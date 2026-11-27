திருப்பரங்குன்றத்தில் தீப ஏற்றும் விவகாரம்: பாஜகவினர் வைத்த பேனரால் பரபரப்பு
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் நாளை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
Published : November 27, 2026 at 9:12 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் காவல்துறையினரின் எச்சரிக்கை பதாகைக்கு பதிலடியாக அதே பாணியில், பாஜகவினர் வைத்த பேனரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
கடந்த நவம்பர் 24-ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபத் திருநாளன்று திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்படாததைக் கண்டித்து இந்து அமைப்பினர் மற்றும் பாஜகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அப்போது அப்பகுதியில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினை ஏற்படாமல் தடுக்கும் வகையில் காவல்துறையினர் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களைக் கலைந்து செல்ல வலியுறுத்தி காவல்துறை சார்பில் சிவப்பு நிறத்தில் எச்சரிக்கை பதாகை வைக்கப்பட்டது. அதில், “சட்ட விரோதமாகக் கூட்டம் கூடியுள்ளீர்கள். உடனடியாகக் கலைந்து செல்ல வேண்டும். இலையெனில் லத்தி சார்ச் மூலம் கலைக்கப்படுவீர்கள்” என எச்சரிக்கை வாசகங்கள் இடம்பெற்றிருந்தன.
மதுரை மாவட்டம் திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றுவது குறித்து தொடரப்பட்ட வழக்கும், நீதிமன்ற உத்தரவை செயல்படுத்தாதது தொடர்பான நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழங்கும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இன்று (நவம்பர் 27) விசாரணைக்கு வந்தன.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள், திருப்பரங்குன்றம் கோயில் நிர்வாகம் மற்றும் பாதுகாப்பு தொடர்பாக பல்வேறு முக்கிய உத்தரவுகளைப் பிறப்பித்தனர். அதன்படி, கோயில் நிர்வாகப் பொறுப்புகளை ஓய்வுப்பெற்ற நீதிபதிகள் வைத்தியலிங்கம் மற்றும் பார்த்திபன் உடனடியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர். கோயிலின் பாதுகாப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டை மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையினர் ஏற்கவேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினர்.
இந்நிலையில், திருப்பரங்குன்றம் மலைப் பகுதியின் பாதுகாப்புப் பொறுப்பை சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் ஏற்க வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றத்தில் உத்தரவிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படும் சூழலில், பாஜகவினர் காவல்துறையின் முந்தைய எச்சரிக்கை பதாகையை நினைவுப்படுத்தும் வகையில் அதே சிவப்பு நிறத்தில் புதிய பதாகையை வைத்துள்ளனர்.
அதில், “சட்டத்தின் ஆட்சி நடக்கிறது. திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் மற்றும் திருப்பரங்குன்றம் மலையின் முழுப் பாதுகாப்புப் பொறுப்பையும் தமிழ்நாடு காவல்துறை உடனடியாகவும், சுமூகமாகவும் சிஆர்பி-யிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்” எனக் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
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மேலும், சிஆர்பிஎஃப் வீரர்களிடம் பாதுகாப்புப் பொறுப்பை ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி பாஜகவினர் முழக்கங்களை எழுப்பினர். குறிப்பாக, கடந்த 24ஆம் தேதி காவல்துறையினர் வைத்த எச்சரிக்கை பதாகையை நினைவுப்படுத்தும் வகையில், “சிஆர்பிஎஃப் இங்கே.. போலீஸ் லத்தி எங்கே?” என முழக்கமிட்டனர்.
காவல்துறையினர் வைத்த எச்சரிக்கை பதாகையின் வடிவமைப்பையும், வாசக அமைப்பையும் பின்பற்றி பாஜகவினர் பதிலுக்கு பதாகை வைத்துள்ள சம்பவம், திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.