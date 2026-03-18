திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம்- நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கின் விசாரணை ஒத்திவைப்பு
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபமேற்றும் விவகாரம் தொடர்பான உத்தரவை மதிக்கும் வகையில், முன்னெடுப்பாக சில நடவடிக்கைகளை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. இதற்கு இரு நீதிபதிகள் அமர்வில் இடைக்கால தடை உத்தரவு பெறப்பட்டுள்ளது என்று நீதிபதி தெரிவித்தார்.
Published : March 18, 2026 at 7:44 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணிலும் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற போதிய முன்னேற்பாடு செய்யாத அரசு அதிகாரிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை கோரிய வழக்கின் விசாரணையை ஏப்ரல் 9-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் இந்த ஆண்டு கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்ட தனி நீதிபதியின் உத்தரவை நிறைவேற்ற உரிய நடவடிக்கை எடுக்காத மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்ட அரசு உயரதிகாரிகள் மீது நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கை எடுக்க கோரி ராம ரவிக்குமார், அரச பாண்டி ஆகியோர் சென்னை உயர்நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் வழக்குகளை தாக்கல் செய்தனர்.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் முன்பாக இன்று (மார்ச் 18) விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, நேற்றைய தினம் மதுரை அமர்வு இடைக்கால தடை விதித்திருப்பது குறித்து அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
குறிப்பாக, "நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவுகளை எதிர்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கிலேயே இடைக்காலத் தடை பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று அரசு தரப்பில் சுட்டிக்காட்டப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து, "உத்தரவு நகலில் அவ்வாறு உள்ளதா? என நீதிபதி கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு, "நீதிமன்ற பதிவுத் துறை தரப்பில் அவை தெளிவாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை" என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அதைத் தொடர்ந்து நீதிபதி கூறுகையில், "திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபமேற்றும் விவகாரம் தொடர்பான உத்தரவை மதிக்கும் வகையில், முன்னெடுப்பாக சில நடவடிக்கைகளை எடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தபோது கால அவகாசம் கோரப்பட்டது. இதற்கிடையே நீதிபதிகள் அமர்வில் இடைக்கால தடை உத்தரவு பெறப்பட்டுள்ளது.
மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர், மாநகர காவல் ஆணையர் தரப்பில் முதலில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மனுக்களை அமர்வு நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து தனி நீதிபதியே முடிவு செய்ய வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளது. அந்த உத்தரவும், நேற்றைய இடைக்கால தடை உத்தரவும் முரணாக இருக்க வாய்ப்பில்லை.
ஆகவே முழு நீதிமன்ற அவமதிப்பு நடவடிக்கைக்கும் தடையில்லை என்றே எடுத்துக் கொள்ள இயலும். உத்தரவு நகலிலும் கடைசி உத்தரவை எதிர்த்த வழக்கின் கோரிக்கைகள் இல்லை. எனவே அதன் அடிப்படையில் என்னுடைய பணிகளைத் தொடரலாம்" என்று தெரிவித்து, வழக்கை ஏப்ரல் 9ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்து நீதிபதி உத்தரவிட்டார்.