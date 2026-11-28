தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் பாஜக பொறியில் திமுக சிக்கிக் கொண்டதா? நயினார் நாகேந்திரன் பதில்
என்றைக்குமே ஒரு மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், மற்றொரு மதத்தைப் பற்றிக் குறைச்சொல்லவோ, அந்த மதத்தின் நல்லிணக்கத்தில் தலையிடவோக் கூடாது என்பதுதான் நியாயமான விதி என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.
Published : November 28, 2026 at 3:46 PM IST
சென்னை: பாஜக வைத்த பொறியில் திமுக சிக்கிக் கொண்டதாக எழுந்துள்ளதாக விமர்சனத்துக்கு பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பதிலளித்துள்ளார்.
சென்னை விமான நிலையத்தில் இன்று (நவ.28) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனிடம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது சமூக வலைதளப் பக்கங்களில் "வெற்றிவேல் முருகனுக்கு அரோகரா!" என்று குறிப்பிட்டுள்ளது குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டது.
அதற்கு பதிலளித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "அவர் ஒரு இந்து தானே; அவர் அரோகரா என்று தானே சொல்ல முடியும்; வேறு என்ன சொல்ல முடியும் என்று நினைக்கிறீர்கள்; முருகனுக்கு அரோகரா, கந்தனுக்கு அரோகரா என்று நானும் அதைதான் சொல்ல முடியும்; அவரும் அதைதான் சொல்ல முடியும்; கேள்வி கேட்ட நீங்களும் அதைதான் சொல்ல முடியும்; என்றைக்குமே ஒரு மதத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், மற்றொரு மதத்தைப் பற்றிக் குறைச்சொல்லவோ, அந்த மதத்தின் நல்லிணக்கத்தில் தலையிடவோக் கூடாது என்பதுதான் நியாயமான விதி" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
இடதுசாரிகள் சார்பில் திருப்பரங்குன்றத்தில் இன்று பேரணி நடத்துகிறார்களே; உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு குறித்து திருமாவளவன் கூறியிருப்பது குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், "அப்படியென்றால் அவர் தூண்டிவிடுகிறாரா? என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. திருப்பரங்குன்றத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தின் அடிப்படையில் தீபம் ஏற்றப்படுவதைப் பார்ப்பதற்காகத்தான் நாங்கள் செல்கிறோம்.
அதை வன்முறைக் களமாக மாற்றுவோம் என்று அவர்கள் கூறியிருந்தால், அதற்காக ஏதேனும் முன்கூட்டியே தயாராகி இருந்தால், அங்கு எந்தவொரு நிகழ்வு நடந்தாலும், அதைப் பற்றிப் பேசியவர்தான் பொறுப்பு. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தில்தான் கேட்க வேண்டும். இன்று தீபம் ஏற்றப்படுவதைப் பார்ப்பதற்காக நாங்கள் செல்கிறோம்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
|இதையும் படிங்க: தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு - எதிர்த்து வாக்களிக்க போகும் தமிழ்நாடு எம்.பி.க்கள் யார் யார்?
பாஜக வைத்த பொறியில் திமுக சிக்கிக் கொண்டது குறித்து எதிர்க்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் என்று எழுப்பிய கேள்விக்கு, "இதற்கு முன்னதாக திமுக காங்கிரஸில் சிக்கிக் கொண்டது என்று சொல்ல முடியுமா, ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும், ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலும் அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழத்தான் செய்யும்" என்றார்.
கள்ளக்குறிச்சி விவகாரம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், "இதுவொரு மடைமாற்றத்திற்கான வேலை; கள்ளக்குறிச்சி பெண் அரசு அதிகாரி விவகாரத்தில் ஜூன் மாதமே நடவடிக்கை எடுத்திருக்க வேண்டும்; ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை? என்பதற்கு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர்தான் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்" என்றார்.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் இதுவரை அறிக்கை வெளியிடவில்லை என்ற கேள்விக்கு "இதுகுறித்து அவரிடமே கேளுங்கள்" என்று கூறினார்.