிழக அரசுக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வும் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இருப்பினும், நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் ஆகம விதிகள் மற்றும் பாரம்பரிய வழக்கப்படி, உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்திலேயே ஏற்றப்பட்டது.
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இதுகுறித்து விளக்கம் அளித்த கோயில் நிர்வாகம், "வரலாற்று தொடர்ச்சி மற்றும் சமய முக்கியத்துவம் கொண்ட ஆவணங்கள், ஆகமச்சான்றுகள் மற்றும் ஸ்தானிகர்கள் ஆகியோரின் கருத்துகளின் அடிப்படையில், வழக்கமாக தீபம் ஏற்றப்படும் இடத்திலேயே இந்த ஆண்டும் தீபம் ஏற்றுவதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டது" என்று தெரிவித்தது.
ஆனால், அறங்காவலர் குழுவின் விளக்கத்திற்கு கோயில் ஸ்தானிக பட்டர்கள் மறுப்பு தெரிவித்தனர். இந்நிலையில், உச்சிப் பிள்ளையார் கோவில் தீப மண்டபத்தில் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது தொடர்பாக, ஸ்தானிக பட்டர்கள், கோவில் நிர்வாகத்திற்கு விளக்கக் கடிதம் அளித்துள்ளனர்.