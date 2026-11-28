திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் ஏற்றப்பட்ட தீபம் - மயிலாடுதுறையில் இந்து முன்னணியினர் கொண்டாட்டம்
போலீசாரின் அறிவுறுத்தலை மீறி பட்டாசு வெடிக்க முயற்சித்ததால், பாஜக மாவட்டத் தலைவர் நாஞ்சில் பாலு தலைமையிலான நிர்வாகிகளை போலீசார் கைது செய்து தனியார் திருமண கூடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
Published : November 28, 2026 at 10:51 PM IST
மயிலாடுதுறை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றப்பட்டதை வரவேற்கும் விதமாக மயிலாடுதுறையில் இந்து முன்னணியினர் பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கிக் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
உச்சநீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து மதுரை மாவட்டத்தின் திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் ஓய்வுப்பெற்ற நீதிபதிகள் முன்னிலையில் இன்று (நவ.28) மாலை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இதற்கு வரவேற்புத் தெரிவித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் இந்து முன்னணியினர், பாஜகவினர், முருகப் பக்தர்கள் பட்டாசுகளை வெடித்தும், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கியும், வீடுகள் மற்றும் திருக்கோயில்களில் விளக்குகளை ஏற்றியும் கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.
அந்த வகையில், மயிலாடுதுறை மாவட்டம், கச்சேரி சாலையில் உள்ள மலைக்கோயில் எனப்படும் தண்டாயுதபாணி முருகன் ஆலயத்தில் இந்து முன்னணி அமைப்பின் மாவட்ட பொதுச்செயலாளர் சாமிநாதன் தலைமையிலான நிர்வாகிகள் அகல் விளக்கு மற்றும் தீபக்கொப்பரை ஏற்றி வழிபட்டு 'வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா' என்று முழக்கமிட்டு மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர். அதைத் தொடர்ந்து, பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளை வழங்கிக் கொண்டாடினர்.
அதேபோல், மயிலாடுதுறை பாஜகவின் மாவட்டத் தலைவர் நாஞ்சில் பாலு தலைமையில் பேருந்து நிலையம் முன்பு கூடினர். இதுதொடர்பாக பொதுவெளியில் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபடக்கூடாது என போலீசார் அவர்களை தடுத்தனர். அதனை மீறி பட்டாசு வெடிக்க முயற்சித்ததால், பாஜக மாவட்ட தலைவர் நாஞ்சில் பாலு உள்ளிட்ட பாஜகவினரை போலீசார் கைது செய்து வேனில் ஏற்றி தனியார் திருமண கூடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.