"அரசியலில் ஒரு கணக்கு போட்டால் ஆண்டவன் வேறு ஒரு கணக்கு போடுகிறார்" - திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தை சூசகமாக குறிப்பிட்ட அமைச்சர் ஆனந்த்
பேனர்கள் வைப்பதற்காகப் பணத்தைச் செலவிடாமல், அந்தப் பணத்தில் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு உதவுங்கள் என்று தவெக நிர்வாகிகளை அமைச்சர் ஆனந்த் அறிவுறுத்தியுள்ளார்.
Published : November 28, 2026 at 5:30 PM IST
வேலூர்: "அரசியலில் ஒரு கணக்கு போட்டால் மேலே இருக்கும் ஆண்டவன் வேறு ஒரு கணக்கு போடுகிறார்" என்று திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தை அமைச்சர் ஆனந்த் சூசகமாகக் குறிப்பிட்டார்.
வேலூர் மாவட்டம், அரியூரில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வினோத் கண்ணா தலைமையில் 13-வது மாநில அளவிலான அபாகஸ் போட்டிகள் இன்று (நவ.28) நடைபெற்றன. இதற்கான தொடக்க விழாவில் பங்கேற்ற தமிழ்நாடு நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் போட்டிகளைத் தொடங்கி வைத்தார்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் கைத்தறித்துறை அமைச்சர் விஜய் பாலாஜி, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சுதாகர், சிந்து, தாஹீரா உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்தும் 3,500- க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாணவிகள் இப்போட்டியில் பங்கேற்று தங்களது கணிதத் திறமையை வெளிப்படுத்தினர். இதைத் தொடர்ந்து போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு அமைச்சர் ஆனந்த், பரிசுகள் மற்றும் கோப்பைகளை வழங்கிப் பாராட்டினார்.
மாணவர்களின் திறமையால் மகிழ்ச்சி
நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் ஆனந்த், "மாணவர்கள் தங்களது பெற்றோர்களையும், ஆசிரியர்களையும் மதிக்க வேண்டும். கைப்பேசி உள்ளிட்ட எந்த விதமான மின்னணு சாதனங்களின் உதவியும் இல்லாமல் இவ்வளவு வேகமாக 130 கணக்குகளைப் போடுகிறீர்கள். உங்கள் திறமையைப் பார்க்கும்போது மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது.
ஆண்டவன் ஒரு கணக்குப் போடுகிறார்
நீங்கள் அனைவரும் எதிர்காலத்தில் ஐஏஎஸ், ஐபிஎஸ் அதிகாரிகளாக வர வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி, அனைவரும் அரசியலுக்கும் வர வேண்டும். தற்போது லஞ்சமில்லாத அரசியல் இருக்கிறது. அரசியலில் எதிர்காலத் தலைமுறையினர் நேர்மையுடன் செயல்பட வேண்டும், மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவதுடன் சமூக அக்கறையுடனும் வளர வேண்டும்; அரசியலில் ஒரு கணக்குப் போடலாம்; ஆனால் மேலே இருக்கும் ஆண்டவன் ஒரு கணக்குப் போடுகிறார்.
ஏழை, எளிய மக்களுக்கு உதவுங்கள்
நிகழ்ச்சிக்கு தன்னை வரவேற்பதற்காக ஏராளமான பேனர்கள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், பேனர் கலாச்சாரம் வேண்டாம் என்று கூறியுள்ளார். எனவே, இனிமேல் என்னை வரவேற்று அதிகளவில் பேனர்கள் வைக்க வேண்டாம். பேனர்கள் வைப்பதற்காக பணத்தை செலவிடாமல், அந்தப் பணத்தில் ஏழை, எளிய மக்களுக்கு உதவுங்கள்" என்று தவெக நிர்வாகிகளை அறிவுறுத்தினார்.
அமைச்சரின் இந்தப் பேச்சு, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தின் பின்னணியில் சூசகமான கருத்தாகப் பார்க்கப்படுகிறது.