திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கந்தூரி விழாவா? தடை கோரிய வழக்கில் பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு உத்தரவு
Published : January 2, 2026 at 8:25 PM IST
மதுரை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கந்தூரி விழா நடத்த தடை கோரிய வழக்கு தொடர்பாக அரசு மற்றும் தர்கா தரப்பில் விரிவான பதில் மனுவை தாக்கல் செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வு உத்தரவிட்டுள்ளது.
மதுரையைச் சேர்ந்த மாணிக்கமூர்த்தி என்பவர் உயர் நீதிமன்ற மதுரை அமர்வில் மனு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார். அதில், 'திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் சிக்கந்தர் பாதுஷா அவுலியா தர்கா அமைந்துள்ளது. இது தர்கா கமிட்டி அமைத்து நிர்வகிக்கப்பட்டு வருகிறது.
இந்த நிலையில், தர்காவின் சந்தனக்கூடு விழா டிசம்பர் 21 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கொடியேற்றத்துடன் துவங்கி வரும் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை வரை நடைபெறும் என தர்கா நிர்வாக தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில் தர்கா தரப்பில் அச்சிடப்பட்டுள்ள விளம்பர போஸ்டர்களில் கந்தூரி விழா நடத்தப்படும் என்று அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
'மலை உச்சியில் ஆடு, கோழி பலியிடக்கூடாது என்றும், அதற்கான தீர்வை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தை அணுகி பெற்றுக் கொள்ளலாம்' எனவும் உயர் நீதிமன்றத்தின் மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. ஆனால் தர்கா தரப்பில் இதுவரை உரிமையியல் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்ததாக தெரியவில்லை. இந்நிலையில், இந்த வருடம் கந்தூரி விழா நடைபெறும் என்றும், அதற்காக மாவட்ட நிர்வாக தரப்பில் அமைதி பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்பட்டுள்ளது எனவும் செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன.
கந்தூரி விழாவை நடத்த மூன்று நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வு ஏற்கெனவே தடைவிதித்துள்ள நிலையில், இந்த விழா நடைபெறும் என்று தர்கா கமிட்டி அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து புகார் அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. எனவே திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் கந்தூரி விழா நடத்த தடை விதிக்க வேண்டும்' என்று அந்த மனுவில் கோரப்பட்டுள்ளது.
இந்த வழக்கு நீதிபதி ஸ்ரீமதி முன் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, "மலை உச்சியில் கால்நடைகளை பலியிடவும், அசைவ உணவுகளை பரிமாறவும் நீதிமன்றம் தடைவிதித்துள்ளது" என்று மனுதாரர் தரப்பில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
இதற்கு, "சந்தனக்கூடுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. வேறு நிகழ்வுகளுக்கு அனுமதி வழங்க மாட்டோம்" என்று அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
தர்கா தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன், "இந்த மனு விசாரணைக்கே உகந்தது அல்ல. ஒரே கோரிக்கையை வலியுறுத்தி 2 முறை மனு தாக்கல் செய்வது ஏற்கத்தக்கது அல்ல. திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில்தான் கந்தூரி விழா நடத்தக்கூடாது என உத்தரவு உள்ளது. திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் விழாவை நடத்த தடையேதும் விதிக்கப்படவில்லை. மலைக்குக் கீழே கந்தூரி நடத்தலாம்" என்று வாதிட்டார்.
அப்போது, "மலை உச்சியில் கால்நடைகளை பலியிடுதல் மட்டுமல்ல, அசைவ உணவு பரிமாறவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது" என்று மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
"இருதரப்பினரின் உரிமைகள் பாதிக்கப்படக் கூடாது" என்று தர்கா தரப்பில் எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
அதற்கு நீதிபதி, "அவ்வாறு பாதிக்கப்பட்டாலும், ஏற்கெனவே பாதிக்கப்பட்டதற்கும் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது?" என்று கேள்வி எழுப்பினார்.
அதற்கு வழக்கறிஞர் வாஞ்சிநாதன், " திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் பாகிஸ்தான் கொடியை ஏற்றுவதாகவும் தற்போதும் இறந்த நபர்களை மலை உச்சியில் புதைப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்ட கருத்துக்கள் தொடர்பாக அளிக்கப்பட்ட புகார்கள் குறித்து இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. அரசு எங்களையே ஒடுக்குகிறது" என்று தெரிவித்தார்.
இவற்றை பதிவு செய்து கொண்ட நீதிபதி, வழக்கு தொடர்பாக அரசு மற்றும் தர்கா தரப்பில் விரிவான பதில் மனுவை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்டதோடு, அதன்பின் இடைக்கால உத்தரவை பிறப்பிப்பதாகக் கூறி வழக்கின் விசாரணையை ஒத்திவைத்தார்.