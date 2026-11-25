திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரம் - தமிழக அரசிடம் ஆளுநர் விரிவான அறிக்கை கேட்பு?
நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் ஆகம விதிகள் மற்றும் பாரம்பரிய வழக்கப்படி, உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்திலேயே நேற்று தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
Published : November 25, 2026 at 10:21 PM IST|
Updated : November 25, 2026 at 10:48 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் தீபம் விவகாரம் தொடர்பாக, தமிழக அரசிடம் ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் விரிவான அறிக்கை கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
கார்த்திகை தீபத்தை ஒட்டி, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் சிக்கந்தர் பாதுஷா தர்கா அருகே அமைந்துள்ள பழமையான கல்தூணில் இந்த ஆண்டு ஒரு முறை மட்டும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் அண்மையில் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்திருந்தது.
இருப்பினும், நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலாகப் பின்பற்றப்பட்டு வரும் ஆகம விதிகள் மற்றும் பாரம்பரிய வழக்கப்படி, உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்திலேயே நேற்று தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் தீபம் விவகாரம் தொடர்பாக, தமிழக அரசிடம் ஆளுநர் ஆர்.வி.அர்லேகர் விரிவான அறிக்கை கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இந்த விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவை தமிழக அரசு முறையாக நிறைவேற்றியதா? என்றும், சட்டம் - ஒழுங்கு சிக்கல்கள் குறித்தும் விளக்கமான தகவல்களை அவர் கேட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தின் அறிவுறுத்தல்படி இந்த அறிக்கையை ஆளுநர் கேட்டிருப்பதாகவும், தமிழக அரசு வழங்கும் பதிலின் அடிப்படையில் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகள் இருக்கும் என்றும் தெரிகிறது.
கோயில் நிர்வாகம் விளக்கம்
முன்னதாக, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில் அருகே உள்ள தீப மண்டபத்தில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது குறித்து கோயில் நிர்வாகம் நேற்று விளக்கம் அளித்திருந்தது. அதில், "வரலாற்று தொடர்ச்சி மற்றும் சமய முக்கியத்துவம் கொண்ட ஆவணங்கள், ஆகமச்சான்றுகள் மற்றும் ஸ்தானீகர்கள் கருத்துகளின் அடிப்படையில், வழக்கமாக தீபம் ஏற்றப்படும் இடத்திலேயே இந்த ஆண்டும் தீபம் ஏற்றுவதற்கு முடிவு செய்யப்பட்டது" என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
ஸ்தானீக பட்டர்கள் மறுப்பு
ஆனால், அறங்காவலர் குழுவின் இந்த விளக்கத்திற்கு கோயில் ஸ்தானீக பட்டர்கள் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், அறங்காவலர் குழு வெளியிடப்பட்ட கடிதத்தில் தங்களது பெயர்களும் சேர்க்கப்பட்டிருப்பது மனவேதனை அளிப்பதாக ஸ்தானீக பட்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து அவர்கள், திருக்கோவில் நிர்வாக அதிகாரி (துணை ஆணையர்), அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் மற்றும் அறங்காவலர்களுக்கு இன்று எழுதியுள்ள கடிதத்தில், "2026 கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது சம்பந்தமாக நாங்கள் எந்தவொரு கடிதத்தையும் கோவில் நிர்வாகத்திற்கு வழங்கவில்லை. உச்சிப்பிள்ளையார் கோவிலில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாகக் கடந்த ஆண்டே தபால் மூலம் எங்கள் விளக்கத்தை அளித்துள்ளோம்.
உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவின்படி மலைமேல் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவது சம்பந்தமாக நாங்கள் எந்தவொரு கருத்தையும் தெரிவிக்கவில்லை. மேலும், ஊடகங்களுக்கு வெளியிடப்பட்ட கடிதத்தில், எங்களைக் கலந்தாலோசிக்காமல் எங்கள் பெயர்களையும் சேர்த்து வெளியிட்டிருப்பது மிகுந்த மனவேதனையைத் தருகிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.
