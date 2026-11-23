திருப்பரங்குன்றம் கார்த்திகை தீபத் திருவிழா - மதுரை மாவட்டம் முழுவதும் 144 தடை உத்தரவு
திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் கோவில் நிர்வாகத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் மூலம் நடைபெறும் வழக்கமான சடங்குகள் மற்றும் திருவிழாக்களுக்கு இந்த தடை உத்தரவில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 23, 2026 at 10:10 PM IST
மதுரை, நவ.23: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது நாளை கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட உள்ளதையடுத்து, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மதுரை மாவட்டம் முழுவதும்பிறப்பித்து மாவட்ட ஆட்சியரும், மாவட்ட நடுவருமான நிஷாந்த் கிருஷ்ணா உத்தரவிட்டுள்ளார்.
இதுதொடர்பாக மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில் கூறியிருப்பதாவது:
திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக பல்வேறு அமைப்புகள் ஆதரவாகவும், எதிராகவும் திரள வாய்ப்புள்ளதாக வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், மதுரை மாநகரம் மற்றும் மாவட்டத்தின் பிற பகுதிகளிலும் இருதரப்பினரும் அதிக அளவில் திரண்டு போராட்டங்களில் ஈடுபட வாய்ப்புள்ளதாக காவல்துறையினர் எச்சரித்துள்ளனர்.
இதனால் பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு, பொது அமைதி மற்றும் பொது சொத்துக்களைப் பாதுகாக்கும் வகையில், பாரதிய நாகரிக் சுரக்ஷா சன்ஹிதா (BNSS) சட்டப்பிரிவு 163-ன் கீழ் இந்தத் தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்படுகிறது. நவம்பர் 23-ம் தேதி இரவு 9 மணி முதல் நவம்பர் 25-ம் தேதி காலை 10 மணி வரை இந்தத் தடை உத்தரவு அமலில் இருக்கும் என்றும், முன்னதாகத் திரும்பப் பெறப்படாவிட்டால், குறிப்பிட்ட காலம் வரை இந்த உத்தரவு தொடரும் எனவும் மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது.
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தடை விதிக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள்:
- மதுரை மாவட்ட எல்லைக்குள் எந்தவிதமான பொதுக்கூட்டம், ஊர்வலம், ஆர்ப்பாட்டம், போராட்டம் அல்லது பொதுமக்கள் கூடுவதற்குத் தடை விதிக்கப்படுகிறது.
- திருப்பரங்குன்றம் மலையில் பொதுமக்கள் ஏறிச் செல்வதற்கும் தடை விதிக்கப்படுகிறது.
- பொது அமைதிக்கு குந்தகம் ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்படுவதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
தடை உத்தரவிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளவை:
- உரிய அதிகாரியிடம் அனுமதி பெற்று நிபந்தனைகளுடன் நடத்தப்படும் கூட்டங்கள், ஊர்வலங்கள் மற்றும் ஆர்ப்பாட்டங்கள்.
- விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்காக நடைபெறும் கூட்டங்கள் மற்றும் ஊர்வலங்கள்.
- திருமணம், இறுதிச் சடங்கு உள்ளிட்ட குடும்ப நிகழ்வுகள்.
- மதச் சடங்குகள் மற்றும் வழிபாட்டு நிகழ்ச்சிகள்.
- திருப்பரங்குன்றம் அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவிலில் கோவில் நிர்வாகத்தின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பணியாளர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் மூலம் நடைபெறும் வழக்கமான சடங்குகள் மற்றும் திருவிழாக்கள்.
- சட்டப்படி அனுமதிக்கப்பட்ட பொதுக்கூட்டங்கள் மற்றும் ஊர்வலங்கள்.
- மாநில மற்றும் மத்திய அரசுகளின் சார்பில் நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சிகள்.
- மேலும், உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் தொடர்பான உத்தரவுகளைச் செயல்படுத்தும் நடவடிக்கைகளுக்கும், திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள வழக்கமான மத வழிபாடுகள் மற்றும் தர்கா உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் சட்டப்பூர்வமான செயல்பாடுகளுக்கும், காவல்துறையின் ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்டு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது என மாவட்ட ஆட்சியர் நிஷாந்த் கிருஷ்ணா பிறப்பித்துள்ள உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.