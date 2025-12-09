திருப்பரங்குன்றம் சர்ச்சை: தீபத்தூணா? அளவீட்டுக் கல்லா? ஓர் அலசல்
திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட கல்வெட்டில், ‘எந்த புண்ணியவானும் இங்கு தீபம் ஏற்றலாம்’ என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
Published : December 9, 2025 at 4:30 PM IST
By இரா சிவக்குமார்
திருப்பரங்குன்றம் மலையின் உச்சிப் பகுதியில் அமைந்துள்ள கல்தூண் (Thiruparankundram stone pillar), தீபத் தூணா? அல்லது வரைபடத்திற்கான அளவீட்டுக்கல்லா? என்ற சர்ச்சை பெரிய அளவில் விவாதிக்கப்படும் நிலையில், அது குறித்து அலசுகிறது இந்த தொகுப்பு.
மதுரையில் இருந்து சுமார் 20 கிலோ மீட்டர் சுற்றளவில், எங்கிருந்து பார்த்தாலும், வெளிர் நீலத் தாளில் வரைந்த ஓவியமாக திருப்பரங்குன்றம் மலையின் எழில்மிகு காட்சியை பார்க்க முடியும். மிகப் பிரமாண்டமாய் உருவாக்கப்பட்ட கிறிஸ்துமஸ் 'பிளம் கேக்' போன்று காட்சியளிக்கும் இந்த ஒற்றைக் குன்று தான், இன்று இந்தியாவையே உற்று நோக்க வைத்துள்ளது.
'குன்று இருக்கும் இடம் எல்லாம், குமரன் இருக்கும் இடம்' என்பதற்கு ஏற்ப கந்தன், வேலன், கடம்பன் என்றெல்லாம் போற்றி வணங்கப்படும் தமிழ் இறை தான் முருகன். அவர் அருள்பாலிக்கும் முதற்படை வீடு தான், இந்த பரங்குன்று என அழைக்கப்படும் திருப்பரங்குன்று.
தமிழ் திரைப்படத்துறையின் பின்னணி பாடகரும், முருக பக்தருமான டி.எம். சௌந்தரராஜன், 'முருகனைக் கும்பிட்டு முறையிட்ட பேருக்கு முற்றிய வினை தீருமே; உடல் பற்றிய பிணி ஆறுமே' என்ற பாடலும், 'உள்ளம் உருகுதையா... உன் அடி காண்கையிலே' என்ற பாடலும், ‘கந்தன் கருணை’ படத்திற்காக கண்ணதாசன் கைவண்ணத்தில் மலர்ந்த ‘திருப்பரங்குன்றத்தில் நீ சிரித்தால் முருகா; திருத்தணி மலை மீது எதிரொலிக்கும்’ போன்ற பாடல்கள் கேட்போர் மனதை மயக்கி, கடவுளாக போற்றப்படும் முருகனை நம் கண் முன்னே கொண்டு வந்து நிறுத்தும் வல்லமை படைத்தவை.
திருப்பரங்குன்றம் மலை
தன்னை வழிபடும் பக்தருக்கு சோதனை என்றால், ஏதோ ஒரு வகையில் துணை நிற்கும் முருகனுக்கே, இன்று கல் தூண் வடிவில் பிரச்சினை வந்திருக்கிறது. ஒட்டு மொத்த திருப்பரங்குன்றம் மலை மூன்று அடுக்குகளை கொண்டது. இதன் முதலடுக்கில் உள்ளது தான் உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில். நடு அடுக்கில் இஸ்லாமியர்களின் சிக்கந்தர் தர்ஹா (Thiruparankundram Sikandar Dargah) அமைந்துள்ளது. மூன்றாவது அடுக்கில் காசி விஸ்வநாதர் கோயில் உள்ளது.
சிக்கந்தர் பாதுஷா பள்ளிவாசல் அமைந்துள்ள நடு அடுக்கில் இருந்து 300 அடி தள்ளி, மலையின் விளிம்பில் சர்ச்சைக்குரிய 'கல் தூண்' அமைந்துள்ளது. இந்துத்துவ அமைப்புகள் இது தீபத்தூண் என்கின்றன. இல்லை; இது ஒரு எல்லைக்கல் அல்லது அளவீட்டுக்கல் என்கிறது மற்றொரு தரப்பு.
'தூணைப் பார்த்தாலே தெரியவில்லையா... அது நிச்சயம் தீபத்தூண் தான். இது எப்படி அளவைக்கல் ஆக முடியும்?' என்கிறார்கள் இந்துத்துவ அமைப்புகள். இரண்டு தரப்பும் மல்லுக் கட்டிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், தங்கள் தரப்பு நியாயங்களை வெளிப்படுத்த பல்வேறு வகையிலும் ஒருவருக்கொருவர் முயன்று கொண்டிருக்கிறார்கள்.