அந்த கடிதத்தில் எம். சுவாமிநாதன், சி.பாலசுப்பிரமணிய பட்டர் உள்ளிட்ட 4 பேர் கையொப்பமிட்டு தங்கள் தரப்பு விளக்கத்தை பதிவு செய்துள்ளனர்.
⛰திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றும் பிரச்சினை: கடந்த தி.மு.க. ஆட்சி பின்பற்றிய அதே முறையை இன்றைய அரசும் பின்பற்றியதை வரவேற்கிறோம்! திருப்பரங்குன்றத்தில் வெறும் சர்வே கல்லை தீபத் தூணாக்கி – ஆர்.எஸ்.எஸ்., ஹிந்து மதவெறி அமைப்பு, தமிழ்நாடு மத நல்லிணக்கத்தோடும், அமைதிப் பூங்காவாகவும் இருப்பதையும், பா.ஜ.க. அரசியலில் காலூன்ற முடியாத நிலையினையும் மாற்றிட, மதக் கலவரத்தை, அயோத்தி கலவரப் பாணியில் நடத்தி, பா.ஜ.க.வை அரசியலில் கோலோச்சச் செய்யும் யுக்தி மூலமும், திட்டமிட்ட கலவரங்கள் மூலமும் தேர்தல் வெற்றிகளைப் பறிக்கலாம் என்பதற்காக திருப்பரங்குன்றம் பிரச்சினையை உருவாக்கி, இஸ்லாமியர்களின் தொழுகை இடத்தோடு வம்பு, வல்லடி நிகழ்வுகளைக் கடந்த காலத்தில் தொடர்ந்து நடத்தி வந்தனர்; வருகின்றனர் என்பதை விவரம் புரிந்த மக்கள் அறிவர். 🔸கலவரம் ஏற்படுத்த முயற்சி! திருப்பரங்குன்றத்தில் உள்ளூரில் மத நல்லிணக்கத்துடன் எவ்வித பேத – மாச்சரியமின்றி அனைவரும் உள்ள நிலையில், அங்கு இப்படி ஒரு சர்வே கல்லை ‘தீபத்தூணாக்கி’ அதில்தான் விளக்கேற்றுவோம் என்று கலவரம் செய்வது, அதற்கு ஆர்.எஸ்.எஸ். அனுதாபமும் உள்ள சில நீதிப் போக்கினையும் பயன்படுத்தி, அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின் (Article) 25, 26 ஆகியவற்றைப் புறந்தள்ளி, வெளிப்படையாக, மக்கள் நலத்திற்கும், தமிழ்நாட்டின் அமைதியைக் குலைக்கும் வண்ணமும் கடந்த சில மாதங்களாகவே நடந்து வருவதை நாடறியும். கடந்த கால ‘திராவிட மாடல்’ அரசு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் இருந்தபோது, மதவெறி சக்திகளின் எண்ணம் நிறைவேறாத வகையில் இரும்புக்கரம் கொண்டு தடுத்து நிறுத்தி, வரலாறு படைத்தது – மக்கள் நலம், பொது அமைதி கருதி! 🔺தி.மு.க. அரசு எடுத்த அதே நிலைப்பாடு! முந்தைய ‘திராவிட மாடல்’ தி.மு.க. அரசின் நிலைப்பாட்டினையே, தற்போது முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் அவர்கள் தலைமையில் உள்ள த.வெ.