திருப்பரங்குன்றம் மலையில் வேல் எடுக்கும் விழா; சமையலுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டதால் பதற்றம்- போலீசார் குவிப்பு
திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவுவதால், அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கும் வகையில் அப்பகுதிகளில் 500- க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : October 9, 2026 at 4:07 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலையில் வேல் எடுக்கும் விழாவிற்காக கதம்ப சாதம் சமைப்பதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்ட விவகாரத்தால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 500-க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மதுரை மாவட்டம், திருப்பரங்குன்றம் மலையில் அமைந்துள்ள காசி விஸ்வநாதர் கோயிலில், வேல் எடுக்கும் விழாவின் போது கதம்ப சாதம் சமைப்பது ஆண்டாண்டு காலமாக வழக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில், நேற்று (அக்டோபர் 8) மாலை 4 மணியளவில் தொல்லியல் துறை சார்பில் திருப்பரங்குன்றம் கோயில் நிர்வாகத்துக்கு குறுஞ்செய்தி ஒன்று அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
அதில், "மலையில் தீ மூட்டுவதற்கும், அதற்கான பொருட்களைக் கொண்டு செல்வதற்கும், சமையல் செய்வதற்கும் அனுமதி வழங்கக் கூடாது" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டது.
இந்தத் தகவல், திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் பரவியதைத் தொடர்ந்து, பக்தர்கள் மற்றும் கிராம மக்கள் மத்தியில் அதிருப்தி ஏற்பட்டது. விழாவுக்காகக் காய்கறிகளுடன் மலைக்குச் சென்றவர்களை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தினர். இதனால் ஆத்திரமடைந்த கிராம மக்கள் திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் முன்பு திரண்டனர். தொடர்ந்து, கோயில் துணை ஆணையர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு அதிகாரிகளிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதையடுத்து, கோயில் நிர்வாக அதிகாரி ஸ்ரீதேவி, திருப்பரங்குன்றம் காவல் உதவி ஆணையர் ஜெகநாதன், கோயில் காவல் ஆய்வாளர் செந்தில்குமார் உள்ளிட்டோர் கிராம மக்களை அழைத்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். கோயில் துணை ஆணையர் அலுவலகத்தில் நேற்று நள்ளிரவைக் கடந்தும் மூன்று மணி நேரத்துக்கும் மேலாகப் பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்றது.
அப்போது, தொல்லியல் துறையிடம் அனுமதி பெற்று, இன்று வழக்கம் போல் சமையல் செய்து கொள்ளலாம் எனக் கோயில் நிர்வாகம் மற்றும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, கிராம மக்கள் அங்கிருந்து கலைந்து சென்றனர்.
இருப்பினும், வேல் எடுக்கும் விழாவை முன்னிட்டு திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் பதற்றமான சூழல் நிலவுவதால், அசம்பாவிதங்களைத் தடுக்கும் வகையில் மலை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் 500- க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் அப்பகுதியில் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
எனினும், திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலில் பக்தர்கள் வழக்கம்போல் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.