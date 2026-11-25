திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்: ஆட்சியரை நீதிபதி தனியாக சேம்பருக்கு அழைத்து பேசியது குறித்து தலைமை நீதிபதி விசாரிக்க கோரிக்கை
"ஒருவர் மன்னிப்புக் கோரினால், அதனை ஏற்றுக் கொள்வதுதான் நீதிமன்றத்தின் வழக்கமான அணுகுமுறையாக இருந்து வருகிறது. எனவே, ஆட்சியர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை" என வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன் கூறியுள்ளார்.
Published : November 25, 2026 at 8:38 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் ஆட்சியரை தனது சேம்பருக்கு அழைத்து பேசிய நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனிடம் சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அறிக்கையை கேட்பதுடன் உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும் என வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து இன்று (நவம்பர் 25) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன், "திருப்பரங்குன்றம் தீப விவகாரத்தில் நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கையை உச்சநீதிமன்றம் நிராகரித்துள்ளது.
தீபம் ஏற்றப்படாதது தொடர்பாக, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், விரிவான அறிக்கையைத் தாக்கல் செய்துள்ளார். அந்த அறிக்கையில் உள்ள தகவல்களின் படி, மாவட்ட ஆட்சியர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான சட்டப்பூர்வ வாய்ப்பு இல்லை.
மாவட்ட ஆட்சியர் தாக்கல் செய்த அறிக்கையில் அதிர்ச்சியளிக்கும் ஒரு தகவல் இடம்பெற்றுள்ளது. உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன், சுமதி ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு ஆஜரான பின்னர், நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் மாவட்ட ஆட்சியரை தனியாகத் தனது சேம்பருக்கு அழைத்துப் பேசியதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அப்போது நீதிமன்ற உத்தரவைக் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும் என நீதிபதி அறிவுறுத்தியதாக மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார். சுமார் ஒரு மணி நேரம் 45 நிமிடங்கள் நீதிபதியின் சேம்பரில் மாவட்ட ஆட்சியர் இருந்தாரா? என்ற கேள்வியும் எழுகிறது.
ஆனால், மாவட்ட ஆட்சியரைத் தனியாக அழைத்துப் பேசியது குறித்து நீதிபதி தனது உத்தரவில் எங்கும் குறிப்பிடவில்லை. நீதிபதிகள் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்பட வேண்டியது அவசியம். முக்கியமான வழக்கு விசாரணையின் போது மாவட்ட ஆட்சியரைத் தனியாக அழைத்துப் பேசியதற்கான காரணம் என்ன? அவ்வாறு பேசியிருந்தால் அதுதொடர்பான விவரங்கள் நீதிமன்ற உத்தரவில் ஏன் இடம் பெறவில்லை? இத்தகைய செயல்பாடுகள் நீதித்துறையின் மாண்பையும், நம்பகத்தன்மையையும் பாதிக்கும்.
எனவே, இந்த விவகாரம் குறித்து நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும். சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி, அவரிடம் அறிக்கை கேட்டு உரிய விசாரணை நடத்த வேண்டும். உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிக்கையில் இடம்பெற்றுள்ள இந்தத் தகவல் குறித்து விசாரிக்க வேண்டும். ஏற்கெனவே நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதனைப் பாராட்டி சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.
இத்தகைய சூழலில், நீதித்துறையின் நிர்வாகம் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் செயல்படுவது மிகவும் முக்கியமானது. நீதித்துறையின் மாண்பு சீர்குலையாமல் இருக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மாவட்ட ஆட்சியர் உச்சநீதிமன்ற உத்தரவைச் செயல்படுத்துவதற்குத் தேவையான அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொண்டார். நீதிமன்ற உத்தரவைத் திட்டமிட்டு நிறைவேற்றாமல் அவர் இருந்ததாகக் கூற முடியாது. நீதிமன்ற உத்தரவைச் செயல்படுத்துவதில் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டிருந்ததால், அதற்கான விளக்கத்தை அவர் அளித்துள்ளார்.
ஒருவர் மன்னிப்புக் கோரினால், அந்த மன்னிப்பை ஏற்றுக் கொள்வது தான் நீதிமன்றத்தின் வழக்கமான அணுகுமுறையாக இருந்து வருகிறது. எனவே, மாவட்ட ஆட்சியர் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. அதே நேரத்தில், கோயில் நிர்வாகத்தின் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுப்பதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவைச் செயல்படுத்துவதற்குத் தேவையான நபர்களை ஏன் கோவில் நிர்வாகம் வழங்கவில்லை? என்பது குறித்து சம்மந்தப்பட்டவர்கள் விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.
திருப்பரங்குன்றம் மலையில் உள்ள குறிப்பிட்ட தூண் சர்வே தூண் தான் என்பதில் தமிழ்நாடு அரசு உறுதியாக உள்ளது. இருப்பினும், நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்த நிலையில், அந்த உத்தரவைச் செயல்படுத்துவதற்குத் தேவையான முயற்சிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் மேற்கொண்டுள்ளார்." என அவர் கூறினார்.