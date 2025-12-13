திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் - கிராம மக்கள் உண்ணாவிரதம்
மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, 50 பேர் மட்டுமே போராட்டத்தில் பங்கேற்கலாம், அரசியல் பேசக் கூடாது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி அளித்தார்.
Published : December 13, 2025 at 3:05 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தர்ஹா அருகே அமைந்துள்ள கல் தூணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் இன்று ஒரு நாள் அடையாள உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத் துாணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டது. ஆனால், வழக்கமாக ஏற்றப்படும் உச்சப் பிள்ளையார் கோயிலில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. தமிழ்நாடு அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக தொடரப்பட்ட நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கு உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் விசாரணையில் உள்ளது. மேலும், தமிழ்நாடு அரசு தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்துள்ளது.
இந்த நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள கல் தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி, அந்த பகுதி மக்கள் போராட்டம் நடத்த அனுமதி கோரப்பட்டது. இதற்கு காவல் துறை அனுமதி மறுத்ததால், போராட்டம் நடத்த அனுமதி கோரி உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளையில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி, 50 பேர் மட்டுமே போராட்டத்தில் பங்கேற்கலாம், அரசியல் பேசக் கூடாது உள்ளிட்ட நிபந்தனைகளுடன் அனுமதி அளித்தார். அதன்படி, திருப்பரங்குன்றம் சன்னதி தெரு 16 கால் மண்டபம் அருகே இன்று 100க்கும் மேற்பட்டோர் ஒருநாள் அடையாள உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இது குறித்து உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற திருப்பரங்குன்றத்தைச் சேர்ந்த லட்சுமணன் கூறுகையில், "திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் தீபம் ஏற்ற வலியுறுத்தி உண்ணாவிரதப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம். உச்சி பிள்ளையார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. இது இறந்தவர்களுக்காக மோட்ச தீபம் ஏற்றக் கூடிய இடம். மலை உச்சியில் தர்ஹாவுக்கு அருகே அமைந்துள்ள தூண் தான் தீபம் ஏற்றக் கூடிய இடம்.
அங்கு தீபம் ஏற்றுவதால் யாருக்கும் எந்த இடையூறும் கிடையாது. ஆனால், தேவையற்ற வகையில் அதனை பிரச்சனைக்கு உள்ளாக்க நினைக்கிறார்கள். சிறுபான்மை மக்களின் வாக்குகளை குறி வைத்து இந்த அரசியல் நடைபெறுகிறது. அக்குறிப்பிட்ட இடத்தில் தீபம் ஏற்ற தமிழக அரசு முன் வர வேண்டும் என திருப்பரங்குன்றம் கிராம மக்கள் சார்பாக வேண்டுகோள் விடுக்கிறோம்” என்றார்.