இதற்கிடையே ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில், இந்தியா முழுவதும் மேற்கொள்ளப்பட்ட நில அளவீடு குறித்த பல்வேறு தகவல்கள் சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வருகின்றன. அதன் அடிப்படையில், கடந்த 1899-ம் ஆண்டு வெளியான ‘SYNOPSIS OF THE RESULTS OF THE OPERATIONS OF THE GREAT TRIGONOMETRICAL SURVEY OF INDIA (இந்தியாவின் மிகப்பெரிய முக்கோண ஆய்வின் செயல்பாடுகள் - சுருக்கம்) என்ற நூலின் தொகுதி 29-ல் சில குறிப்புகளைக் காண முடிந்தது.
அளவீட்டு கல்லுக்கான ஆதாரம்
‘On an isolated rocky hill about 550 to 600 feet high’ என தொடங்கும் அந்த குறிப்புகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அதன் நகலில் சுட்டிக் காட்டப்பட்டுள்ளன. இதில் குறிப்பிட்ட கல்தூண் இருக்கும் இடம் குறித்து தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து விவரங்களை பெற, தமிழ்நாட்டின் மூத்த தொல்லியல் அறிஞர் சாந்தலிங்கத்தை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகம் சார்பில் சந்தித்து பேசினோம். அப்போது அவர், சுமார் 300 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நாயக்கர்கள் காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட தீபத்தூண் மற்றும் அதில் உள்ள கல்வெட்டு செய்திகள் சிற்பங்கள் குறித்து ஆய்வு செய்து வெளியிட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “திருப்பரங்குன்றத்தில் இருக்கும் அந்த குறிப்பிட்ட கல்வெட்டில் எந்த புண்ணியவானும் இங்கு தீபம் ஏற்றலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இத்தூணை அடிப்படையாகக் கொண்டு தான், சுமார் நூறு ஆண்டுகளாக கோயில் நிர்வாகம் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றி வருகிறது.
தற்போது சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியுள்ள தீபத்தூண் என்று சொல்லப்படும் ‘கல்தூண்’, அளவீட்டுக் கல் என தொடர்ந்து நாங்கள் வலியுறுத்தி வருகிறோம். இது போன்ற கற்கள், திருப்பரங்குன்றம் மலையிலேயே ஆறு இடங்களில் உள்ளன. மதுரையின் நான்கு புறமும் சுற்றியுள்ள அரிட்டாபட்டி, கீழக்குயில்குடி உள்ளிட்ட மலைகளிலும் இதுபோன்ற கற்கள் உள்ளன” என்றார்.
கல்வெட்டு கூறுவதென்ன?
தற்போது, கோயில் நிர்வாகத்தால் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்படும் தீபத்தூணை, மலையடிவாரத்தில் இருந்து மலைக்குச் செல்லும் பாதி வழியிலேயே உள்ள உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகில் காண முடியும். இந்தத் தூண் நாயக்கர் காலத்தைச் சேர்ந்தது. அக்காலத்துக் கல்வெட்டும் தூணிலேயே எழுதப்பட்டுள்ளது.
கீழ்க்கண்டவாறு கல்வெட்டு எழுத்துகள் அமைந்துள்ளன:
- உ. ஆண்டவ
- ற் சிற உச்சி
- மலையில்
- (ப) கம்பம் தீ
- நாட்டியதின்
- பெரில் சகல
- புண்ணிய வ
- ன்களும் தி
- பம் பொடலம்
- சா சிவமயம்
கல்வெட்டுக்கு மேல் அனுமன் ஒரு கையை ஓங்கிக் கொண்டு முகத்தை இடதுபக்கம் திருப்பிக் கொண்டிருப்பதாகச் சிற்பமும் உள்ளது. இத்தீபத் தூண், 'ஆண்டவனுடைய தலையின் உச்சியில் நாட்டப்பட்டிருப்பதாகவும், இதில் புண்ணியவான்கள் அனைவரும் விளக் கேற்றலாம்' என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
இத்தீபத் தூணில்தான், ஒவ்வொரு ஆண்டும் கார்த்திகை அன்று கோயில் நிர்வாகமும், பிற நாட்களில் பொது மக்களும் விளக்கேற்றி வழிபாடு செய்து வருகிறார்கள். மாறாக, தர்ஹாவுக்கு அருகே அமைந்துள்ள கல் தூணில் தீபம் ஏற்றியதற்கான சான்றுகள் இதுவரை இல்லை என்பதோடு, போராட்டக்காரர்கள் அதற்குரிய சான்றுகளையோ; ஆவணங்களையோ வழங்கவில்லை என்பதையும் ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியதாக உள்ளதாக சாந்தலிங்கம் தெரிவித்தார்.
இந்த குறிப்பிட்ட கல் தூண்கள் அனைத்தும், தீபத் தூண்கள் போன்று காட்சியளித்தாலும், தீபம் ஏற்றுவதற்கான தூணின் உச்சிப் பகுதிகளைக் கொண்டிருக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
வரைபட அளவீட்டின் அடிப்படையில், ஆங்கிலேயர்கள் ஆட்சி செய்த காலத்தில், இது போன்ற தூண்கள் மதுரையைச் சுற்றியுள்ள மலைகளில் அமைக்கப்பட்டிருந்தது போன்றே, திருப்பரங்குன்றத்திலும் அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பது தான் வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் மற்றும் தொல்லியல் அறிஞர்களின் ஆய்வு முடிவுகளாக உள்ளன.