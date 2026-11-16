திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும்- வேலூர் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இந்து முன்னணியினர் மனு
தவெக அரசு, நீதிமன்ற உத்தரவுக்கும், முருகப்பெருமானின் பக்தர்களின் உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பளிக்க வேண்டும் என இந்து முன்னணியினர் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
Published : November 16, 2026 at 10:52 PM IST
வேலூர்: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில், இந்து முன்னணி அமைப்பின் நிர்வாகிகள் கோரிக்கை மனுவை அளித்துள்ளனர்.
வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில், மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் சுரேஷ் தலைமையில் பொதுமக்கள் குறைதீர் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளைச் சேர்ந்த பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு தங்களது தனிப்பட்ட பிரச்சனைகள், அடிப்படை வசதிகள், பொது பிரச்சனைகள் உள்ளிட்டவைத் தொடர்பான கோரிக்கை மனுக்களை அளித்தனர்.
அந்த வகையில் இந்து முன்னணி அமைப்பின் வேலூர் கோட்டச் செயலாளர் பிரவீன்குமார் தலைமையிலான நிர்வாகிகள், கையில் வேலுடன் ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு வந்து திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது கார்த்திகை தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கோரிக்கை மனுவை அளித்தனர்.
அந்த மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது, "தமிழ்நாட்டில் ஆன்மீக அடையாளங்களில் முக்கியமானதாக விளங்கும் முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகளில் முதல் படைவீடாக திருப்பரங்குன்றம் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயில் மலை மீது உள்ள தீபத்தூணில் கார்த்திகை தீபத் திருநாளன்று தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்பது முருக பக்தர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையாக இருந்து வருகிறது.
இந்தக் கோரிக்கையை வலியுறுத்தி பல ஆண்டுகளாக பக்தர்கள் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். இதுதொடர்பான வழக்கிலும், மலை மீதுள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவது தொடர்பாக நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. இருப்பினும், கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவு முறையாகப் பின்பற்றப்படவில்லை; பக்தர்களின் நீண்டகால கோரிக்கை நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கிறது.
எனவே, தற்போது ஆட்சிப் பொறுப்பில் உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு, நீதிமன்ற உத்தரவுக்கும், முருகப்பெருமானின் பக்தர்களின் உணர்வுகளுக்கும் மதிப்பளிக்க வேண்டும். வரும் நவ.24- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள கார்த்திகை தீபத் திருநாளன்று திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இதற்கு மாவட்ட நிர்வாகமும் உரிய ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும்.
இந்தக் கோரிக்கையை தமிழ்நாடு அரசின் கவனத்திற்கு வேலூர் மாவட்ட நிர்வாகம் கொண்டு சென்று, தீபம் ஏற்றுவதற்கு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க பரிந்துரைக்க வேண்டும்" எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.