க. அரசும் இப்பிரச்சினையில் எடுத்தது வரவேற்கத்தக்கதாகும். இரண்டு அரசுகளும் எடுத்த நிலைப்பாட்டின் நோக்கம், தமிழ்நாடு மதக் கலவர பூமியாகி விடக்கூடாது என்பதுதான்! – தமிழ்நாட்டின் பாரம்பரிய சமூக நல்லிணக்கம் காத்து வரும் பெரியார் மண் என்பதை நிலைநாட்டவும் மேற்கொள்ளப்பட்ட சரியான முயற்சி இது! சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் சில தீர்ப்புக்கு எதிராக மேல் முறையீட்டை உச்சநீதிமன்றத்தில் செய்தபோது, அதனை விசாரித்த அமர்வில், முக்கிய தீர்வுக் காண முடியவில்லை. அதன் இடைக்கால ஆணை ஒன்றில் ஒரு நாள் மட்டும் பிரச்சினைக்குரிய சர்வே கல்லில் தீபம் ஏற்றலாம் என்ற தீர்ப்பு முழுமையாகத் தீர்க்கப்படுவதற்கு முன்னமே வழங்கிவிட்டது போன்ற ஒன்றாகும். அதிர்ச்சிக்குரிய இந்த உத்தரவு, அரசியலமைப்புச் சட்ட விரோத, நியாய விரோதமானது என்பதை நாம் 21.11.2026 அன்றைய அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியிருந்தோம். ‘‘இதில் முந்தைய தமிழ்நாடு தி.மு.க. அரசு காட்டிய அதே உறுதிப்பாட்டுடன் இருக்கவேண்டும்'' என்றும், இன்றைய அரசுக்கு வற்புறுத்தினோம்! த.வெ.க. அரசு – முதலமைச்சரின் செயல்பாடுகளில், ஆளுமையில் கருத்து மாறுபாடுகள் நமக்கு இருந்தாலும்கூட, இதுபோன்ற முக்கிய நிலைப்பாட்டில், தி.மு.க. அரசின் நிலைப்பாட்டினையே உறுதியாகப் பின்பற்றி, இறுதிவரையில் உறுதியோடு இருந்ததைப் பாராட்டி வவேற்பது நமது கடமையாகும். இது தொடரவேண்டும். இது என்றும் நமது கொள்கைப் பார்வையாகும். தமிழ்நாட்டில் உள்ள பா.ஜ.க., அ.தி.மு.க., பா.ம.க. (கூட்டணியில் இருப்பதாலோ என்னவோ) தவிர, மற்ற அனைத்துக் கட்சிகளும் ஆகம விதிப்படி எப்படி வழமையாக எங்கு அந்த விளக்கு கார்த்திகை தீபத்தின்போது ஏற்றப்பட்டதோ, அதேபோல் இவ்வாண்டும் நடைபெறவேண்டும். ‘ஒரு நாள் ஏற்றலாம்’ என்ற உச்சநீதிமன்றத்தின் ஆணை, மேல்முறையீட்டுக்கான பிரச்சினைக்குத் தீர்ப்பு வழங்கிவிட்டது போன்ற ஒன்று என்பது அனைத்து முற்போக்குக் கட்சிகள், இயக்கங்கள் வற்புறுத்திடும் நிலைப்பாடு.— Asiriyar K.Veeramani (@AsiriyarKV) November 25, 2026
கி.வீரமணி வரவேற்பு
இதனிடையே, திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் கடந்த திமுக ஆட்சி பின்பற்றிய அதே முறையை இன்றைய அரசும் பின்பற்றியதை வரவேற்கிறோம் என்று திராவிடர் கழகத்தின் தலைவர் கி.வீரமணி தெரிவித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் வலைதள பதிவில், 'தவெக அரசு – முதலமைச்சரின் செயல்பாடுகளில், ஆளுமையில் கருத்து மாறுபாடுகள் நமக்கு இருந்தாலும்கூட, இதுபோன்ற முக்கிய நிலைப்பாட்டில், திமுக அரசின் நிலைப்பாட்டினையே உறுதியாகப் பின்பற்றி, இறுதிவரையில் உறுதியோடு இருந்ததைப் பாராட்டி வரவேற்பது நமது கடமையாகும். இது தொடரவேண்டும்' என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார்.